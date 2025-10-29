Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Открытая «бета» российского MMO-шутера PIONER стартует 4 ноября
А сегодня разработчики запустили нагрузочное тестирование, в котором можно поучаствовать по заявке.

Разработчики из российской студии GFA Games в своих официальных соцсетях сообщили о том, что открытое бета-тестирование MMO-шутера PIONER начнётся чуть позже запланированного: 4 ноября. Изначально, напомним, предполагалось, что приобщиться к открытой «бете» можно будет до конца текущего месяца.

Кроме того, сегодня GFA Games запустила так называемое нагрузочное тестирование своего творения. Поучаствовать в нём можно, подав заявку на официальной Steam-странице PIONER.

Напомним, что действие PIONER разворачивается в постапокалиптической альтернативной реальности, а сам проект и представляет собой смесь многопользовательского и одиночного шутеров. Проще говоря, бродя по местному опустошённому миру и выполняя ответственные задания, вы время от времени будете сталкиваться с такими же «живыми» искателями приключений.

Хотя точная дата выхода финальной версии PIONER пока не объявлена, но обычно в игровой индустрии принято запускать открытое бета-тестирование непосредственно в преддверии релиза. Насколько GFA следуют этой традиции, поживём — увидим.

#pioner #gfa games
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
44
Почему ядерная ракета «Буревестник» меняет правила в военной и космической сферах для всего мира
17
«Первобытная война»: не смешно, не интересно (краткий субъективный обзор фильма)
+
Тест и сравнение трех поколений кулера Thermalright Frost Spirit 140
8
Компактные смартфоны с диагональю экрана 5 и менее дюймов в 2025 году
2
Тестирование производительности видеокарты GT 1030 на драйверах версий 581.57 и 385.69
1
Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
3

Сейчас обсуждают

ФельдшеR
15:09
Хотел Хуанга подловить, ага!))
Тестирование производительности видеокарты GT 1030 на драйверах версий 581.57 и 385.69
ФельдшеR
15:07
Для ребятишек пойдет - большой, гнутый, много Гц и недорогой.) Спс за статью по теме.
Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
Сергей Есенин
15:05
Оч интересно , жаль что издеж
Платформа «Консоль»: Заработок курьеров в Москве равен около 20,5 тыс рублей в сутки
4pokalin
14:55
А что певицам нельзя, только тебе пропукивающему диван дома можно ?
Актриса Кардашьян усомнилась в достоверности высадки американцев на Луну в 1969 году
Лев корл
14:41
Смотря на эту картинку, вспоминается идущий в данный момент сериал "Камбэк", где Птаха спрашивает: вкусный супец? А я туда плюнул! И ведь найдутся такие, кто это сделает в реале - просто наплюют в каж...
В Госдуме предложили перевести школьные столовые на шведский стол
BigCar
14:37
Сейчас сложно найти НЕ партнёра, чтобы НЕ получить кешбек.
Ozon и Wildberries ответили Набиуллиной на ее замечание об эксклюзивных скидках на маркетплейсах
Bernigan
14:22
Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
lucul
14:01
Это говорит лишь о том, что новое поколение видеокарт от АМД будет на новой архитектуре, на фоне которой RDNA1/2 выглядит совсем уныло. Для тех кто в танке - следующим поколением графических чипов от...
Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
lion77815
13:59
Как вариант, таки, "нейтринная"<информационная> база. По "соседству"
Математика ставит под сомнение традиционную теорию происхождения жизни
lion77815
13:56
Недостаточно. Там через пять минут в той же воде(без которой никуда) оно же обратно и растворится. Уже давно всё обсосано вдоль и поперек. Может, через трильен трильенов фселенных там какая рнк и "соб...
Математика ставит под сомнение традиционную теорию происхождения жизни
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter