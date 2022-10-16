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В далеком 1987 году, когда мир был большим и радостным, а подавляющая часть участников сайта в лучшем случае писались в подгузники, вышел фильм Hellraiser (Восставший из ада). Фильм был сделан в Британии, режиссером выступил уже довольно известный на тот момент писатель, Клайв Баркер,

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он же написал сценарий к фильму. На тот момент это был весьма популярный фильм, быстро ставший культовым. Во многом благодаря игре главного "злодея" - Пинхеда (Pinhead - Булавкоголовый), которого отлично сыграл британский же актер Дуглас (Даг) Брэдли.

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Всего вышло 10 частей франшизы, но уже после второй части фильм мне нравился меньше и меньше...

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И вот, в 2022 году, выходит "переосмысление" фильма. И я имел неосторожность его посмотреть...

Скажу сразу: я внимательно читал на него рецензии перед написанием статьи. Смотрел видеообзоры. Практически везде фильм признавали крайне неплохим. Если вы придерживаетесь того же мнения, можете сразу переходить в комментарии и начинать "поносить" меня. Никакой похвалы фильму вы тут не увидите.

Я попытался отнестись к фильму, как человек, который никогда не смотрел оригинальные фильмы. И в таком "ракурсе" он мне просто не понравился. Туповатый сюжет, довольно примитивные спецэффекты и несуразный грим "ангелов ада". Актеры вообще не понравились. Главная героиня - ни рыба, ни мясо. Во-первых, она не умеет играть. Вообще. Хотя что-то там прописали в характере (типа, бывшая наркоманка в завязке). Да мне все равно, она не может играть! Во-вторых, она просто некрасивая.

Нынешняя главная героиня.

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А такой была в 1987 году...

Я знаю, что это идиотский тренд Голливуда, но мне-то все равно. По итогу имеем некрасивую актрису, которая "ни о чем", "пирожок без начинки". Остальные актеры нисколько не лучше. Брат, по сценарию, оказался "голубком", явная дань толерантности - перед силами ада все равны...

По виду и не скажешь, что он противный...

А это его жена...или муж?

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Ага, все равны, но некоторые ровнее...

Более-менее попытался играть главный человеческий злодей, которому воткнули в грудь какой-то капкан.

Но и он вел себя так, будто не нервы натягивали, а приступ геморроя наступал... В общем, расчленению людей я не сочувствовал.

А что же наши сенобиты, ангелы или демоны похоти и порока? Ааа, вот тут и кроется моя самая главная претензия. Это просто латексные уроды. Да, сходство с оригиналами имеется, но вот их "одежда" никоим образом не напоминает содранную кожу.

Вот честно: это похоже на содранную кожу?

Тут оригинальный фильм выглядит гораздо эффектнее, несмотря на более скромный бюджет.

Наиболее пострадал при этом самый главный сенобит - Пинхед.

Пинхед в оригинальном фильме.

Если в оригинале только голос актера Брэдли наводил ужас, то тут Булавкоголовый стал...женщиной.

Булавкоголовая...

Не точно, но вроде так. По крайней мере, роль отыгрывала актриса. Которая оказалась еще и трансгендером...Именно поэтому я весь фильм и не мог понять: это мужик или баба...

Джейми Клейтон - актриса трансгендер...

Если бы это как-то отыгрывалось в фильме. Но ничуть. Просто так "виделось" режиссеру. Лучше бы он сосредоточился на сюжете. Оригинальный фильм имел довольно неплохой сюжет. Не вообще, а по меркам фильмов ужасов. Что довольно большая редкость. А тут... Вроде и есть. А вроде и наплевать на всех. Были бы актеры подобраны хорошо, может такого негативного эффекта сюжет не произвел на меня.

Ну уж по качеству спецэффектов новинке должна быть лучше... А вот и нет. Вернее, далеко не во всем. Там, где в оригинале была какая-то дешевая анимация, появилась дешевая компьютерная графика.

Трансформация "кубика" в новом фильме выглядит намного лучше.

Что безусловно лучше. Но грим проигрывает начисто. Содранная кожа в фильме 1987 года выглядит гораздо реалистичнее, чем в новом фильме.

Старые сенобиты более жуткие на мой взгляд.

Наверно, сам Клайв Баркер настаивал на таком подходе (больше кровищи).

Вспомните компьютерную игру Clive Barker’s Jericho, тут также "почерк" автора отлично чувствуется. Даже постановка сцен мне больше понравилась в старом фильме. Он больше нагнетает жути и какой-то тревоги. В новинке я этого совершенно не увидел. Оригинал всегда стоял для меня несколько в стороне от других классических ужастиков. Тут не было скримеров, каких-то неожиданно пугающих моментов. Фильм брал другим: жуткой кровавостью, до противного, скрытым эротизмом (ага, я и такие слова знаю).

А в 2022 году вышел просто очередной фильм ужасов. Не больше, не меньше.

В принципе, такое было для меня заранее известно. Благо я успел пересмотреть перезапуски бедного и несчастного Феди Крючкова и новоявление протухшей тыквы Майкла Майерса. Ну не надо ворошить кости! Пусть себе лежат спокойно в киноархивах Голливуда! Создайте, что-то свое, новое и свежее. Но нет, они не успокаиваются. Вот и имеем очередной фильм, где трансгендер из ада пускает представителя ЛГБТ на кожаные стринги...

Стоит ли смотреть этот фильм? А, решайте сами...



