Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Краткое тестирование в игре Tiny Tina’s Wonderlands

Главное дождаться... На днях, в одном очень дешевом магазине программ и приложений, появилась игра Tiny Tina’s Wonderlands, которую очень хотелось опробовать...
[ ] для раздела Блоги
+
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт
-10% на RTX 4080 в рублях
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Умения ждать - тоже искусство. Китайцы говорят, что таким образом можно дождаться, когда мимо тебя по реке проплывает труп твоего врага...

реклама

Но пока я дождался возможность получить игру Tiny Tina’s Wonderlands

рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Это спин-офф серии Borderlands. Продолжение DLC ко второй части - Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep. В главной роли (вернее рассказчицей) выступает Тина, героиня второй части игры. Игра - шутер от первого лица с элементами РПГ. Вышла она в марте 2022 года. Создатели игры - Gearbox Software, издатель - 2K Games.

Что же представляет из себя данная игра? Пародийный шутер. Пародия на RPG, JRPG. Также в начале выбираем класс персонажа (всего их 7), настраиваем внешность и распределяем первичные очки прокачки.

реклама

По факту имеем адаптацию идей серии Borderlands к жанру фэнтези.

Поиграть долго пока не получилось, поэтому делать далеко идущие выводы по самой игре, не буду. Только тестирование в игре и краткий анализ графических настроек.

Итак, в самом начале выбираем класс нашего персонажа. Без стороннего гайда по игре, выбрать подходящий именно вам класс просто нереально. А вам никто и не обещал вменяемости игры. Это же спин-офф Борды, какая тут логика...

реклама

реклама

Я выбрал Заклинателя Порчи (угадал с выбором или нет, не знаю):

Далее, производим персонализацию персонажа:

Это на самом деле абсолютно ненужная часть программы, но так требует жанр РПГ...

Далее, после вступительных роликов

идет ознакомительное действо, где нас обучают основам боя. Тут же мы "кладем на лопатки" и первого босса игры. И уже на этом этапе вылезает важнейший недостаток игры - нет русской озвучки. Субтитры имеются, но вот читать их при активности не получается. Таким образом часть сюжета и шутки проходят мимо ушей. Это недостаток всей серии Borderlands. Обидно...

После ознакомления, начинается основная часть, которая явно пародирует настольные игры.

Мы передвигаемся в буквальном смысле по карте!

Кроме основных и побочных заданий, тут встречаются локальные события в виде стычек с врагом. Тогда нас выбрасывают на какую-нибудь локацию. И тут начинается небольшой матч с отстрелом врагов.

Присутствует традиционное меню снаряжения и прокачка персонажа ( очень похожа на Borderlands 3).

Хорошо ли это реализовано или плохо, сказать не могу. Для этого нужно играть дольше.



Теперь переходим к сравнению графики в игре на различных пресетах.

Сами настройки довольно обширные. Кроме основных

имеются и дополнительные.

Низкие настройки графики:

Средние настройки:

Высокие настройки:

Ультра настройки:

Безбашенные (ха-ха-ха):

Не ищите тут разницу с пресетом Ультра.

Это такая отсылка к некоторым играм...

Игра новая, поэтому тут присутствует возможность настраивать апскейл. В частности, "завезли" FSR 2.0.

Вот так игра выглядит на Безбашенных (Ультра) + ФСР в режиме "Качество":

Довольно неплохо. Немного поковырявшись в настройках, остановился на таких кастомных:

Наибольший эффект прироста фпс происходит от снижения настроек теней, тумана, освещенности и дальности прорисовки. Вот так игра выглядит на кастомных настройках:

Ссылка на слайдер для сравнения.

Тут же скажу об оптимизации в игре. Она традиционна для всей серии плохая. Первые три игры имели вменяемые требования к графическому ускорителю, но отличались отвратительной оптимизацией по многопотоку. Игры требовали всего пару-тройку мощных потока процессора, не более. В ремастерах, отличия в графике будете искать с лупой, но требования к видеокарте заметно выросли. Особенно остро эта ситуация проявилась в игре Borderlands 3, где графика ничем не была примечательна, но требовала много ресурсов. Здесь же ситуация лишь усугубилась. Благо, настроек много и можно подстроить под свои возможности.

Переходим непосредственно к тесту.

Тестовая система.

Процессор: i7-8700T

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.

Тест проходил на одной из локаций:

Результат тестирования.

График фреймтайма.

Инпутлаг в тесте.Итоговый результат:

В игре есть встроенный бенчмарк. Посмотрим на результат теста на кастомных настройках:

Вот детальный анализ с помощью CapFrameX:

График фреймтайма.

Итог бенчмарка.Играть можно и на GTX 1070. Главное, правильно подобрать настройки. Я пока не уверен, что выбранные являются оптимальными, нужно больше играть. Но всегда можно использовать ФСР, благо тут он реализован неплохо. Игра равномерно (ну, почти) загружает все 12 потоков процессора. Даже на древних Зеонах проблем быть не должно. Но желательно использовать под игру ССД накопитель (в тесте стоял жесткий диск), тогда подгрузки локаций минимизируются.

Стоит ли вам играть в эту игру, решайте сами, зависит все от вашего отношения к серии Борды в целом. По крайней мер, сейчас это очень выгодное предложение...

