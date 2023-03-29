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Начну, как всегда издалека, из "красного лагеря". Ведь именно представители "клуба по интересам имени Лизы" лучше всех знают о том:

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- что Панель Управления НВидиа примитивная донельзя и выглядит родом из 1861 года.

- все самые худшие компоненты не выбрасываются в мусорный контейнер, а распаиваются на топовые видеокарты RTX.

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- что именно НВидиа виновата в том, что Хюникс выпустил бракованную память.

- что вам гарантированно вытекание глаз из-за безобразной цветопередачи (Аааа, мои глаза уже вытекают!!!

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Постойте, я же печатаю статью на ноутбуке с графическим чипом от АМД... Отставить панику!)

- Хуанг лично хочет уничтожить преданных своих фанатов, поэтому сам изготовил в своей дьявольской лаборатории новейший разъем доп.питания.

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и всем обладателем серии RTX 40xx, грозит смерть в огненном вихре.

Ничего, вроде, не забыл? Вроде, нет.

А тем временем, "Чистое Добро на Земле", "Мать всех геймеров", Лиза, сама лично приготовила "волшебный экстракт", что применяется в топовых видеокартах нового поколения...

Думаю, что вы догадались: речь идет о пасте с так называемым "эффектом фазового перехода". И вот эта новейшая революционная технология стала применятся на картах АМД.

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Давайте посмотрим, что из себя представляет сам чип на этих картах. Куда смотреть? На сам чип,

видите, он состоит из нескольких "кусочков". И, прежде чем дать объяснение, еще одна фотография чипа от АМД:

Да, это чип Вега 64. И тут я объясняю. На первых партиях этих видеокарт, высота самого графического чипа немного отличалась от высоты памяти HBM, что приводило к росту температуры. Ведь обеспечить нормальный прижим в таком случае невозможно. Владельцы применяли разные термопасты, но это не особо помогало. Наибольшую эффективность показывали самые густые термопасты. Но тут в продаже появились углеродные термопрокладки. Например, Thermal Grizzly Carbonaut, которые имели толщину всего 0,2 мм.

И вот такие прокладки идеально подходили взамен традиционных жидких термопаст для Вег. Тут стоит отметить, что сами по себе такие прокладки не выигрывали у лучших термопаст. Но у них были плюсы: многократное применение и легкость использования. Еще и цена была бы вменяемой... Сейчас история повторяется. Просто взамен углеродных прокладок стали применять крутую по названию технологию "фазового перехода". На деле это чистый маркетинг, говоря по-простому - "езда по ушам". Вот такая цена на Али-базаре:

Я бы особо на данную ситуацию не обращал внимание, хотя на данном факте постоянно зацикливается один мой "преданный" красный фанат. Дело еще и в том, что эта проблема была поднята очень скандально известным блогером-ремонтником VIK-on, что скрывается под псевдонимом VIK-off... Он организовал для своих ремонтированных/обслуженных видеокарт некую отзывную компанию. Для замены термопасты. Она была заподозрена в вытекании из места контакта. Причем, ранее они мазали довольно дорогую пасту.

И вот тут, наш местный фанат просто прыгал от радости, благо для RX 7900 XT, эта беда не страшна...

На этом оставим наших скачущих фанатов в покое, и просто поговорим по существу вытекания пасты.

Вытекание/выдавливание термопасты было всегда. Оно и понятно: при сжатии поверхностей, термопаста остается только там, где имеются неровности. Но проблема может возникнуть со временем. Паста может разложиться на фракции, одной из которых будет силикон. Он может и вытечь, особенно, когда карта стоит в райзере на ребре. Но точно такая же проблема должна касаться всех процессорных кулеров, особенно тяжелых башень. Тут вам и усиленный прижим, и вертикальная плоскость, и момент на излом. Но здесь эта проблема выражена гораздо слабее. Лично я склонен объяснять данный факт тем, что на современных видеокартах стоят просто монструозные СО, которые при установке могут "терять контакт" с самим чипом. Кроме того, сами чипы греются и паста становится более жидкой и текучей. И вот вам результат... Думаю, что проблема больше надумана, но я не исключаю и тот факт, что производители термопаст стали откровенно "бодяжить". Это вероятный вариант. Сам я, возможно, сталкивался с подобным явлением. Мой экземпляр пасты Thermal Grizzly Aeronaut

обладал рекордным падением эффективности со временем, да и картина на подошве кулера напоминала ту, что наблюдал VIK-off. Но вот с густыми пастами такого не наблюдается. Даже "чистый китайчонок" Thermagic ZF-12,

Китайская "какашка" ZF-12.

который очень загустел со временем (скоро его уже нельзя будет использовать вообще), но выдавливанием не страдал: как был глиняшкой при нанесении, так глиняшкой и остался спустя полгода. Точно такую же картину можно наблюдать при использовании пасты GELID GC-Extreme

или Prolimatech PK-3.

Да, наносить их тяжело, но свою "густоту" они не теряют со временем.

Но теперь пройдемся по Дженсону нашему Хуангу...

