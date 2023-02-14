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Мотоциклетная промышленность Японии доминирует на мировом рынке. Особенно это касается стран Востока, где малокубатурные мотоциклы в разы популярнее автомобилей. Но в мире есть определенные "очаги сопротивления" воинственным самураям. В США оборону держит Harley-Davidson и сильно побитый Indian. За партизанскую борьбу Германии отвечает BMW, Туманный Альбион представлен Triumph и Norton. В горах Австрии прячется KTM. И только Италия еще более-менее огрызается когортой представителей двухколесной техники.

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Я не буду рассматривать всех производителей. Оставим в стороне достаточно популярных производителей мотороллеров и мопедов. Только мотоциклы, преимущественно многокубатурные.

Начну с Benelli. Компания была основана в 1911 году в городе Пезаро. Компания выпускала мотоциклы всех классов. В 1973 году компанию покупает довольно харизматичный автопроизводитель, Алехандро де Томазо... Произошло слияние с другой именитой компанией Moto Guzzi. В конце прошлого века Benelli выпустила несколько удачных спортбайков. Но глобально компанию это не спасло... Теперь компания принадлежит... китайской Qianjiang Group. Китайцы получили доступ к технологиям итальянцев, а итальянцы - финансирование. И компания сосредоточилась на среднем и нижнем сегменте мотоциклетного рынка. Ранее, компания часто выпускала довольно неординарные модели. Так, в конце 70-х годов, была выпущена шестицилиндровая модель Benelli sei 900.

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На тот момент это был фурор на рынке. Японцы только-только набирали силу на рынках Европы и Америки, а тут - такое.

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В 2002 году был выпущен флагман компании, модель Benelli Tornado Tre 900.

Мотор, как понятно из названия, был трехцилиндровым, рабочим объемом 900 кубическим сантиметров. Он не был лидером по части мощности или удельной энерговооруженности. Инженеры решили сделать спортбайк с идеальной развесовкой по осям. Для этого, даже радиатор переехал назад. И там, где у многих спортбайков располагались выхлопные трубы, стояли мощные вентиляторы обдува... Мотоцикл был вызовом другим производителям. Многие отмечали его отличную управляемость. Но ворох проблем мотоцикл также имел. А это очень сильно вредит репутации, особенно для небольшого производителя. Сейчас в производственной гамме нет ничего выдающегося.

Benelli 752S

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Другие времена, другие хозяева...

Moto Guzzi, тоже старинная компания, ведущая родословную с 1921 года. Была основана в Генуе Витторио Эмануэле Пароди. Никогда не была на "острие прогресса". Но черпала вдохновение в своих традициях. В 1950 году, когда компания активно выступала в шоссейно-кольцевых гонках, была построена первая среди мотокомпаний аэродинамическая труба.

К середине 60-х был разработан новый V-образный силовой агрегат. С тех пор это стало визитной карточкой бренда. С 2004 года компания входит в объединение Piaggio Group, где чувствует себя совсем неплохо. Сосредоточена она на производстве дорожных мотоциклов и эндуро. Бюджетных моделей в их линейке нет. Все мотоциклы довольно дорогие в сравнении с одноклассниками. Ничем особенным долгие годы их мотоциклы не выделялись: V-образный двухцилиндровый мотор поперек рамы, привод заднего колеса карданным валом.

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Минимум электроники... Классическая внешность. Так продолжалось до последнего времени, когда компания внезапно произвела мини революцию. Их новейший флагман Moto Guzzi V100 Mandello (название по месту производства, а не то, что подумали извращенцы),

мало того, что получил новейшие электронные системы, так еще и активную аэродинамику! Что среди мотоциклов встречается крайне редко. Пара сегментов возле бензобака открываются наподобие ушей и снижают лобовое сопротивление на больших скоростях.





Следующей компанией, назову абсолютного лидера по количеству чемпионских титулов в мотогонках. Речь про MV Agusta, которая выиграла в период с 1948 года по 1976 37 кубков конструкторов и 38 личных зачетов.

