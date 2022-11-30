Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Злобный супергерой: краткий обзор фильма "Черный Адам"

Сегодня я выскажу свое, сугубо субъективное мнение, по очередному фильму корпорации DC, "Черный Адам".
[ ] для раздела Блоги
4
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 Ti дешевле 50 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Недавно вышел новый фильм по комиксам DC… И я его посмотрел… Причина банальна: смотреть особо в 2022 году нечего, также хотелось поглядеть на "Скалу" Джонсона в роли супергероя. Дядька фактурный и такая роль ему подходит.

реклама

И практически сразу в фильме стало ясно, кто тут будет рулить. Да-да, моя любимая "повесточка". Если к повальному преобладанию людей "не белой расы", можно отнестись с пониманием (дело явно происходит на Востоке). А вот феминизм… А как же без него! "Сильная и независимая" присутствует. Это уже просто бесит. Нет ни одного нового фильма с приличным бюджетом, куда бы феминистки не засунули свои поганые носы! Главная (одна из) героиня явно доминирует.

рекомендации
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Core i9 12900 - цена снижена на 10%
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
13600K очень дешево в Регарде
Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b>
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

А ей помогает в этом ее сынуля.

реклама

 Видимо, таким образом пытаются привлечь внимание подростков. А уж его роль в освободительной борьбе против захватчиков… Ладно, выдыхаем…

Но, кто там у нас в роли захватчиков? Американцы? Израиль? Соседнее государство? ИНТЕРБАНДА!!! Какой идиот такое выдумал? Какое вещество он принимает?

Итак, краткое изложение сюжета. Давным-давно, в государстве был свой супергерой,

реклама

Супергерой с молодости...Как бы...

Процесс создания супергероя...

который уничтожил злобного царя, приказавшего выковать какую-то корону для всемирного господства.

реклама

Наш герой надавал всем лещей, но сам погиб в бою. И вот спустя 5000 лет его выпускает на свободу наша феминистка с сыночком. Адам ("Скала") раздает всем наемникам тумаков

и потом переходит в режим перезагрузки сознания, узнав, что выпал из истории на такой срок…

Параллельно, где-то далеко, собирается некая команда из других супергероев, которые должны Адама урезонить и засадить в каталажку. Команда состоит из жалкого подобия Гора (того, из египетской мифологии),

 Джеймса Бонда предпоследнего разлива на пенсии,

Время безжалостно даже над Пирсом Броснаном...

который нашел инопланетный шлем с технологиями предвидения.

И парочка подростков.

Парень может вырасти в здоровенного детину,

а девочка - негритянка (а как же!), крутить ЛГБТ смерчи…

Следует грандиозный мордобой, в течение которого пришлые супергерои понимают, что так просто уговорить или победить Адама невозможно. На фоне этих событий, плохие парни воруют сыночка феминистки - революционерки и вынуждают пойти на переговоры.

Фильм примитивный, как любой комикс. Есть только один несколько интригующий момент, показывающий, что с Адамом не все так и просто.

Собственно, так и оказалось: никакой он не герой. А даже злодей. И не похоронили его, а заточили в тюрьму. Осознав свои грехи, Адам добровольно сдается и, произнося нецензурное слово (Шазам!), становится простым дрыщом.

Благополучно обменяв корону на пацана, главный злодей становится демоном и начинает шебуршить на обломках города.

Наши супергерои в очередной раз облажались и вынуждены снова призвать Адама. Опять матерное слово возвращает Дуэйну былую мышечную массу, и он, начинает крутить рога супостату. В пылу боя, Броснан "выходит из чата", а совместными усилиями "Гора" и Адама, "сатане" делают фаталити…

Ну и на сладкое, в конце показывают небольшой фрагмент встречи уже Черного Адама с Суперменом.

Все.

На протяжении всего фильма настойчиво держится впечатление, что в фильме рулят феминистка и ее туповато-героический сыночек. Они постоянно тянут одеяло событий на себя. Причем в таких ситуациях, что просто глупо выглядит. Это очень прискорбно. Каких-то запоминающихся моментов в фильме всего-ничего: начальная битва в пустыне с небольшой армией наемников,

довольно занятное уничтожение плакатов с супергероями в доме, да косплей на вестерн с Клинтом Иствудом. Ну и пара шуток от "Скалы". Более ничего нет. Но я не могу сказать, что фильм лютых хлам. Потому, что я посмотрел еще один "фильм"… И вот на его фоне, "Черный Адам" выглядит очень даже нормально.

А вот, если сравнить "Черный Адам" и "Самаритянин", то последний, на мой взгляд, даже получше.

Несмотря на куда более скромный бюджет. Фильмы можно сравнивать. Также есть интрига, главные герои вовсе не положительные, как оказывается. Есть подростки. Да и в ролях подходящие актеры: легенда старых боевиков – Сильвестр Сталлоне

и нынешний – Дуэйн Джонсон.

Смотреть или нет "Черный Адам", решайте сами. Мне фильм не понравился (что было понятно изначально, но тлелась надежда).


