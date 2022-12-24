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Продолжим удобрять глубокоунавоженную землю фанатской беспристрастности...

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Сегодня я затрону только один из аспектов. На конкретном примере. Но для начала подогрею "аудиторию" проблемой, напрямую связанной с продукцией AMD.

С определенной поры, на моем столе прочно прописался старенький ноутбук Samsung 350V5C-S0Z, который на данный момент выполняет функцию интернетного ПК и "торрентоприемника".

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Но иногда, когда остается примерно 30-40 минут свободного времени, хочется это самое время скоротать. Игры подходят отлично. Включать основной ПК нет смысла (пока включишь, пока запустишь игру. А там уже и время на исходе...), лучше быстренько сыграть во что-то легкое и быстросохраняемое ("поклонники" извращенного Дарк Соулс понимают о чем речь).

Понятно, что ничего ресурсоемкое на данном девайсе не запустится. Но сейчас не об этом. Есть кучка игр, которые могут идти на таком старом и слабом железе в комфортном режиме. Ну, по крайней мере с моей точки зрения. Но не с точки зрения компании AMD...

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Тут, конечно, во многом "помогает" факт "ноутбучной гибридности". Но проблема в следующем: некоторые игры не запускаются на видеоадаптере HD 7670m!

По идее, практически любая игра (которая довольно тяжела для встроенной графики от Intel HD Graphics 4000) должна автоматом запускаться на видеокарте. Но так происходит далеко не всегда. Возможно три варианта развития событий:

1. Игра адекватно запускается на видеокарте.

2. Игра сама не запускается на видеокарте, но ее можно принудительно запустить через AMD Catalyst Control Center, выставив параметр "высокая производительность".

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3. Игра не запустится на AMD, даже с включенным режимом "высокая производительность".

Два последние варианта уже требуют от владельца подобного девайса определенных навыков. А что будет делать человек абсолютно в этом не разбирающийся? А ничего, просто посмотрит на слайд шоу и сделает вывод, что "ноут не тянет".

Более подробно рассмотрим третий вариант, когда встроенная панель управления не помогает. Просторы интернета дают два варианта решения данной проблемы в целом ( без привязки к конкретной игре). И оба варианта приводят к тому, что надо либо в биосе, либо в Диспетчере устройств... отключать встроенную графику! Тогда ленивая задница от AMD будет вынуждена задействовать свой потенциал в играх...

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А разница в производительности между встроенной графикой процессора i3 3110m и HD 7670m довольно заметная. Вот для примера игра Torchlight.

На видеоадаптере HD 7670m:

На встроенном видеоядре:

Т.е., в ряде случаев нам нужно принудительно отключать встройку для адекватной работы AMD... Не очень логично.

Но и это не всегда помогает!

Конкретный пример. Игра Enclave. Производительности вполне хватает и на встройке:

Попробуем запустить игру на HD 7670m. Ставим в AMD Catalyst Control Center режим "высокой производительности":

Не помогло.

Отключаем встроенную графику Intel:

Запускаем игру и видим:

А не работает HD 7670m! Вот такие "пироги"...





Тут со стула вскакивает гражданин в очках и красном свитере: "Позвольте, но кому интересен ваш старый ненужный хлам! Сейчас таких проблем уже нет!"

При этом он нервно подергивает ручкой и притоптывает ножкой.

-" Успокойтесь, любезный" - врач в белом халате осторожно кладет ему на плечо руку и усаживает обратно на стул: "Время фанатских войн еще не пришло".

Человек в красном свитере смахивает соплю рукавом, но с врачом не спорит...





Дело в том, что примерно тогда же, один знакомый (ну, вернее мой ученик) приобретает (вернее, ему покупают) другой ноутбук. Немного мощнее. На процессоре i5 того же поколения. И с видеоадаптером NVidia. В целом, агрегат мощнее, но не в этом суть: у него нет проблем с переключением режимов! Все работало адекватно, без ненужного геморроя.

Конечно, господин в красном свитере прав, сейчас о подобном я не слышал. Но проблема была. И она легла в карму компании AMD (Кто старое помянет - тому глаз вон. А кто забудет - оба)...





Ну, а теперь к сути самой статьи. Про неадекватность фанатизма.

Теперь обладатель красного свитера может высказаться.

-"На AMD цвета приятнее!!!"

Врач откинулся на кресле и замолчал на несколько минут. Потом вздохнул и сказал: "Давайте разбираться в данной проблеме".





Идею я наглым образом украл из комментариев к статье одного товарища. Да, я его считаю ярко выраженным красным фанатом. Но, может быть, он хороший человек в целом, не знаю. Но идея зародилась. Именно с вышеописанным ноутбуком. Пусть участники теста старые и неактуальные, но "сказке о потерянном цвете" тоже много-много лет. Давайте искать истину вместе.

Процесс теста простейший: к монитору подключаем ноутбук и компьютер с видеокартой GT 430. В итоге имеем возможность сравнить картинку на встройке от Intel, видеоадаптерах AMD и NVidia.

Снимать изображение буду с помощью фотоаппарата. Штатива у меня нет, поэтому идентичных изображений не ждите. Но нам же важен "цветокор".

Итак, вот вам три картинки. "Ху из ху" - решайте сами. Подсказок не будет:

Для более наглядного сравнения - слайдер.

-" Я же говорил" - вскричал на всю комнату обладатель свитера: "Я так и знал! Проклятые зеленые рептилоиды водят народ за нос!"





Тут стоит снова сделать небольшое "лирическое отступление", чтобы сделать потом окончательный вывод.

Я поставил на экраны двух мониторов одну и ту же картинку - обои на рабочий стол. Точно такую же вывел на экран телевизора и дисплей ноутбука. И знаете, что? Везде одно и то же изображение выглядит по-разному!

Фантастика, правда? Нет, не правда... Все "агрегаты" имеют свои собственные матрицы, изготовленные по разным технологиям. И, к тому же, имеют разную настройку цветов. Для того, чтобы сказать, где изображение более "правильное", надо иметь "эталонный монитор". Без него всякий вывод не имеет смысла.

Возвращаемся к самой теме. Тут вообще "эталона" нет. Кто вам сказал, что настройка цветов от AMD более правильная? Кто сказал, что более насыщенная палитра правдоподобнее? Это просто два разных подхода к настройке цветов. Не больше, не меньше. Не нравится? Добро пожаловать в Панель управления НВидиа и там крутите ползунки, как вам захочется. Спор о "правильности" цветопередачи того или иного производителя сугубо субъективный. Как спор о том, кто лучше: блондинки или брюнетки.

Хотите объективизма?

Предлагаю "гипотетическому" человеку в красном свитере сделать следующее:

Сделайте сравнение "картинки" в играх на картах AMD и NVidia с анализом дальности прорисовки, степени сглаживания, работы анизотропной фильтрации. Вот это будет полезное действо. Ведь тут объективное влияние не только на качество изображения, но и на производительность. Дерзайте, фанаты!