Компания ведет происхождение с 1945 года и ее история всегда была связана с мотоспортом. Все ее легендарные байки невозможно перечислить. С 1977 года компания перестала выпускать мотоциклы вообще. На тот момент она уже входила в состав компании Cagiva. Но в начале 90-х снова вспомнили о легендарной марке. Не будет преувеличением сказать, что в возрождении бренда участвовала вся техническая "элита" Италии. Лучшие дизайнеры, инженеры. Мотор, по слухам, помогала создавать и настраивать сама Ferrari (что для нее крайне нетипично). В итоге, в 1997 году на свет появился знаменитый супербайк MV Agusta F4 750.

Его сразу назвали самым красивым мотоциклом. Несмотря на относительно небольшой 750-ти кубовый мотор, байк был очень и очень спортивным и мало уступал 1000-кубовым моделям. Внешний вид подкреплялся и выдающимися ездовыми характеристиками. Итальянцы попали в "десятку". Потом была и более скромная трехцилиндровая модель, и топовая F4 1000. Но компанию стало "штормить". Успех оказался довольно непродолжительным. Новых моделей не было, а старые падали в продажах. Тем более, что кроме топовых моделей, ничего и не предлагалось по сути. Более-менее, кроме спортбайков, интерес представляли мотоциклы класса Naked, типа модели Brutale.

Но и они не могли "делать кассу", так как были очень дорогими.

Новинкой 2021 года стала модель Superveloce.

Она внешне напоминала кафе-рейсер, но была истинным спортбайком по духу. Тут делалась ставка на дизайн. Передняя часть практически копировала гоночные модели 50-60 годов прошлого века. Но не только по внешности модель была спортивной. Это просто восхитительный спортбайк. В нем нет ультимативности соперников, но удовольствие от вождения он доставлять умеет.

Ну и переходим к компаниям, которые и сейчас "наводят шороху" на спортивных трассах.

Aprilia - появилась на свет в 1945 году. И сейчас также входит в группу Piaggio. Вся история тесно связана с мотогонками. Поэтому и велика доля спортивных моделей в линейке. Дешевых моделей у компании нет (за это отвечают другие подразделения Piaggio).

С 1974 года на свет появилось спортивное подразделение компании Aprilia Racing. Участие принимали в чемпионате MotoGP в младших классах и в WSBK. Естественно, что такой опыт нельзя было оставлять без должной реализации в серийных моделях.

Бешенная табуретка RS 125 (да-да, и со 125 кубовым мотором есть спортбайки)

Вершиной производственной гаммы является модель RSV 1000, которая по праву считается одним из лучших спортбайков современности. Завод очень любит выпускать и ограниченные версии таких мотоциклов. Например, всего в количестве 10 штук была выпушена модификации RSV X, которая является, по факту, дорожной версией гоночного супербайка.

Тут применены практически все гоночные технологии современности. Вряд ли стоит ездить на таком монстре по городу, его стихия гоночная трасса.

Сейчас команда Aprilia на равных борется с японским спортбайками в чемпионате MotoGP. Но достать лидера ей не по силам. А лидером является...

Ducati - ведет происхождение с 1926 года. И также идет рука об руку с мотоспортом. Достижений много. Но главное, чем сейчас отличаются мотоциклы от других - уникальным десмодромным механизмом газораспределения. Если в обычных моторах клапаны открываются под действием кулачков или толкателей, а возвращаются обратно под воздействием пружины, то тут и открытие, и закрытие клапанов осуществляется распредвалом! Это позволяет избежать подвисания клапанов при высоких оборотах мотора. А мы знаем, что мотоциклетные моторы имеют очень высокие обороты... Бубчащие V -образные моторы - визитная карточка Ducati.

Одна из легенд 90-х годов, модель 888

И пусть завистники такой звук называют "ведро с гайками", они просто завидуют. И есть чему. По мнению большинства экспертов, модель Superleggera V4 является квинтэссенцией современного спортбайка.

