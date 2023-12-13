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После крайне посредственного выступления ролевой игры Starfield после релиза 6 сентября геймеры буквально «разнесли» разработчиков из компании Bethesda Game Studios за общий подход к делу, не работающие в 2023 приёмы в геймдизайне, морально устаревший движок и другие вещи. Приятно, что сотрудники студии не стали полностью игнорировать запросы сообщества, а принялись исправлять всё то, что ещё можно исправить.
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Первые патчи для Starfield уже вышли, они исправили некоторые проблемы с производительностью, улучшили выражения лиц у NPC (это давно стало мемом) и устранили некоторые геймплейные баги. Но на этом Bethesda останавливаться не собирается. На форуме, где игроки обсуждают развитие космической RPG, появилось сообщение от разработчиков, в котором был расписан их фронт работ на ближайшее время.
Итак, Starfield обязательно получит поддержку «апскейлеров» FSR3 и XeSS, а также большое количество исправленных квестов — этот апдейт должен выйти уже в начале 2024 года. Девелоперы озадачили себя созданием важной функции, которая позволит не возвращаться к более старым сохранениям для прохождения поломанных заданий.
Ещё из важного, что находится в разработке, следует упомянуть карты городов. Их действительно вернут —то есть, нынешнее положение вещей с маркерами на абсолютно пустой стилизированной «простыне» из точек не является нормой. Bethesda также занимается созданием набора инструментов для создания модификаций и неких «новых способов перемещения». В последнем случае будет уместным пошутить про просто новые места для активации экранов загрузки, поскольку кардинально переделать внутреннее устройство Starfield у авторов вряд ли получится.
Наконец, Bethesda Game Studios объявили, что новые патчи для Starfield будут выходить каждые шесть недель. Это обуславливается тем, что студия тратит много времени на тестирование всех изменений.