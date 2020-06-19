Xiaomi в этом году выпустит один из своих самых бюджетных смартфонов Redmi 9A
В базе центра сертификации FCC появилась информация и IMEI нового бюджетного смартфона Xiaomi Redmi 9A. О девайсе есть немного информации, а именно: новинка получит 4900 mAh аккумулятор, 10 ваттный зарядный блок, 4G и MIUI 12 из коробки. Модель устройства будет M2006C3LG.
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