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 2.3 из 5
голосов: 6
Добавить в закладки

Теги

черный адам дуэйн джонсон
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Знакомство с поколением NVIDIA Ada Lovelace на примере видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G
62
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400 Zero Dark Plus
10
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A550BN (80 Plus Bronze)
13
Главные игры ноября 2022 года
15
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
88
Главные игры октября 2022 года – финал
6
Обзор и тестирование блока питания XPG CyberCore 1300W Platinum
36
Главные игры первой половины октября 2022 года
12
Обзор ноутбука MSI Raider GE76 (12UHS-600RU): самый игровой из всех игровых
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690I Unify
6

Интересные материалы

Знакомство с поколением NVIDIA Ada Lovelace на примере видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G
22 ноября 2022 62

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Украине замечен новый дрон-камикадзе – на что способен Герань-2, и кто стоит за созданием БПЛА
5
Китайские десантные корабли типа 075 "Хайнань" готовятся к военной операции против Тайваня
2
Филипп Киркоров сыграет роль Ипполита в ремейке фильма Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»
10
Стоимость видеокарты GeForce с поддержкой лучей и DLSS на Алиэкспресс рухнула до 11000 рублей
23
Почему я не планирую покупать видеокарты NVIDIA – самый выгодные видеокарты AMD в магазинах РФ
30
GeForce GTX 1080 Ti стоит в 10 раз дешевле GeForce RTX 4090 – покупаем старый флагман с историей
7
Китайский ВПК разработал и довел до производства авиадвигатель для замены российских АЛ-31
2
Продажи российского ноутбука Bitblaze за 100 тысяч рублей отменены
6
Кому нужна дорогая видеокарта, есть ли разница между 30 fps и 60 fps в играх, и какой монитор купить
43
Сколько стоит процессор для начинающих геймеров – 6 камней для самых экономных пользователей
5
В США представили последнюю модификацию F-16, но Пентагону не нужны эти истребители
10
Очередная криптобиржа обанкротилась - черед дошел до BlockFi
14
DNS продолжает устраивать распродажи GeForce RTX 4090 – скидок нет, но вы держитесь
16
Почему не стоит покупать процессоры AMD Ryzen 7000, и какие есть альтернативы в магазинах РФ
6
Власти Тайваня осознают, что политика США и Европы нанесёт удар по местной экономике
11
На фильм "Аватар: Путь воды" затрачено 350-400 млн долларов по сведениям The Hollywood Reporter
3
Белорусская студия Sector13 анонсировала Losted — историческую ролевую игру
6
Цена на процессоры AMD Ryzen 7000 пошли вниз, а фанаты Intel остались без скидок на новинки
17
Nvidia объявила дату выпуска Portal RTX
2
NVIDIA выпустит отменённую RTX 4080 12Gb под названием RTX 4070 Ti
6

Популярные статьи

Nvidia поднимает цены на свои видеокарты, вопреки здравому смыслу, а AMD демпингует
54
Почему Россия начала копировать китайские автомобили, а не создавать свои
103
Что будет с городами Украины зимой, если Россия решит "потушить" энергосистему
317
Какую GeForce RTX 3070 выбрать - разбираем ВСЕ варианты разных вендоров по VRM и охлаждению
69
О корпусах для горячих систем
37
Как выбрать оперативную память в 2023 году – полное руководство
136
Как комментаторы могут вводить в заблуждение, и почему не бывает "сигнальных" GND линий у видеокарт
43
Медведев: поставленные на Украину Patriot сразу же станут законной целью для ударов российской армии
31
Опыт использования Fractal Design Ion SFX-L 650W Gold - без компромиссов, почти
32
Evil West: злой и кровавый Дикий Запад
3

Сейчас обсуждают

Руслан К
21:15
Рога и капыта.
Глубинная геотермальная энергия позволит нам оставить ископаемое топливо в прошлом
eclairalail
21:14
Сейчас красные начнут грызть зубами всех, кто с ними не согласен. Крайне агрессивный фан-клуб. Видимо ущербность АМД видях сказывается. Хотя за что их любить то?
AMD теряет рынок игровой графики – доля видеокарт Radeon упала ниже 10%, а NVIDIA продолжила рост
D-IMA
21:11
за счёт частот и такие видяхи берут для проф сегмента где 24гб памяти не хватит, плюс как ты две 4090 поставишь если у них нет nvlink в отличии от проф карт.
Тодд Говард рассматривает разработку The Elder Scrolls VI с позиции того, что в эту игру будут играть в течение 10—20 лет
Такой-то
21:06
пИсатели учите географию не ЕГЭ "опубликован в Великобритании в далёком 1997 году" на острове Великобритания и оно не склоняется возможно в объединённом королевстве?
«Безусловно, перебор»: в Госдуме отклонили запрос на запрет «Гарри Поттера» из-за пропаганды сатанизма
Yilec
21:00
Поэтому комментарий и написал. А сам читал?
Firefox предлагает конфиденциальный сервис перевода без обращения к облаку
cibershot
20:59
Ситилинк правдивые отзывы на товары не пропускает на своем сайте, позорище!!!!! Пишешь о начинке ссд, отклоняют отзыв. Уже не первый раз, позорники! Во всем рунете об этом буду писать, рейтинг попорч...
10 самых популярных процессорных кулеров 2022 года — выбираем оптимальную модель
Такой-то
20:58
Microsoft назвала Sony лучшим издателем игр, чем они сами пИсатель, чем они сами это кто из них ?
Microsoft назвала Sony лучшим издателем игр, чем они сами
Dzhereli
20:49
Что отводил 200 и выше нужно наглухо закрыть стенки. Только вдув и выдув.
Двухбашенный кулер Montech Metal DT24 способен отвести до 270 Вт тепла
Георгий Жуков
20:47
CEC ломай их всех.
Криптоброкер Genesis пытается избежать банкротства и повторения ситуации с FTX
swr5
20:42
Уже отложил деньги на 7900XT. Еще сотни тысяч людей по всему миру с нетерпением ждут начала продаж новой серии видеокарт от AMD. У Зелота перспектив почти нет.
AMD теряет рынок игровой графики – доля видеокарт Radeon упала ниже 10%, а NVIDIA продолжила рост
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем