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Я уже делал небольшое "исследование" влияния версии программы FurMark на итоговое потребление видеокарты. Сегодня рассмотрим еще один аспект, касательно нагрева видеокарты при данном тестировании.

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Начну издалека.

"Дядюшка Хуанг", хитер, как шанхайская гадюка, сбежавшая из банки со спиртом. Он знает все слабости человеческие. Он одновременно может угодить и отбитоэкологичной Грете, прости нас, Тумберг, и заядлому оверклокеру Кингпину... Но и он допускает ошибки. Все помнят истории, когда из "компьютерного сообщества карты RTX 3090 и БП Сисоник", последний с плачем убегал на кухню, чтобы сделать себе харакири.

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Это обстоятельство учтено в младших картах. Делается все просто: режем лимиты потребления по-живому.

В итоге, все вроде бы довольны (особенно майнеры, чьи ненасытные кишки переваривают любую дичь).

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В последнее время, стало много видео с "тестированием" видеокарт младших игровых серий в "бублике", т.е. программе FurMark. Многие не совершают ошибки и не включают сглаживание, которое хоть и формально увеличивает нагрузку, но значительно снижает потребление. Но и тут закрался "косяк"...

Посмотрите на скриншот из одного такого видео:

Что вас тут смущает? Я специально выделил вверху частоту графического чипа. Автор убеждает, что СО карты хорошо справляется с охлаждением. Но так ли это на самом деле? На скриншоте видно частоту в 1762 МГц, что довольно мало для карты RTX 3050. Если не из-за температуры, то... Правильно, карта тупо уперлась в лимит, в поверлимит. Отсюда и пониженная частота, и пониженное напряжение. А значит, и пониженные температуры. Давайте посмотрим на лимиты в биосах наиболее популярных карт серии RTX 3050:

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Как видите, лимит на превышает 145 Вт при базовом значении в 130 Вт. Это как раз значение для референсной карты НВидиа:

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Даже MSI Gaming X с хорошим СО не получила приличный запас по поверлимиту. В базе данных сайта TechPowerUp только две карты обладают более-менее сносным запасом. Это трехвентиляторная Gigabyte, да огроменный Asus Strix:

165 - 130 = 35 Вт запаса на разгон и прочие "глупости". И даже этого запаса не так и много:





Как на деле работает это в бублике? Рассмотрим на примере совсем другой карты... GTX 1070. Принцип связи частоты, напряжения и температуры не поменялся в общем. Поэтому такое сравнение будет справедливым. Референсная карта имеет лимит в 150 Вт, что всего на 20 Вт больше, чем у RTX 3050.

Нормальные карты поколения Паскаль имели довольно внушительный запас по поверлимиту относительно базового значения:

Лимит мог доходить до 300 Вт, что в два (!) раза больше стандартного значения! Это уже солидный запас с заделом под разгон.

Моя же карта имеет более скромные возможности в 226 Вт на "оверклокерском" биосе:

Много это или мало?

Старая программа FurMark 1.22.2.0 позволяет "выесть" 200 Вт:

Вряд ли кто-то будет пользоваться старой версией. Поэтому тестирование пройдет на самой последней версии 1.31.0.0.

Долго "греть" карту не буду, в данном аспекте нет в нем смысла. Ограничимся температурой в 60 градусов. Дело в том, что чип начинает сбрасывать частоту задолго до этого. Уже с 45 градусов этот процесс идет вовсю.

Для начала проверим карту на полном лимите в 122%. Это 226 Вт:

Карта потребляет около 195 Вт и имеет напряжение в 1,050 в. Что вполне обычные значения для такой температуры. Никакого упора в поверлимит тут нет. Карта работает в штатном режиме и соответственно греется "на все деньги".

Теперь снизим лимит до уровня 100% или 185 Вт:

Карта "выедает" весь лимит в 185 Вт и имеет уже пониженное напряжение в 1,012 в. Поэтому в таком режиме она будет греться меньше.

Ну и урежем лимит до 90%: или 167 Вт (что выше референсного значения):

При той же температуре в 60 градусов мы имеем потребление в 167 Вт и напряжение 0,962 в.

Естественно, что так видеокарта будет заметно меньше греться, чем в стоковом состоянии. Это не новость для тех, кто делал карте даунвольт. Аналогичным образом работает эта схема на ВСЕХ картах от НВидиа, начиная с поколения Паскаль.

К чему все это я написал? К тому, что не надо смотреть на тесты карт с маленьким лимитом в "бубликах". Там карта просто скидывает частоты и напряжение, поэтому и меньше греется. По итогу может сложиться ситуация, когда в таком тесте карта будет греться меньше, чем в других бенчмарках. Для проверки работы СО карты используйте проверенные бесплатные (или базовые версии) бенчмарки. Там не будет упора в лимит и температура будет более адекватной:

Как видите, потребление остается примерно равным указанному значению для референсной карты. Поэтому, если хотите знать истинные значения предельных температур карты, то прогоните данные бенчмарки или тест стабильности 3DMark. А "бублик" забудьте, толку от него нет.



