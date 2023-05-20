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Я не люблю, в целом, фильмы про вампиров. И виноваты в этом режиссеры. Которые подходят к образу вампиров со своими "хотелками", довольно сильно искажая суть.

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Я делю фильмы жанра кровососущих сущностей на несколько категорий.

1. Самая малочисленная. Тут расположены фильмы, где вампиры показаны наиболее близкими к оригинальному образу кровососа. Примером могут служить фильмы про Дракулу: "Дракула" 1992 года от режиссера Френсиса Форда Копполы

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или фильм с таким же названием 2014 года с Люком Эвансом в главной роли.

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Такие вампиры максимально приближены оригинальному описанию в книгах.

2. Боевики с вампирской тематикой. Тут могут быть фильмы, где люди уничтожают вампиров ("Охотники на вампиров", "Пастырь")

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или с вампирами в главной роли ("Другой мир", Блейд").

Обычно, вампиры представлены уже более близкими по натуре к людям. Или они вообще живут, как люди в городах: работают, ходят на дискотеки и вечерами получают в бубен от злобного мужика с прической в стиле "кирпич"...

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3. Самая многочисленная категория и самая противная. Это фильмы, где вампиры вообще практически не отличаются от людей. И боевиками тут также не пахнет.

"Интервью с вампиром", "Сумерки", "Академия вампиров" и прочие "шедевры"... Хотя, иногда тут встречаются и комедийные фильмы, типа "Реальные упыри". И вот такое изображение вампиров мне категорически не нравится.

Фильм, о котором я буду рассказывать, не принадлежит ни к одной категории. Как-то его конкретизировать будет сложновато...

В 2009 году выходит фильм "Воины света" ("Daybreakers"). Режиссерами стали Майкл и Питер Спириг. В ролях: Итан Хоук, Уиллем Дефо, Изабель Лукас, Сэм Нил, Клаудия Карван, Майкл Дорман

Сюжет.

В 2019 году эпидемия, порожденная летучей мышью, захлестнула человечество. Люди стали превращаться в вампиров. Причем, многие - по собственному желанию. Ведь это давало ряд преимуществ: быстрая регенерация, бессмертие. Взамен приобретались типичные недостатки вампиров: боязнь солнечного света, отсутствие отражения в зеркалах и острая аллергия на осиновый кол в сердце... В общем, практически классические вампиры. Но желающих стать вампирами было огромное количество, что привело к стремительному сокращению популяции самих людей. А без них - нет и крови, источника пропитания вампиров. И это ставит само существование кровососов на грань вымирания. Ведь длительное голодание приводит к необратимым последствиям: меняется облик вампира, приближаясь к традиционному виду упыря.

Но самое главное - деградация сознания и превращение разумного существа в дикое животное. И вот таких "деградантов" становится все больше. И они представляют опасность для людей и самих вампиров.

Решить проблему может создание искусственной крови, чем и занимается наш главный герой, Эдвард Далтон (Итан Хоук),

который работает в лаборатории по созданию кровозаменителя. Сам он не приемлет текущего положения дел на Земле, где почти все люди содержатся на "фермах", как скот для пропитания вампиров.

А остатки свободных, вынуждены прятаться от вампиров где придется. Сама компания, которая занимается разработкой кровозаменителя, еще и крупнейший поставщик человеческой крови населению. И постепенно дозу выдачи крови приходится уменьшать. Ситуация крайне тяжелая. Участились случаи нападения "деградантов" на городских жителей.

И вот в такой ситуации, Эдварду приходит предложение от уцелевших людей, приехать к ним, якобы для решения этой проблемы. В ходе сюжета выясняется, что один вампир, Лайнел Кормак (уиллем Дефо)

в результате аварии снова стал человеком. И это наталкивает на мысль, что людей (и вампиров) можно спасти. Для этого нужен профессионал - гематолог, коим и является Эдвард Далтон. Времени у людей уже нет и Эдвард ставит опыт на себе: кратковременное воздействие солнечного света вкупе с охлаждением,

приводит к тому, что и он тоже стал нормальным человеком.

Казалось бы, что проблема человечества решена. но у главы корпорации Чарльза Бромли (Сэм Нил)

свой взгляд на решение проблемы. Он, как типичный представитель крупной и влиятельной компании, вовсе не собирается спасать людей. Людям он хочет лишь дать шанс восстановить популяцию (ведь это просто их корм).

Его характер раскрывается в ситуации с дочерью, которая в свое время отказалась стать вампиром.

И Чарльз насильно делает ее кровососом, фактически обрекая ее на смерть.

Но решение проблемы людей и вампиров приходит с несколько иной стороны...

Фильм не является таким уж боевиком. И тем более фильмом ужасов. Нет, тут вампиры максимально приближены к людям по образу жизни, отношениям друг к другу.

Но, в отличие от "Сумерек", рассматриваются не чувства, а социум вампиров. И тут он мало отличается от человеческого. Когда "запахло жареным", вампиры нисколько не сопротивлялись решению правительства уничтожить всех "деградатнов" с четвертой степенью дефицита крови.

А ведь их можно было еще спасти... Типичное поведение людей в духе "моя хата с краю..."

Бюджет у фильма небольшой, всего 20 миллионов долларов. Да и кассовые сборы - так себе. Но мне фильм понравился. Итан Хоук неплохо справился со своей ролью. Порадовало появление и Уиллема Дефо, редко он стал в картинах сниматься. Ну, а Сэм Нил, в очередной раз отлично сыграл злодея, в его "негодяйстве" нисколько не сомневаешься.

Стоит ли смотреть данный фильм? Определенно стоит. Но это не боевик в типичном понимании. Да, там будут перестрелки, ближе к концу. Это скорее "социальный боевик" или "боевик с социальной окраской". Что-то в этом духе.