Итак, вышли статьи, где обсуждается "хто он такэ?". Диавол или мессия... Автор с синей обезъянкой на аватарке и дал вам ответ: бизьнесьмен... А "красным" опять не нравится. А что вы собственно хотите? Делайте реальную конкуренцию. Давайте посмотрим на примере ассортимента одного магазина. Будем рассматривать самые дешевые реально игровые видеокарты: убогую RTX 3050 и ее старшую сестру 3060:

Всего имеем 41 модель. Если отбросить совсем уродские модели, то все равно есть выбор. Теперь смотрим на карты от АМД:

Всего 21 модель, считая полное убожество. Ну и? Мы же хотим конкурировать? Не особо и похоже.

Более того, даже в новости о словах технического директора НВидиа, один ярый фанат альтернативного взгляда, решил защищать майнинг! Ну, не сам процесс, а "нужность" блокчена: "Благодаря блокчейну перевод валюты в некоторые из африканских стран можно сделать за 15 минут. Оплата топлива в некоторых из авиакомпаний делается с помощью блокчейна. VISA, MASTERCARD, PAYPAL обеспечивают криптовалютные платежи. Но Хуанг опять пытается впарить свою ненужную технологию хомякам..."

Милай, хорош уже... Тебе напомнить, кто первым развязал майнерскую лихорадку? Или до сих пор "семерка" под водой дает хорошие хеши? Так вот: майнеры - враги человеческие. Были, есть и будут. Доказательства?

Пожалуйста. Вот цена на как бы игровую карту нового поколения в версии, которую я бы мог в теории взять:

Цена между бывшими GTX 1060 и GTX 1070. А сколько там стоит нормальная наследница 1070?

Не кисло, правда? Учитывая, что свою 1070 в начале продаж я взял за не совсем скромные 38 тыщ... А ведь RTX 4070 уже близко...

Вот вам последствия майнинга. Вот вам блокчейн. Жрите, не давитесь... Довольны?

А заикания представителя НВидиа об революции в стиле GPT... Да все ясно, можете даже не объяснять...





Еще один пуканофакел зажгла новость, что некая "диавольская" игра жжет карты.

Преимущественно от НВидиа... И тут особо прыткие успели отписаться в комментариях. Люди, не пишите вообще ничего! Умнее покажетесь. Если карты "откинули копыта", то причина не в игре, а в конкретной карте! Она уже была на грани. Просто игра создала нагрузку наподобие "бублика", а карта не пережила. Сей факт известен издавна, брак был всегда. Бесит, что его процент не падает при росте цены на карты. Но тут "пипл хавает", пусть не жалуется...





И переходим к еще одной компании.

Arctic, фирма с явно завышенными амбициями, но плохо подкрепленным качеством продукции. Меня просто поразила одна новость, опубликованная на нашем ресурсе. Там представитель компании выразил свою позицию, почему они не публикуют значение теплопроводности своих термопаст. Довод, мягко говоря, не вызывает доверия. Да, факт того, что единой спецификации для таких термопаст нет, имеет место. Но фирме Arctic стоит озаботиться не этим, а тщательнее следить за этапами производства своих продуктов. Среди ПК-шников ходит мнение, что продукцию данной фирмы часто копируют. Я не разделяю такого мнения. Считаю, что фирма просто нарушает технологию изготовления, поэтому и имеем довольно большой процент негативных отзывов. На мою теории работает и тот факт, что те же вентиляторы от данной компании, также обладают солидным процентом плохих отзывов. Тоже подделка? Ну уж нет! На это же намекает и рекордно короткое время производства флагманской термопасты МХ-5.

Справедливости ради, стоит отметить, что разница по цифрам в теплопроводности мало коррелируются с данными тестирования. Но тут и не должна быть линейная зависимость, тем более, что вряд ли другие компании щепетильно соблюдают технологии изготовления продукта.

Вообще, ситуация с "охладительными продуктами" для ПК, довольно странная. Нет единого стандарта для теплопроводности паст и прокладок. Нет единого стандарта для определения мощности воздушного потока и шума вентиляторов. И нет единого правила определения TDP процессорных кулеров.

Вот на этом аспекте мне также хотелось бы остановится. Допустим, в магазине мы видим процессорный кулер ID-Cooling SE-224-XTS, довольно популярная модель. Что мы имеем там по характеристикам?

TDP равно 220 вт. Говоря русским языком, кулер способен рассеять около 220 вт. Куда рассеять? При какой температуре? Какая при этом будет температура самого процессора? На эти вопросы не дает ответ ни одна компания. Почему? Потому что нет единого метода тестов! Каждый пишет то, что ему в голову придет. А ведь сведующие в железе знают, что 220 вт. на новом Райзене и 220 вт. на древнем Зеоне, это два разных значения! Так откуда кулер может их отвести? Циферки, циферки и ничего более... Поэтому надо искать тесты, где и будет ясно, что кулер может, а что - нет. Проблема усугубляется еще и тем, что нет единого стандарта, до какой же температуры нам обещают охладить процессор при данном потреблении? До 100 градусов? Или до 80? Это ничуть не праздный вопрос, учитывая "горячесть" топовых процессоров Интел, например. И что-то мне подсказывает, что значение 220 вт. получено на лабораторном стенде (если не в компьютерном моделировании процесса) и к реальности это число не имеет никакого отношения. Но фанаты "топовых кулеров за копейки" со мной не согласятся... Это их право.

На этом пока все...



