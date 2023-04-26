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Умения ждать - тоже искусство. Китайцы говорят, что таким образом можно дождаться, когда мимо тебя по реке проплывает труп твоего врага...

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Но пока я дождался возможность получить игру Tiny Tina’s Wonderlands.

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Это спин-офф серии Borderlands. Продолжение DLC ко второй части - Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep. В главной роли (вернее рассказчицей) выступает Тина, героиня второй части игры. Игра - шутер от первого лица с элементами РПГ. Вышла она в марте 2022 года. Создатели игры - Gearbox Software, издатель - 2K Games.

Что же представляет из себя данная игра? Пародийный шутер. Пародия на RPG, JRPG. Также в начале выбираем класс персонажа (всего их 7), настраиваем внешность и распределяем первичные очки прокачки.

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По факту имеем адаптацию идей серии Borderlands к жанру фэнтези.

Поиграть долго пока не получилось, поэтому делать далеко идущие выводы по самой игре, не буду. Только тестирование в игре и краткий анализ графических настроек.

Итак, в самом начале выбираем класс нашего персонажа. Без стороннего гайда по игре, выбрать подходящий именно вам класс просто нереально. А вам никто и не обещал вменяемости игры. Это же спин-офф Борды, какая тут логика...

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Я выбрал Заклинателя Порчи (угадал с выбором или нет, не знаю):

Далее, производим персонализацию персонажа:

Это на самом деле абсолютно ненужная часть программы, но так требует жанр РПГ...

Далее, после вступительных роликов

идет ознакомительное действо, где нас обучают основам боя. Тут же мы "кладем на лопатки" и первого босса игры. И уже на этом этапе вылезает важнейший недостаток игры - нет русской озвучки. Субтитры имеются, но вот читать их при активности не получается. Таким образом часть сюжета и шутки проходят мимо ушей. Это недостаток всей серии Borderlands. Обидно...

После ознакомления, начинается основная часть, которая явно пародирует настольные игры.

Мы передвигаемся в буквальном смысле по карте!

Кроме основных и побочных заданий, тут встречаются локальные события в виде стычек с врагом. Тогда нас выбрасывают на какую-нибудь локацию. И тут начинается небольшой матч с отстрелом врагов.

Присутствует традиционное меню снаряжения и прокачка персонажа ( очень похожа на Borderlands 3).

Хорошо ли это реализовано или плохо, сказать не могу. Для этого нужно играть дольше.









Теперь переходим к сравнению графики в игре на различных пресетах.

Сами настройки довольно обширные. Кроме основных

имеются и дополнительные.

Низкие настройки графики:

Средние настройки:

Высокие настройки:

Ультра настройки:

Безбашенные (ха-ха-ха):

Не ищите тут разницу с пресетом Ультра.

Это такая отсылка к некоторым играм...

Игра новая, поэтому тут присутствует возможность настраивать апскейл. В частности, "завезли" FSR 2.0.

Вот так игра выглядит на Безбашенных (Ультра) + ФСР в режиме "Качество":

Довольно неплохо. Немного поковырявшись в настройках, остановился на таких кастомных:

Наибольший эффект прироста фпс происходит от снижения настроек теней, тумана, освещенности и дальности прорисовки. Вот так игра выглядит на кастомных настройках:

Ссылка на слайдер для сравнения.

Тут же скажу об оптимизации в игре. Она традиционна для всей серии плохая. Первые три игры имели вменяемые требования к графическому ускорителю, но отличались отвратительной оптимизацией по многопотоку. Игры требовали всего пару-тройку мощных потока процессора, не более. В ремастерах, отличия в графике будете искать с лупой, но требования к видеокарте заметно выросли. Особенно остро эта ситуация проявилась в игре Borderlands 3, где графика ничем не была примечательна, но требовала много ресурсов. Здесь же ситуация лишь усугубилась. Благо, настроек много и можно подстроить под свои возможности.

Переходим непосредственно к тесту.

Тестовая система .

Процессор : i7-8700T

Видеокарта : GTX 1070

Оперативная память : 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система : Windows 10

Разрешение монитора : 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.

Тест проходил на одной из локаций:

Результат тестирования.

График фреймтайма.

Инпутлаг в тесте.Итоговый результат:

В игре есть встроенный бенчмарк. Посмотрим на результат теста на кастомных настройках:

Вот детальный анализ с помощью CapFrameX:

График фреймтайма.

Итог бенчмарка.Играть можно и на GTX 1070. Главное, правильно подобрать настройки. Я пока не уверен, что выбранные являются оптимальными, нужно больше играть. Но всегда можно использовать ФСР, благо тут он реализован неплохо. Игра равномерно (ну, почти) загружает все 12 потоков процессора. Даже на древних Зеонах проблем быть не должно. Но желательно использовать под игру ССД накопитель (в тесте стоял жесткий диск), тогда подгрузки локаций минимизируются.

Стоит ли вам играть в эту игру, решайте сами, зависит все от вашего отношения к серии Борды в целом. По крайней мер, сейчас это очень выгодное предложение...