А сегодня разработчики запустили нагрузочное тестирование, в котором можно поучаствовать по заявке.

Разработчики из российской студии GFA Games в своих официальных соцсетях сообщили о том, что открытое бета-тестирование MMO-шутера PIONER начнётся чуть позже запланированного: 4 ноября. Изначально, напомним, предполагалось, что приобщиться к открытой «бете» можно будет до конца текущего месяца.

Кроме того, сегодня GFA Games запустила так называемое нагрузочное тестирование своего творения. Поучаствовать в нём можно, подав заявку на официальной Steam-странице PIONER.

Напомним, что действие PIONER разворачивается в постапокалиптической альтернативной реальности, а сам проект и представляет собой смесь многопользовательского и одиночного шутеров. Проще говоря, бродя по местному опустошённому миру и выполняя ответственные задания, вы время от времени будете сталкиваться с такими же «живыми» искателями приключений.

Хотя точная дата выхода финальной версии PIONER пока не объявлена, но обычно в игровой индустрии принято запускать открытое бета-тестирование непосредственно в преддверии релиза. Насколько GFA следуют этой традиции, поживём — увидим.