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Pagani Automobili S.p.A.: истинные итальянские суперкары

Сегодня я расскажу о чистокровных итальянских суперкарах, которые уже стали классикой автомобилестроения.
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Самые породистые суперкары делают итальянцы. Это общеизвестный факт. Иногда подобное выпускают и британцы, но им часто что-то мешает... Время от времени, такие машины делает и Porsche, но это, скорее, "побочный продукт".

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Вообще, попасть на рынок суперкаров просто и не просто одновременно. 

С одной стороны, создать подобное предприятие на порядок проще, чем автозавод по производству массовых автомобилей. А с другой - надо уж очень заинтересовать надменных толстосумов. Это выходит не всегда успешно. Создатели возят свои прототипы по всяким выставкам, делают дорогие презентации... Но, тщетно. Может только один из двадцати проектов реализуется. Но и выжить еще надо...

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Например, был проект такого достаточно оригинального автомобиля, как Gumpert Apollo.

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 Вроде, интерес появился, стали выпускать "микродозами" машины. Не пошло. Фирма и сейчас жива, но еле дышит. А ведь это довольно неплохой спортивный автомобиль с начинкой от AUDI.

Даже на Ближнем Востоке и в Африке делали попытки создать суперкары. В начале 2000-х  был такой проект Laraki Fulgura. Производитель из Марокко. Дизайн делали европейцы.

Да, вообще, автомобиль разрабатывался в Европе. Но кокос не созрел...

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Другой пример - компания из Бейрута собиралась выпускать свой собственный суперкар Lykan HyperSport.

Тоже руку к созданию приложили многие именитые инжиниринговые фирмы. А уж какой был рекламный промоушн!

Многие видели этот автомобиль в фильме "Форсаж", где он лихо перескочил из одного небоскреба в другой. И что? А ничего.

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Они, как бы есть. Но и, как бы, никому особо не нужны. Очень туманны перспективы на долгий срок. Очень большие сомнения, что данные автомобили будут в будущем иметь коллекционную ценность.

Но есть и положительные примеры. Их всего два: Koenigsegg и Pagani. Некоторые могут сказать: "А как же McLaren или Bugatti?". Это не тот случай. За McLaren идет все же солидный завод. И есть история, даже F1.

А Bugatti - проект от Volkswagen, гигантской корпорации, которая долгие годы вытягивала на себе убыточный изначально проект.

Итак, компания из Модены - Pagani Automobili S.p.A. Ее создатель и владелец, Горацио Пагани, строго говоря не является даже итальянцем.

 Он выходец из семьи переселенцев из Аргентины. Долгое время работал в Lamborghini, в отделе композитных материалов. Принимал участие в создании Lamborghini Diablo. Но душа жаждала большего.

В 1991 году он основывает компанию Modena Design и приступает к разработке собственного автомобиля под кодовым названием "Fangio F1", в честь аргентинского гонщика F1, Хуана-Мануэля Фанхио. Автомобиль должен был стать олицетворением видения Горацио "правильного суперкара": изящность, легкость, безупречное качество и высочайшая эмоциональность. Никто из итальянских производителей поделиться с "новорегом" двигателями не захотел. Можно было бы, конечно, взять надежного "американца". Но Горацио хотел иметь непременно v12. Кроме Ferrari и Lamborghini на тот момент подобный агрегат делал...Mercedes. Это тот самый, широко известный мотор от легендарного в России "шестисотого мерина" (w140). Вот его модификацию и применил Горацио в своем автомобиле, довольно сильно переработав. Автомобиль к тому времени получил новое название в честь сильного ветра - Zonda. И был представлен публике в 1999 году на автосалоне.

 Он произвел настоящий фурор. Стремительный дизайн, непохожий на другие автомобили. Очень оригинальный салон. Машина многим понравилась и получила кучу предзаказов. Так началась история компании.

Производить автомобили в больших (по меркам жанра) количествах Горацио не собирался. Зато, было довольно много сверх эксклюзивных модификаций. Например, Pagani Zonda Tricolore, посвященная 50-летнему юбилею пилотажной группы итальянских ВВС - Frecce Tricolori.

Или модификация Zonda Cinque, где для кузова использовался уникальный композит - карботаниум (карбон, усиленный титановыми нитями).

Модификаций модели Zonda было много: Roadster, F, F Club Sport. Именно F Club Sport поставила в 2007 году рекорд на Нордшляйфе - 7 минут 27,82 секунд.

Вершиной эволюции стала модель Zonda R, которая даже не являлась дорожным автомобилем.

 В 2010 году эта модификация снова установила рекорд Северной Петли - 6:47.5


Машины Pagani Zonda, хоть и постоянно дорожали и ценились коллекционерами, постепенно устаревали. Нужен был новый проект...

В 2011 году дебютирует совершенно новый суперкар с труднопроизносимым названием - Pagani Huayra (опять в честь ветра...). Новая внешность, более тяжеловесная в сравнении с Zonda.

 Новый мотор от AMG. И активная аэродинамика! Автомобиль был снабжен активными закрылками спереди и сзади, которые работали не только при торможении, но и в поворотах.

Автомобиль снова получился великолепным. И стал обрастать многочисленными редчайшими модификациями.

Одной из последних стала Huayra Codalunga с полностью переработанной задней частью, керамическими выхлопными трубами и ценой...в 7 миллионов евро.

Да, Pagani никогда не были дешевыми автомобилями.

Но компания Горацио не почивает на лаврах. Сейчас автозавод приступает к производству новейшей модели - Pagani Utopia.

Можно даже не сомневаться, что и она получит многочисленные модификации и будет востребована на рынке суперкаров, и в среде коллекционеров.

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