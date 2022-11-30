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Недавно вышел новый фильм по комиксам DC… И я его посмотрел… Причина банальна: смотреть особо в 2022 году нечего, также хотелось поглядеть на "Скалу" Джонсона в роли супергероя. Дядька фактурный и такая роль ему подходит.

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И практически сразу в фильме стало ясно, кто тут будет рулить. Да-да, моя любимая "повесточка". Если к повальному преобладанию людей "не белой расы", можно отнестись с пониманием (дело явно происходит на Востоке). А вот феминизм… А как же без него! "Сильная и независимая" присутствует. Это уже просто бесит. Нет ни одного нового фильма с приличным бюджетом, куда бы феминистки не засунули свои поганые носы! Главная (одна из) героиня явно доминирует.

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А ей помогает в этом ее сынуля.

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Видимо, таким образом пытаются привлечь внимание подростков. А уж его роль в освободительной борьбе против захватчиков… Ладно, выдыхаем…

Но, кто там у нас в роли захватчиков? Американцы? Израиль? Соседнее государство? ИНТЕРБАНДА!!! Какой идиот такое выдумал? Какое вещество он принимает?

Итак, краткое изложение сюжета. Давным-давно, в государстве был свой супергерой,

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Супергерой с молодости...Как бы...

Процесс создания супергероя...

который уничтожил злобного царя, приказавшего выковать какую-то корону для всемирного господства.

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Наш герой надавал всем лещей, но сам погиб в бою. И вот спустя 5000 лет его выпускает на свободу наша феминистка с сыночком. Адам ("Скала") раздает всем наемникам тумаков

и потом переходит в режим перезагрузки сознания, узнав, что выпал из истории на такой срок…

Параллельно, где-то далеко, собирается некая команда из других супергероев, которые должны Адама урезонить и засадить в каталажку. Команда состоит из жалкого подобия Гора (того, из египетской мифологии),

Джеймса Бонда предпоследнего разлива на пенсии,

Время безжалостно даже над Пирсом Броснаном...

который нашел инопланетный шлем с технологиями предвидения.

И парочка подростков.

Парень может вырасти в здоровенного детину,

а девочка - негритянка (а как же!), крутить ЛГБТ смерчи…

Следует грандиозный мордобой, в течение которого пришлые супергерои понимают, что так просто уговорить или победить Адама невозможно. На фоне этих событий, плохие парни воруют сыночка феминистки - революционерки и вынуждают пойти на переговоры.

Фильм примитивный, как любой комикс. Есть только один несколько интригующий момент, показывающий, что с Адамом не все так и просто.

Собственно, так и оказалось: никакой он не герой. А даже злодей. И не похоронили его, а заточили в тюрьму. Осознав свои грехи, Адам добровольно сдается и, произнося нецензурное слово (Шазам!), становится простым дрыщом.

Благополучно обменяв корону на пацана, главный злодей становится демоном и начинает шебуршить на обломках города.

Наши супергерои в очередной раз облажались и вынуждены снова призвать Адама. Опять матерное слово возвращает Дуэйну былую мышечную массу, и он, начинает крутить рога супостату. В пылу боя, Броснан "выходит из чата", а совместными усилиями "Гора" и Адама, "сатане" делают фаталити…

Ну и на сладкое, в конце показывают небольшой фрагмент встречи уже Черного Адама с Суперменом.

Все.

На протяжении всего фильма настойчиво держится впечатление, что в фильме рулят феминистка и ее туповато-героический сыночек. Они постоянно тянут одеяло событий на себя. Причем в таких ситуациях, что просто глупо выглядит. Это очень прискорбно. Каких-то запоминающихся моментов в фильме всего-ничего: начальная битва в пустыне с небольшой армией наемников,

довольно занятное уничтожение плакатов с супергероями в доме, да косплей на вестерн с Клинтом Иствудом. Ну и пара шуток от "Скалы". Более ничего нет. Но я не могу сказать, что фильм лютых хлам. Потому, что я посмотрел еще один "фильм"… И вот на его фоне, "Черный Адам" выглядит очень даже нормально.

А вот, если сравнить "Черный Адам" и "Самаритянин", то последний, на мой взгляд, даже получше.

Несмотря на куда более скромный бюджет. Фильмы можно сравнивать. Также есть интрига, главные герои вовсе не положительные, как оказывается. Есть подростки. Да и в ролях подходящие актеры: легенда старых боевиков – Сильвестр Сталлоне

и нынешний – Дуэйн Джонсон.

Смотреть или нет "Черный Адам", решайте сами. Мне фильм не понравился (что было понятно изначально, но тлелась надежда).