Уже больше десятилетия топовые модели от Ducati, считаются самыми "злыми" и спортивными (я понимаю, как сейчас вскрикнули поклонники одной японской марки, которая прикрутила нагнетатель на байк).

На гоночной трассе после Superleggera байки от Aprilia или BMW кажутся довольно медленными и вальяжными. "Нет компромиссов, нет победы!" Можно сказать, что это лозунг данной модели. Кто впервые применил передние спойлеры на байке?, Кто впервые применил активную подвеску на байке? Правильно, Ducati. Но без мощнейшего мотора, не было бы побед в MotoGP. Ни один японский мотоцикл не может тягаться с безграничной мощью V-образного четырехцилиндрового мотора, который...работает, как двух цилиндровый. Это дает более высокий уровень крутящего момента. На трассах с длинными прямыми гонщики на Ducati свободно уезжают от конкурентов.

На трассе Мюджелло (самая длинная прямая) рекорд скорости принадлежит Хорхе Мартину, который развил на отрезке в 1141м скорость 363,6 км/ч. Для конкурентов в этом аспекте все очень печально. Дошло до того, что команда Yamaha переманила бывшего инженера-моториста Ferrari в надежде догнать конкурента. Сейчас компании ничего не угрожает в финансовом плане. Под теплым крылышком AUDI, живется отлично.

Ну, с более-менее известными производителями закончили. Но это - еще не конец.

Приступаем к "андеграунду", о котором 99% ничего никогда не слышало.

Назову две компании, которые известны узкому кругу мотолюбителей и мотоэнтузиастов.

Vyrus - основана в 2001 году. Изначально, создатель компании работал в Bimota, откуда затем и выделился в независимую фирму. Подобные компании отличает крайне радикальный подход к конструкции шасси. Именно это и делает мотоциклы Vyrus уникальными. Говорить об подвеске можно долго, но лучше все увидеть самим:

Инженеры, в который раз, попытались избавится от отрицательной черты всех мотоциклов - клевков при торможении. Ведь при этом происходит и сильное смещение масс. Соответственно, ухудшается управляемость. Но применить другой тип подвески в ограниченном пространстве не так просто, это вам не автомобиль. Да и общая масса мотоцикла увеличивается. Но попытки не утихают. Революционного вида байк основан на модели Ducati. Это весьма распространенная практика, когда такой мелкий производитель берет за основу какой-нибудь серийный мотоцикл. Продукция Vyrus очень дорогая, начальная цена от 60 тыс евро. Эта плата за эксклюзивность.

Подобного подхода придерживаются и в компании Bimota. Которая появилась в 1973 году. Основателями компании были известные в мотосреде деятели Валерио Бьянки, Джузеппе Морри, Массимо Тамбурини.

Практически все модели были спортивными, на агрегатах Ducati или японских производителей.

Bimota YB4 750, на шасси Yamaha

Примерно с 90-х годов также предпринимали попытки своего видения в области передней подвески. Таковой стала модель Tesi:

Мотоцикл был особенным, но без недостатков не обошлось. И сейчас в производственной программе есть такая модель Tesi H2 на базе Kawasaki (ей принадлежит 49% акций).

Мотоцикл имеет очень своеобразную внешность, все оперение выполнено из карбона. Ну и цена соответствующая - от 64000 евро.

Ну, и напоследок - электроутю...электробайк. Как сейчас без "електричуйства"...

Energica, создана в 2014 году. Цель: создание высокотехнологичных и экологически чистых транспортных средств. Топовой моделью считается Energica Ego (для эгоистов), электромотор развивает около 170 л.с. дальность поездки - примерно 420 км (тут стоит подходить с изрядной долей скепсиса).

До последнего времени, именно на модифицированных мотоциклах компании проходил чемпионат MotoE. Так что репутация у данного производителя хорошая. Вот только звук у "электричек" никакущий...

Мотоцикл обладает ураганной динамикой разгона, но на гоночной трассе все портит очень большая масса - свыше 250 кг., а это очень много по меркам истинных спортбайков.

Вот так, коротко об мотопроме Италии.