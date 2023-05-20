Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

"Воины света" - не совсем типичный фильм про вампиров

Сегодня я расскажу о фильме 2009 года "Воины света", где вампирская тематика показана с несколько необычной стороны...
[ ] для раздела Блоги
1
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Я не люблю, в целом, фильмы про вампиров. И виноваты в этом режиссеры. Которые подходят к образу вампиров со своими "хотелками", довольно сильно искажая суть.

реклама

Я делю фильмы жанра кровососущих сущностей на несколько категорий.

1. Самая малочисленная. Тут расположены фильмы, где вампиры показаны наиболее близкими к оригинальному образу кровососа. Примером могут служить фильмы про Дракулу: "Дракула" 1992 года от режиссера Френсиса Форда Копполы

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

или фильм с таким же названием 2014 года с Люком Эвансом в главной роли.

реклама

 Такие вампиры максимально приближены оригинальному описанию в книгах.

2. Боевики с вампирской тематикой. Тут могут быть фильмы, где люди уничтожают вампиров ("Охотники на вампиров", "Пастырь")

реклама

 или с вампирами в главной роли ("Другой мир", Блейд").

 Обычно, вампиры представлены уже более близкими по натуре к людям. Или они вообще живут, как люди в городах: работают, ходят на дискотеки и вечерами получают в бубен от злобного мужика с прической в стиле "кирпич"...

реклама

3. Самая многочисленная категория и самая противная. Это фильмы, где вампиры вообще практически не отличаются от людей. И боевиками тут также не пахнет.

"Интервью с вампиром", "Сумерки", "Академия вампиров" и прочие "шедевры"... Хотя, иногда тут встречаются и комедийные фильмы, типа "Реальные упыри". И вот такое изображение вампиров мне категорически не нравится. 

Фильм, о котором я буду рассказывать, не принадлежит ни к одной категории. Как-то его конкретизировать будет сложновато...

В 2009 году выходит фильм "Воины света" ("Daybreakers"). Режиссерами стали Майкл и Питер Спириг. В ролях: Итан Хоук, Уиллем Дефо, Изабель Лукас, Сэм Нил, Клаудия Карван, Майкл Дорман

Сюжет.

В 2019 году эпидемия, порожденная летучей мышью, захлестнула человечество. Люди стали превращаться в вампиров. Причем, многие - по собственному желанию. Ведь это давало ряд преимуществ: быстрая регенерация, бессмертие. Взамен приобретались типичные недостатки вампиров: боязнь солнечного света, отсутствие отражения в зеркалах и острая аллергия на осиновый кол в сердце... В общем, практически классические вампиры. Но желающих стать вампирами было огромное количество, что привело к стремительному сокращению популяции самих людей. А без них - нет и крови, источника пропитания вампиров. И это ставит само существование кровососов на грань вымирания. Ведь длительное голодание приводит к необратимым последствиям: меняется облик вампира, приближаясь к традиционному виду упыря.

Но самое главное - деградация сознания и превращение разумного существа в дикое животное. И вот таких "деградантов" становится все больше. И они представляют опасность для людей и самих вампиров.

Решить проблему может создание искусственной крови, чем и занимается наш главный герой, Эдвард Далтон (Итан Хоук),

который работает в лаборатории по созданию кровозаменителя. Сам он не приемлет текущего положения дел на Земле, где почти все люди содержатся на "фермах", как скот для пропитания вампиров.

 А остатки свободных, вынуждены прятаться от вампиров где придется. Сама компания, которая занимается разработкой кровозаменителя, еще и крупнейший поставщик человеческой крови населению. И постепенно дозу выдачи крови приходится уменьшать. Ситуация крайне тяжелая. Участились случаи нападения "деградантов" на городских жителей.

И вот в такой ситуации, Эдварду приходит предложение от уцелевших людей, приехать к ним, якобы для решения этой проблемы. В ходе сюжета выясняется, что один вампир, Лайнел Кормак (уиллем Дефо)

 в результате аварии снова стал человеком. И это наталкивает на мысль, что людей (и вампиров) можно спасти. Для этого нужен профессионал - гематолог, коим и является Эдвард Далтон. Времени у людей уже нет и Эдвард ставит опыт на себе: кратковременное воздействие солнечного света вкупе с охлаждением,

приводит к тому, что и он тоже стал нормальным человеком.

 Казалось бы, что проблема человечества решена. но у главы корпорации Чарльза Бромли (Сэм Нил) 

свой взгляд на решение проблемы. Он, как типичный представитель крупной и влиятельной компании, вовсе не собирается спасать людей. Людям он хочет лишь дать шанс восстановить популяцию (ведь это просто их корм).

Его характер раскрывается в ситуации с дочерью, которая в свое время отказалась стать вампиром.

И Чарльз насильно делает ее кровососом, фактически обрекая ее на смерть. 

Но решение проблемы людей и вампиров приходит с несколько иной стороны...

Фильм не является таким уж боевиком. И тем более фильмом ужасов. Нет, тут вампиры максимально приближены к людям по образу жизни, отношениям друг к другу.

 Но, в отличие от "Сумерек", рассматриваются не чувства, а социум вампиров. И тут он мало отличается от человеческого. Когда "запахло жареным", вампиры нисколько не сопротивлялись решению правительства уничтожить всех "деградатнов" с четвертой степенью дефицита крови.

А ведь их можно было еще спасти... Типичное поведение людей в духе "моя хата с краю..."

Бюджет у фильма небольшой, всего 20 миллионов долларов. Да и кассовые сборы - так себе. Но мне фильм понравился. Итан Хоук неплохо справился со своей ролью. Порадовало появление и Уиллема Дефо, редко он стал в картинах сниматься. Ну, а Сэм Нил, в очередной раз отлично сыграл злодея, в его "негодяйстве" нисколько не сомневаешься.

Стоит ли смотреть данный фильм? Определенно стоит. Но это не боевик в типичном понимании. Да, там будут перестрелки, ближе к концу. Это скорее "социальный боевик" или "боевик с социальной окраской". Что-то в этом духе.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

вампиры воины света
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-423
10
Обзор USB-разветвителя Streamplify HUB CTRL 7
3
Главные игры мая 2023 года
15
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
26
Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
+
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Trio
26
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom Mini IT8
24
Обзор и тестирование корпуса MSI MEG Prospect 700R
18
Обзор кольцевой лампы подсветки Streamplify Light 14
+
Главные игры апреля 2023 года
5

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рогозин: Минобороны России уже упустило возможность проведения второй волны мобилизации
72
Украинцы пытаются продать части от подбитой ЗРК Patriot – детали американской ПВО попали на аукцион
26
Российской армии удалось уничтожить штаб с офицерами «Эдельвейса»
17
"Лучше бы подарили" - ЧВК "Вагнер" заполучила в Бахмуте британский БТР FV103 Spartan
8
У Украины есть время до сентября, дальше её будут принуждать к переговорам - Financial Times
26
Глава Еврокомиссии выступила против мирных переговоров между Украиной и Россией
5
Нью-Йорк проседает из-за тяжести небоскребов со скоростью 2 миллиметра в год
2
Пригожин: под контролем ВСУ осталось менее 1 кв. км Бахмута, но фланги продолжают сыпаться
3
Альтернативный экран Steam Deck под названием DeckHD предложит разрешение 1920 на 1200 пикселей
3
Геймплейное видео красивого фэнтезийного ролевого экшена Lords of the Fallen раскрыло точную дату релиза
1
Politico: США рассматривают корейский сценарий по решению военного конфликта в Украине
2
GeForce GTX 980 в свежем тестировании осилила многие новинки, включая CP 2077 и Hogwarts Legacy
5
Третий из шести британских ЗРК Stormer HVM поражён российским "Ланцетом" в зоне СВО [Видео]
9
Пригожин просит Шойгу не сдавать позиции в Бахмуте
9
США подтвердили повреждение ЗРК Patriot «Кинжалом», но установка была уже отремонтирована
12
Пригожин пояснил, почему не боится покушения на свою жизнь: делай, что что должен, и будь, что будет
1
Nvidia бесплатно раздаст сотни видеокарт RTX 4060 и RTX 4060 Ti
11
Т-54 встречает Leopard 2 – советский танк уже приступил к выполнению задач на Донбассе
19
В Steam началась раздача Metro Last Light Complete Edition
4
В Молдове сообщили о достижении «газовой независимости» от России
5

