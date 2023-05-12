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Очень часто экранизация компьютерных игр оказывается отвратительным. Особенно, в последнее время, когда сюжет и персонажей изменяют в пользу каких-то "повесток". И плевали продюсеры на первоисточники...

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Строго говоря, фильм, о котором, я буду рассказывать, имеет к компьютерным играм весьма опосредственное отношение.

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Dungeons & Dragons - настольная игра, созданная еще в 1974 году. Игра в стиле фэнтези. Довольно была популярной. С ней я совершенно не знаком, поэтому никаких сравнений фильма с игрой не будет.

Но, такая вселенная не могла остаться без внимания в компьютерном мире. И на основе настолки были созданы компьютерные игры. И практически все из них прошли мимо меня. Кроме Baldur's Gate: Dark Alliance 2, о которой я делал небольшой "тестообзор". Поэтому не ждите сравнения фильма и с компьютерными играми.

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Я буду его оценивать только, как фильм в жанре фэнтези.

Итак, вышел он в 2023 году. Режиссерами стали Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. Голдштейн. В ролях: Крис Пайн, Мишель Родригес, Джастис Смит, София Лиллис, Хью Грант, Хлоя Коулмэн, Дэйзи Хэд, Реге-Жан Пейдж. Актеры не первой величины (кроме постаревшего Хью Гранта). Крис Пайн мне знаком по Стартреку. Мишель Родригес много где видел (тот же Форсаж), Хью Грант вообще одно время был очень известным и популярным. А вот остальных без подсказок "тырнета" и не вспомнил...

Но не в этом главное. Сразу скажу, я собирался смотреть этот фильм, чтобы потом написать о нем отзыв, где я его просто разнесу в пух и прах. В общем, настрой был негативный... Но все пошло не по плану...

Еще раз повторяю: я не знаком со вселенной Dungeons & Dragons, поэтому все неточности, искажения в фильме прошли мимо внимания. Я сужу просто, как о фильме.

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Начинается наша история с того, что в некую тюрьму привозят опасного арестанта. Который в камере начинает "качать права", пытаясь приставать к Хольге (Мишель Родригес),

несмотря на предупреждения Эдгина (Крис Пайн).

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Что не было принято к сведению... Это приводит к черепно-мозговой травме, скорее всего, плохо совместимой с жизнью. Сам же наш Эдгин (бард в отставке) занят вязанием варежек... Что уже намекает о несерьезности фильма.

История, как наши главные герои (совсем не пара даже) попали в тюрьму, они рассказывают на совете, который должен решить, выпускать преступников или нет.

Но решить они не успели, ибо арестанты сбежали сами довольно оригинальным образом.

Тут стоит рассказать, что предшествовало аресту.

Эдгин, после смерти жены, остается с маленькой дочкой. И пошел по кривой дорожке воровства. Сколотил банду из безбашенной бабенции (пошла повесточка) Хольги, недомага (есть чернокожий, ставим галочку) Симона (Джастис Смит)

и еще пройдохи Форджа (Хью Грант).

Вот он и притащил в компанию некую волшебницу Софину (Дейзи Хэд), которой требуется помощь в ограблении.

Дельце опасное, но Эдгин соблазняется тем, что там находится артефакт способный воскресить одного человека. Таким образом, он может вернуть свою жену. И он соглашается. И в который уже раз, все идет не по плану. Эдгина и Хольгу схватывают, а остальные (вместе с награбленным) скрываются. Напоследок, Эдгин кричит Форджу, чтобы тот позаботился о дочке.

И вот теперь, беглецы намерены отыскать сообщников. Почти сразу они узнают, что Фордж стал влиятельным правителем Невервинтера (с чего бы?) и отправляются к нему.

Встреча прошла не совсем гладко и беглецов снова схватывают, пытаясь просто убить. Чего, естественно, не получается. Ясно, что их подставил Фордж в компании с Софин (которая вовсе не та, кем кажется большинству).

Теперь перед героями стоит задача найти своего недомага, сколотить команду, ограбить Форджа и забрать дочку...

И вот тут начинаются основные приключения. Пересказывать всего не буду, кто захочет, сам посмотрит. Фильм вышел довольно приличным, несмотря на мои ожидания. Да, есть сильные женщины и черные маги (в прямом смысле). Но все сглаживается совершенной несерьезность происходящего. Это не фильм в духе "Властелина колец" или "Ведьмака". Это просто комедийное фэнтези. Абсолютно не серьезное, не кровавое. Но все атрибуты жанра фэнтези присутствует. Маги есть? Есть:

Эльфы? Ну, их заменяет тифлинг Дорик (София Лиллис), которая может менять свой облик:

Подземелья есть? Да, имеются:

А драконы? Один, очень толстый и бракованный:

Заговор плохих колдунов? А как же без этого!

Фильм легкий и пролетает незаметно. На этом фоне вкрапления "повесточек" вовсе не бросаются в глаза. И это хорошо. Некоторый вопрос вызывает просто огромное количество непонятных слов и названий, которые тут присутствуют. Но тем, кто не знаком со вселенной, ничего не говорят. Объяснения исторических переплетений этого мира тут не ждите: знаете - хорошо, не в курсе - что ж поделать... И это в чем-то даже не плохо, т.к. легкий и не напряжный сюжет не сбивается и не уходит в сторону.

Бюджет у фильма небольшой и это видно по съемкам.

Он не пытается выглядеть богаче и круче, чем есть на самом деле. Но на фоне некоторых проектов смотрится очень даже хорошо.

Я смотрел (и страдал) сериал по вселенной "Властелина колец", я вытерпел три серии первого сезона "Ведьмака". И был страшно разочарован такой бездарностью. Но тут совсем другое дело. Нет излишнего пафоса, нет не нужной серьезности. Просто небольшое фэнтезийное приключение с небольшим привкусом юмора. Фильм, которым можно смотреть всей семьей, с детьми. И, скорее всего, вы не разочаруетесь.