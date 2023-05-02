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...Затмение Луны выглядело загадочным и устрашающим одновременно. Огромный лик спутницы Земли висел высоко в небе и имел чуть красноватый оттенок. Лишь изредка, небольшие облака прикрывали это таинственное зрелище.

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-"Красная Луна" - проговорил Андрэ: "Пора начинать ритуал"...

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Было около 12 часов ночи, дома никого не было. Путем хитрой интриги, Андрэ заставил своих родителей пойти в гости (а уж, когда они туда попадали, то часов до 3-х можно было не беспокоиться).

Он взял красные ароматические свечи и принялся расставлять их по углам комнаты. По-хорошему, свечи нужны были специальные. Но где их взять? Знакомых, увлекающихся черной магией или колдовством, у Андрэ не было. Пришлось просто заказать обычные ароматические на Амазоне.

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Самым сложным было правильно подготовить комнату. В ней не должно было быть ни одного предмета зеленого цвета. А, так как про оттенки зеленого ничего не было известно, то Андрэ пришлось изрядно потрудиться, вытаскивая из комнаты тяжеленное отцовское кресло, оббитое коричнево-зеленым материалом.

Комната немного выглядела пустоватой: почти все настенные украшения содержали зеленые нотки и их пришлось снять.

Хорошо, что огромное напольное зеркало, было выполнено в классическом стиле "под дерево" и никаким намеком не напоминало зеленый. А зеркало играло в ритуале главную роль...

Осталось избавиться от зеленого и в одежде. Но почти вся чистая так или иначе содержала зеленые вставки. Пришлось раздеться до трусов. Вот трусы были правильного, красного цвета.

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Часы на прикроватной тумбочки пропищали 12 часов. Пора было приступать.

Андрэ зажег свечи. Комната стала постепенно наполняться тягучим ароматом.

Встав перед зеркалом, Андрэ произнес заклинание: "Абдррылхача появись, красной тенью обернись"

В доме все так же висела тишина...

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Он снова повторил заклинание. На долю секунды ему показалось какое-то движение в зеркале... Но опять ничего не произошло...

Андрэ в последний раз произнес заклинание: "Абдррылхача появись, красной тенью обернись".

Свечи в комнате разом вздрогнули и их пламя почти погасло. А за спиной Андрэ стал проявляться клуб красного дыма, что постепенно обретал очертания человека в красном плаще с остроконечным капюшоном.

-"Святая Лиза..." Андрэ инстинктивно отступил на пару шагов и схватился за сердце. Испарина покрыла его лоб.

Таинственный незнакомец стал медленно приближаться к Андрэ. Он не шагал, а словно плыл над полом. Из под капюшона на Андрэ смотрели два красных горящих глаза.

- " Ты звал меня и я пришел". Голос существа был низким и тяжелым, буквально пробираяя до костей.

- " Что тебе нужно, несчастный?"

Совладав с собой, Андрэ буквально выдавил из себя: "Я хочу мести!"

- "Мести? Что ты знаешь о мести?" - голос незнакомца стал более человеческим и сторонний наблюдатель смог бы даже различить в его интонации сарказм. Но Андрэ был так перепуган, что на такие мелочи не обращал внимание.

- "Я хочу отмщения одной компании, которая разрушает мою жизнь" - Андрэ постепенно приходил в себя и говорил все более уверенно.

- "Пусть Нвидиа и проклятый Хуанг страдают! Я так хочу!"

Внезапно незнакомец метнулся прямо к Андрэ и заглянул в его глаза: "Ты хочешь именно этого? Плата за такую просьбу будет очень велика. Ты готов пойти на такое?"

- "Да, готов!"- Андрэ даже ударил пяткой в пол, показывая свою целеустремленность.

Незнакомец снова метнулся к середине комнаты: "Что же такого ужасного сделали они тебе?"

Андрэ тихо сказал: "НВидиа убила во мне веру в прекрасное. Я верил Хуангу. Даже купил пару видеокарт. Но они сгорели!" На глазах наворчивались слезы и Андрэ почти прокричал: "Они все сгорели, понимаешь! Я требую отмщения!"

Демон усмехнулся: "Слезы... Значит твоя ненависть настоящая. Это хорошо".

- "Но ты заплатишь цену за свое желание. Ты готов на это?" - незнакомец пристально смотрел своими адскими глазами прямо в сознание Андрэ.

- "Готов, я не передумаю" - ответил Андрэ.

- "Что ж, пусть свершится месть!" - и незнакомец мгновенно исчез. Свечи погасли... А комнате висел тяжелый запах сандала и серы...

Андрэ еще немного постоял и принялся убирать в комнате. Родители могут скоро вернуться...

На следующий день, проснувшись, первым делом Андрэ включил свой компьютер, чтобы почитать ленту новостей на техническом ресурсе.

Первая новость звучала так: "Компания АМД выпустила новый драйвер, который поднял производительность старых карт на 25%"

Начало дня было многообещающим...

Следующие новости были поистине великолепными:

"Компания НВидиа снова поднимает цены на всю новую линейку видеокарт"

"Новый разъем доп.питания видеокарт поколения 4ххх приводит к возгоранию"

Андрэ радостно улыбнулся. Похоже его месть начинает свершаться...

Наскоро перекусив чипсами, Андрэ запустил онлайн-игру ДОТА 2, где его знали под ником crow beak.

Цвета в игре показались ему более яркими и насыщенными. Может было какое-то обновление?

К концу матча, когда все решали буквально секунды, вдруг, его компьютер стал мерзко фризить и игра вылетела на рабочий стол. Тут же всплыло сообщение от софта АМД, Адреналин: " Нехватка видеопамяти, драйвер перестал отвечать". А потом экран предательски стал черным...

- "Такова твоя плата" - пронеслось в голове Андрэ...

Что ж, все имеет свою цену...

P,S.: все события и персонажи выдуманы. Сходство с реальностью чисто случайная...