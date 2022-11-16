Thymesia: еще один малобюджетный "соулслайк"
Тема "соулслайков" не перестает будоражить умы производителей игр. 15 августа 2022 года выходит еще один "претендент" на звание "короля бюджетных соулслайков". Издателем выступила компания Team17, а разработчик - OverBorder Studio.
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Делать непосредственно обзор на игровые механики, сюжет и тому подобное, я не буду. Для этого, как минимум, стоит пройти игру. Но немного своего "имхо" выскажу.
В некой альтернативной "древности истории" происходит эпидемия чумы (прям актуальная тема), люди болеют, многие умерли (трупы на улицах это подтверждают), алхимики ищут средство спасения. Но все идет не по плану... Сюжет имеется, но, как во многих "соулслайках", раскрывается своеобразно и слишком заморочено.
"Компетентные" критики видят влияние на игру таких мастодонтов жанра, как Bloodborne или Sekiro. Возможно. Да, бои более быстрые, чем в Dark Souls. Но концепция все же похожая. Что-то выпадает из врагов, прокачка, сохранение возле определенного места.
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Такие же никчемные трудноперевариваемые диалоги...
Сходство достаточно. Повышение уровня практически копирует Dark Souls:
Но та же прокачка оружия более классическая, а боевая система мудренее.
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И даже сразу не сказать: лучше она или нет. Просто другая. Много новизны добавляют действия, связанные с пером. Это вносит разнообразие в атаки, но и внимательности требует больше.
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Естественно, что в игре присутствуют боссы. Они достаточно разнообразны:
Для меня бои слишком тяжелые, но есть способ...
Самое начало игры посвящено обучению основам боя:
Но довольно о сюжете и боевке. Приступим к графической составляющей игры.
Так как игра довольно бюджетная, то никаких "графических" красот не ждите. Но, как это часто бывает в малобюджетных играх, недостаток графики заменили дизайном локаций и работой художников.
Локации достаточно разнообразные по внешнему виду. Даже цветовая гамма отличается:
Но сами локации внутри очень однообразные, достаточно запутанные. Это не есть хорошо. В этом аспекте бюджетность игры заметна.
Графических настроек в игре в меру:
Пресетов, как таковых, нет, каждый ползунок настраиваете сами. Но условных пресетов четыре.
Посмотрим, как игра выглядит на них.
Если все ползунки выставить на низкие настройки:
Условно средний пресет:
Условно высокий пресет:
Ультра настройки:
Для удобства сравнения - слайдер.
Игра поддерживает технологию AMD FSR:
Посмотрим, как игра выглядит при ее использовании.
Максимально возможные настройки графики, 1080р:
Максимально возможные настройки графики + FSR с пресетом "Ультра качество", 1080р:
Максимальные настройки и разрешение 2560х1440:
Слайдер для сравнения.
Если сделать вывод по графическим настройкам, то наиболее заметен эффект от типа сглаживания и настройки теней в игре. Технологию FSR применять можно, но только в пресете "Ультра качество".
Теперь приступим к тестированию системы в игре.
Тестовая система:
Процессор: i7-8700T
Видеокарта: GTX 1070
Оперативная память: 16 Гб с частотой 2666 МГц
Операционная система: Windows 10
Разрешение монитора: 1920х1080.
Запись тестового отрезка осуществлялась программой CapFrameX.
Тестовый отрезок:
Настройки графики установлены ультра.
По итогу тестирования имеем следующее:
Никаких проблем нет. Играть можно даже в разрешении 2560х1440. Нагрузка на процессор не особо равномерная, но 8-ми поточного процессора будет вполне достаточно. Для такого малобюджетного проекта, оптимизация в игре неплохая.
Стоит ли играть в Thymesia, решайте сами. Это типичный "соулслайк", не претендующий на лидерство жанра в целом, но среди "бюджетников" смотрится отлично. Достаточно атмосферный, хотя локации "душные", как говорят некоторые стримеры. Мне она чем-то напомнила такой же малобюджетный проект, как Mortal Shell, хотя там сами сражения там менее "скоростные".
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