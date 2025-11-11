Собственно, так и есть: игра вышла 10 лет назад.

Время летит столь стремительно, что совершенно неожиданно для себя обнаруживаешь, что с момента выхода Fallout 4 прошло уже десять лет, а в следующем году мы будем справлять пятнадцатилетие Skyrim. Но не будем о грустном в лице совсем сильно расслабившейся компании Bethesda Game Studios, ведь информационный повод вполне себе позитивный: в продаже появилось «Юбилейное» (Anniversary) издание Fallout 4.

Цена вопроса — $60 или аналог в региональных валютах. На случай, если вы вдруг забыли, напомним, что в России официально и без различных сторонних сервисов данную игру приобрести больше нельзя. Судя по первым пользовательским отзывам, потеря невелика: геймеры отмечают нарушения в работе игры, конфликты модов из «Клуба творчества» и сторонних модов, частые вылеты и недоработки.