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

borderlands 2 tiny tinas wonderlands
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
24
Обзор и тестирование корпуса MSI MEG Prospect 700R
18
Обзор кольцевой лампы подсветки Streamplify Light 14
+
Главные игры апреля 2023 года
5
Ретроклокинг: претендент на звание самого быстрого процессора Socket 478
87
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
30
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B650M Mortar WIFI
35
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio White
4
Обзор и тестирование игрового монитора Mastero C2722H
13
Обзор веб-камеры Streamplify CAM
+

Интересные материалы

Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
20 апреля 2023 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинские танкисты недостаточны хороши для Abrams, поэтому будут наступать на немецких Leopard 2
42
Пилот F-35 высказал своё неудовольствие из-за активированного "режима невидимки" российских сил ПВО
20
Американские тяжело бронированные БМП M2A2 Bradley уже на Донбассе с новым сезонным камуфляжем ВСУ
21
В 14-м поколении процессоров Intel Core возможно объединение семейств Meteor Lake-S и Arrow Lake-S
+
MSI блокирует регулировку напряжения процессоров AMD Ryzen 7000X3D в новых BIOS
1
Колонна немецких Leopard 2A4 в зоне проведения российской спецоперации попала на видео
7
Стало известно сколько получают бойцы ЧВК "Вагнер" - оклад от 240 тыс. рублей + премии
5
Глава Минфина РФ подтвердил приверженность курсу на ускоренный отказ России от доллара
24
В сети появилась фотография Су-35 в "режиме зверя" с полным комплектом подвесного вооружения
2
Глава Google рассказал о последствиях активного развития искусственного интеллекта
+
GeForce RTX 3050 vs GeForce GTX 1660 Super – стоит ли переплачивать 5000р за трассировку лучей
1
Продление «зерновой сделки» под угрозой: МО РФ заявило, что Украина опять использовала порт Одессы для осуществления терактов
2
Смартфон Pixel 8 Pro может получить большой сенсор камеры
+
Видеокарты с менее, чем 16 ГБ памяти, не пригодны для запуска современных игр на высоких настройках
69
Турецкая армия получила танк Altay для полевых испытаний, который должен стать новым ОБТ страны
+
САУ 2С35 "Коалиция-СВ" может поступить в действующие войска лишь в конце 2023 года или позже
7
Российская армия нанесла огневое поражение по выдвигавшимся к Бахмуту войсковым резервам ВСУ
4
Физические копии консольной версии Star Wars Jedi Survivor потребуют дополнительного скачивания
+
На заводе "Москвич" заработал главный конвейер, позволяющий увеличить выпуск продукции в 2 раза
3
Минобороны Великобритании: Снаряды с обеднённым ураном уже отправили Украине
7

Популярные статьи

ВСУ пытаются остановить российские Ланцеты установкой металлических сеток, но не судьба
6
Западные технологические гиганты неспособны противостоять китайскому рынку микросхем - Asia Times
+
На Западе оценили появление Т-14 "Армата" в зоне спецоперации
1
Оптимизируем видеокарты NVIDIA GeForce в пару кликов для комфортной игры
30
15 портативных программ, которые пригодятся на каждом компьютере с Windows 10 и 11 в 2023 году
6
Иран взломал сразу два самолета-шпиона вблизи своих воздушных границ и заставил всплыть подлодку США
1
Илон Маск - невероятный сказочник или гений нашего времени
33
ВКС РФ уничтожили четыре истребителя ВСУ и угрожая Японии имитировали удары по спорным островам – АТ
5
США развернули БПЛА-невидимку RQ-170 для шпионажа за позициями ВС РФ в Крыму и на Донбассе
+
Как мировое правительство борется с перенаселением планеты
18

Сейчас обсуждают

хахахер
07:10
развал америки,это и есть ответка.Только это не совсем ответка,войну на Украине им специально добавили к войне с Китаем(там война уже шла)
Минобороны Великобритании: Снаряды с обеднённым ураном уже отправили Украине
Сергей Якупов
07:09
Всё больше сейчас сбивается, может поэтому и через пару лет, папуасов гонять. Сейчас нужнее дешевые и много.
Серийное производство ударного БПЛА «Охотник» начнут «через пару лет»
qwertyk
07:07
))) не знаю )))
Обломки взорвавшейся ракеты SpaceX Starship разлетелись по большей площади, чем ожидалось
[Zero]
07:07
А сейчас никто и не разрешит на нем людей отправлять. Это вообще самый первый запуск полностью собранного Старшип.
Обломки взорвавшейся ракеты SpaceX Starship разлетелись по большей площади, чем ожидалось
qwertyk
07:06
соглашусь, схема очень похожа. Но тогда уж если совсем глубоко - своего в космической "программе" маска нет ничего: все разработки, как и сотрудники, это northrop grumman
Обломки взорвавшейся ракеты SpaceX Starship разлетелись по большей площади, чем ожидалось
Дмитрий Зяблов
07:05
Какая чепуха. 🤣
Видеокарты с менее, чем 16 ГБ памяти, не пригодны для запуска современных игр на высоких настройках
Vorvort
07:03
Когда уже обратка будет за "Северные потоки"?
Минобороны Великобритании: Снаряды с обеднённым ураном уже отправили Украине
sop18
06:55
Ничуть не хуже тысяч уже пролюбленных украинцами советских танков и танков Варшавского договора. Те же Леопарды даже всякие арабские тапочники неплохо так пожгли.)))
Американские тяжело бронированные БМП M2A2 Bradley уже на Донбассе с новым сезонным камуфляжем ВСУ
sop18
06:54
И все мечты украинцев исполнил. Заветные мечты любого укропатриота. Сбежать подальше от Неньки и любить её дистанционно.))) И дальше от неё, тем крепче.))) А уж жить на халяву, сидя на шее Европы, так...
Американские тяжело бронированные БМП M2A2 Bradley уже на Донбассе с новым сезонным камуфляжем ВСУ
sop18
06:53
Вам - это кому ? Украинцам ?))) Никогда еще украинцы не жили так плохо как при ВВП.)))
Американские тяжело бронированные БМП M2A2 Bradley уже на Донбассе с новым сезонным камуфляжем ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем