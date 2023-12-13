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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Starfield получит поддержку FSR3 и XeSS уже в начале 2024 года
Работа над полноценными картами городов тоже ведётся.

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После крайне посредственного выступления ролевой игры Starfield после релиза 6 сентября геймеры буквально «разнесли» разработчиков из компании Bethesda Game Studios за общий подход к делу, не работающие в 2023 приёмы в геймдизайне, морально устаревший движок и другие вещи. Приятно, что сотрудники студии не стали полностью игнорировать запросы сообщества, а принялись исправлять всё то, что ещё можно исправить.

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Первые патчи для Starfield уже вышли, они исправили некоторые проблемы с производительностью, улучшили выражения лиц у NPC (это давно стало мемом) и устранили некоторые геймплейные баги. Но на этом Bethesda останавливаться не собирается. На форуме, где игроки обсуждают развитие космической RPG, появилось сообщение от разработчиков, в котором был расписан их фронт работ на ближайшее время.

Итак, Starfield обязательно получит поддержку «апскейлеров» FSR3 и XeSS, а также большое количество исправленных квестов — этот апдейт должен выйти уже в начале 2024 года. Девелоперы озадачили себя созданием важной функции, которая позволит не возвращаться к более старым сохранениям для прохождения поломанных заданий.

Ещё из важного, что находится в разработке, следует упомянуть карты городов. Их действительно вернут —то есть, нынешнее положение вещей с маркерами на абсолютно пустой стилизированной «простыне» из точек не является нормой. Bethesda также занимается созданием набора инструментов для создания модификаций и неких «новых способов перемещения». В последнем случае будет уместным пошутить про просто новые места для активации экранов загрузки, поскольку кардинально переделать внутреннее устройство Starfield у авторов вряд ли получится.

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Наконец, Bethesda Game Studios объявили, что новые патчи для Starfield будут выходить каждые шесть недель. Это обуславливается тем, что студия тратит много времени на тестирование всех изменений.

#bethesda game studios #starfield
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