Популярные статьи

Netac NV 5000 2 TB - продаём GIGABYTE AORUS ещё раз
25
Почему блоки питания ПК с раздельной стабилизацией лучше, чем с групповой и как ее самому определить
39
50 захватывающих игр 2011-2015 годов на ПК, которые нельзя пропустить уважающему себя геймеру
6
Сколько видеопамяти нужно для современной видеоигры в 4К - релиз Star Rail
27
Сколько денег платит Sony, чтобы игры не попадали в Xbox Game Pass
21
Тестирование и модернизация "компьютера белого человека"
58
"Статьи про автомобили" - да не "бомбит" меня, не "бомбит"...
10
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Май)
1
Борьба с зависимостями: Встраиваю браузер Mozilla Firefox в сборку SD WebUI Neuro
1
Мои впечатления от игры Dead Island. Часть 1
2

Сейчас обсуждают

erno
15:50
Вот какую глупость пишешь. При ядерной войне никто не выживет. Ты , что думаешь западу в ответ нечем ответить.
В Белом доме заявили, что при оказании помощи Украине будут стремиться избежать Третьей мировой войны
Сергей Борисов
15:47
Это вопрос не ко мне. Я зашёл на сайт и посмотрел.
Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D является самым популярным в Германии
Иван Горбунов
15:47
Это их совет? Понятно. А по украинским и британским штабам принятия решений нанести удар не стоит?? И еще, железные и автомобильные дороги, мосты, и аэродромы Украины уже ДАВНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЗОРВАНЫ.....
Западные СМИ обсуждают удар ракетами Storm Shadow по Крыму и мосту для нарушения логистики ВС РФ
Andri Klin
15:41
Какая чушь. Человек видимо ни разу не запускал старые игры. Господа комментаторы, вы правда думаете, что на современном железе легко запустить Win95-XP напрямую? И это кто-то делает даже сейчас? Все у...
Intel прокладывает путь к переходу на 64-битную архитектуру x86S
DonCarleone
15:39
зеля и просроченному товару рад как ребёнок
Великобритания совместно с США будет работать над поставками ВСУ западных истребителей
Евгений Васютин
15:19
Между компинаями есть небольшая разница. Одни делают игры и гребут бабло, другие ссат в уши и гребут бабло. И мое мнение не флюгель, который подстраивается под ветер перемен. Оно сформировалось 2 авг...
Сколько денег платит Sony, чтобы игры не попадали в Xbox Game Pass
DonCarleone
15:13
Это называется включили дурака....мы даём оружие, но войны не хотим.
В Белом доме заявили, что при оказании помощи Украине будут стремиться избежать Третьей мировой войны
DonCarleone
15:09
С хрена ли? Первые ядерные удары будет именно по сша, лондону. Средства у РФ есть для этого. А может и ещё желающие найдутся, Корея к примеру. Ракетам пофиг кто на каком континенте находится, прилетит...
В Белом доме заявили, что при оказании помощи Украине будут стремиться избежать Третьей мировой войны
REY_B_
15:08
По северо-корейскому сценарию? С международной изоляцией? Российские чиновники конечно были бы рады, но уж точно не так. Всё произошло не для Украины, и решается не на Украине. Россия сейчас тянет вре...
GT: Запад готовится к переговорам по Украине, осознавая, что ВСУ не добьются успеха
Nope
15:07
Не выдавайте желаемое за действительное...
GT: Запад готовится к переговорам по Украине, осознавая, что ВСУ не добьются успеха
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем