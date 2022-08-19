За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Оригинальная игра Diablo 2 вышла в далеком 2000 году и являлась логическим продолжением первой части. Затем, спустя долгое время, выходит Diablo 3. Она, как и первые части, была встречена "сообществом игрунов" довольно тепло. Было это в 2012 году. Прошло определенное время и от компании Blizzard ждали четвертую часть. Что было бы логично, ведь интерес к серии не угас. Но все пошло не совсем так...

реклама

В 2021 году выходит игра Diablo II: Resurrected , которая: "Представляет собой обновлённую версию игры Diablo II и её дополнения Lord of Destruction... Игровой процесс не претерпел существенных изменений — так же, как и сюжет. Игра сохранила ту же структуру уровней, что и в оригинальной игре: основным отличием стала обновлённая графика — старые 2D-спрайты заменены на полноценные 3D-модели с поддержкой разрешений вплоть до 4K Ultra HD. При этом в игре имеется возможность в реальном времени переключаться на «классический режим» отображения. Официальный анонс игры состоялся 20 февраля 2021 года на онлайн-выставке BlizzConline. Помимо улучшенной графики студия Vicarious Visions добавила несколько новых функций для более удобного игрового процесса, среди которых переработанный интерфейс, интеграция с учётной записью Battle.net, синхронизация инвентаря и прогресса персонажей на всех поддерживаемых платформах, расширенный тайник и т. д." (очень авторитетный источник)

И вот в 2022 году, благодаря российским "разработчикам софта", каждый желающий может прикоснуться к "обновленной легенде"...

анонсы и реклама ASUS 3070 за 50 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3080 Gigabyte подешевела на порядок 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3060 MSI дешевле 40тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Посмотрим на игру с точки зрения подобных игр последний лет. С сугубо субъективной точки зрения.

Первое, что бросается в глаза, это изменения в графической части. И на этом можно ставить точку. По большому счету, вся работа велась именно в этом направлении. Удалось ли? Да, вполне. Хотя, многие были недовольны внешним видом некоторых персонажей. Я не особо разделяю эту точку зрения. Во-первых, сама игра просто не позволяет вам разглядывать детали в ходе игрового процесса (это вам не Масс Эффект Андромеда с лицами после инсульта). А во-вторых, что там вообще сравнивать с пиксельным вариантом исходника? Поэтому к самой графике и персонажам у меня лично нет претензий. Все равно под шлемом возраст "амазонки" не разглядеть...

реклама

Но на этом моя похвала игре и заканчивается. В чем причина? А дело в том, что игры подобного жанра очень сильно эволюционировали за 20 лет. Даже сильнее, чем шутеры. Классическое сражение тех лет выглядело, как попеременное раздавание тумаков друг другу, с использованием магии и поглощением порций маны и здоровья. Это типичная ситуация игр тех лет. Да, можно и нужно бегать по локациям, чтобы не "зажали" супостаты. Но и все. Тогда по-другому просто не делали. Эта же механика была и РПГ-играх. Сюжеты-сюжетами, но боевка скучная.

Но со временем разработчики стали привносить в игры разнообразие боевой системы. И такой подход лично мне импонирует больше. Поэтому в качестве оппонентов ремастеру Diablo 2 я выбрал игры Warhammer: Chaosbane и Vikings: Wolves of Midgard. Почему их? Там несколько другая механика боя. А еще игры роднит кривая оптимизация.

Warhammer: Chaosbane вышла на ПК в 2019 году. Разработчиком игры значится студия Eko Software. Несмотря на абсолютно не звездный статус, разработчики не сидели сложа руки после анонса игры и вносили довольно значительные изменения. Вышло несколько DLC и общее количество персонажей увеличили с трех до пяти. Кроме того, произошли и изменения в "игровом ландшафте". Локации заметно улучшились.

В 2017 году компания Games Farm выпускает игру Vikings: Wolves of Midgard . Она того же жанра. Но со своим подходом к "традициям". Разработчики также выпустили кучу обновлений для игры. Что не особо помогло в исправлении оптимизации. Из игрового момента стоит выделить "общий сундучок", типичный для большинства современных игр (на релизной версии его не было) и, пожалуй, все.

реклама

Теперь приступим к сравнению. Еще раз напоминаю фантам серии Diablo: это мое субъективное мнение, поэтому сдерживайте эмоции в комментариях...

Выглядит игра приятно. Играл за мага. Мне маги больше импонируют, за исключением случаев их полной несостоятельности (как в Dragon Age Origins). Молнии, огонь и вызов всякой нечисти... душевно так.

Итак, мы по стародавней традиции (непонятно кем придуманной), имеем два варианта вооружения. В моем конкретном случае это посох и лук. Спецэффекты прилично выглядят, вопросов нет. Но вот боевка... Враги сбегаются к тебе, словно портовые коты к причалившему рыболовецкому судну. И даже на самой низкой сложности приходится бегать от них со словами: " а нечего было ссать в тапки!". Это неудобно (не в смысле ходить в таких тапках), бой постоянно прерывается на забег. Так еще и прицеливаться надо.

реклама

По мере прокачивания персонажа, мы получаем способность быстрее ликвидировать массы врагов, эдакое оружие массового поражения в мире фэнтези. Но бой все равно веет "старообрядчеством". Чтобы развеять сомнения, я воспользовался чужими сохранениями, где персонажи прокачаны до 99 уровня. Но темп боя не поменялся. Оно и понятно, ведь это не предусмотрено в игре в принципе. Даже по меню прокачки наших способностей это видно.

Warhammer: Chaosbane в этом плане гораздо интерактивнее. Персонажи имеют возможности ухода от врага разными способами (в зависимости от класса). Например, эльфийка - следопыт делает кувырок и это очень улучшает возможность боя. Маг же просто телепортируется. Эти возможности уже отрываются практически самого начала игры. Сами атаки у мага тут несколько похожи на Diablo, но с нюансами. И тут опять преимущество на стороне "Молота Войны"

Никакие бутылочки с маной, запиваемые колодезной водой, тут не положены. Хотите восстановить местный аналог маны? Используйте специальные атаки. А они у мага очень разнообразные

Бой протекает быстрее и интереснее. Да и физика движения персонажа более симпатично выглядит (кроме той самой эльфийки). При боях с боссами и минибоссами можно использовать накопленную ярость. Она у разных персонажей своя и выглядит отменно.

Vikings: Wolves of Midgard тут магов нет. Видно, Тор в зародыше убивал таких. Ну нет и нет. Будем играть за типичного викинга (викингшу). В этой игре, в отличие от двух других, можно немного кастомизировать персонажа на старте. Прическа, цвет волос, татуировки, выбор аксессуаров. Вот выбор цвета кожи не завезли...BLM в ярости...

На выбор можно взять посох (но не для колдовства), мечи/кувалды/топоры и лук. Но прокачка обеспечивает все виды оружия и магическим уроном. Бой тут самый стремительный и интересный. А почему? А потому, что тут есть стандартный для всех персонажей перекат. Ударил, ударил - откатился. Дарк Соулс в миниатюре...

А, если учесть, что многие локации сами по себе наносят еще и стихийный урон (жара, холод, отравленная атмосфера), то бои часто становятся очень интересными. И в меру сложными, без излишеств. Боссы в игре все особенные, с выкрутасами.

К некоторым нужен особенный подход. В таких случаях помогает "режим берсерка", на что расходуется набранная в боях кровушка...









Теперь рассмотрим локации в данных играх. И тут снова Diablo II: Resurrected в аутсайдерах. Опять пресловутый "туман войны" и довольно обширные локации, которые не особо друг от друга отличаются.

Это компенсируется сменой времени суток и меняющейся погодой. Чего нет у данных конкурентов.

Локации в Warhammer: Chaosbane тоже достаточно большие. Но не надоедает. Кроме того, они преимущественно "кишкообразные", поэтому пропустить что-то практически невозможно. А DLC вообще сильно отличаются по стилю от основной игры. Это приятно.

А что предлагает Vikings: Wolves of Midgard? Практически то же самое, с поправкой на скандинавский эпос. Правда, он сильно разбавлен и другими локациями. Которые, впрочем, не особо оригинальные. Но все сделано с душой и выглядит довольно хорошо.









Коротко коснемся сюжетов. Самый глобальный и эпический - у Diablo II: Resurrected. Оно и понятно: студия, финансы, разработчики... Но вот подается он опять же старомодно, как сто лет назад.

Хорошо, что есть полная русская локализация (еще бы при такой цене на игру...)

Сюжет в Warhammer: Chaosbane проще, диалоги короче. Никаких проблем не возникнет, если вы пропустите диалоги мимо ушей - с поиском и выполнением заданий проблем не возникнет. Игра очень линейная. Русской озвучки нет.

Vikings: Wolves of Midgard самая короткая по сюжету. Никаких "побочек" тут нет. Есть, правда, вариативность в ответах, но это ни на что не влияет. Просто можете ответить грубо или очень грубо...

Короткий сюжет компенсируется его интересом. Он просто великолепен! Эдакая смесь вольно изложенных скандинавских мифов и сказаний, и своеобразной подачи истории похождений викингов в Европе. Совершенно не серьезно и без надуманного пафоса God of War. Также русской озвучки нет.









Прокачка персонажа в Diablo II: Resurrected самая простая, она же и классическая. Просто и понятно.

В Warhammer: Chaosbane прокачка более мудреная и она мне не совсем нравится. Зато сразу можно узнать "конечный пункт назначения" ветки данного развития.

В Vikings: Wolves of Midgard прокачка представлена дарами богов скандинавского эпоса. Суть не меняется.

А вот, чтобы прокачать характеристики самого персонажа, надо приносить кровь на жертвенный алтарь... Варвары, что с них взять...









Ну, и напоследок, коротко об особенностях данных игр.

Diablo II: Resurrected их не имеет. Это классика. Основоположник всего и вся. Это с нее стали копировать другие игроделы.

Warhammer: Chaosbane: тут несколько замороченная система "камней" для усиления эффектов. Не особо понравилась. Кроме того, игра очень бедна на внешний вид оружия и снаряжения. Вариантов мало, это плохо. И еще: в игре по факту нет магазина. Что нашел, то и твое. Продавать также не получится. Вы отдаете найденное за очки лояльности. Вот такие дела...

Vikings: Wolves of Midgard: тут стоит выделить загадки при прохождении. Одни обязательные, но не сложные.

Другие не обязательные, но посложнее. При их решении, вы получаете части "элитного" оружия. Поэтому "секретики" пропускать не стоит. А еще тут есть физика груди. Не ахти какая, но есть...









А теперь перейдем к тестированию игр на моем компьютере (RTX 3090 тут нет, можете позлорадствовать в комментариях).

Система:

Процессор: i7-8700T

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память 16 Гб с частотой 2666 МГц

Операционная система: Windows 10

Все игры будут тестироваться в разрешении 1920х1080 на максимальных настройках графики. Запись тестовых отрезков осуществлялась программой CapFrameX.

Как я уже говорил, все игры имеют плохую оптимизацию. Но каждая - по-своему.

Diablo II: Resurrected:

Тестовый отрезок:

Загрузка процессора не особо большая. Но все потоки задействованы. Наибольшая загрузка приходится на видеокарту. Насколько я понимаю, создатели все же улучшили оптимизацию в сравнении с релизом. Но проблемы все же остаются.

Фреймрейт довольно рваный, несмотря на то, что игра находится на SSD накопителе. На деле, это не особо чувствуется. А вот в сложные моменты (много спецэффектов) просадки ниже 60 кадров вам обеспечены. На мой взгляд, графика не соответствует запрашиваемым ресурсам. Да, симпатично. Но "не в коня корм".

Warhammer: Chaosbane, на опять же мой вкус, не хуже в плане графики. А общий фпс выше.

Настройки:

Тестовый отрезок:

А вот график фреймтайма наводит ужас, тихий ужас:

Почему так, мне непонятно. Игра более-менее равномерно грузит все потоки и никакого упора в процессор нет. Но, что имеем... Справедливости ради, стоит сказать, что при ограничении фпс никаких проблем у вас не будет вообще.

Vikings: Wolves of Midgard:

Здесь уже распределение загрузки потоков не равномерное. Но не критично. А вот с производительностью тоже не все в порядке. Игра изредка фризит, будто идет подгрузка. Вроде и SSD, вроде и локации небольшие... Ранние версии вообще страдали серьезными проблемами. То в пещерах фпс падал ниже 45 кадров просто на ровном месте (хотя минуту назад было около 80). То вообще карта перестает работать в полную силу и при загрузке около 10% имеем фпс около...5 кадров. Хоть с этим разобрались и то хорошо.

Неровный фреймтайм. Да еще и ролик подгадил... Но те самые фризы отчетливо видно.

По итогу тестирования имеем следующий обобщенный результат:

"Старая новинка" проигрывает с треском. Но играть с комфортом можно во все три игры. Главное, ограничить фпс...

Какой мой субъективный вердикт по игре? В 2000 году игра Diablo 2 была очень хороша. Да и позже она неплохо смотрелась среди конкурентов. И даже сейчас к ней у меня нет претензий. А вот к Diablo II: Resurrected есть. Ничем иным, как жаждой "срубить бабла" я не могу объяснить ее появление. Ничего хорошего на нынешний день в ней нет. Практически по всем статьям она проигрывает конкурентам. Она просто морально устарела, а ремастер поправил только "макияж".

Компании Blizzard Entertainment и Vicarious Visions просто заработали на хайпе. И чем они только занимались последние годы? Сейчас уже все знают чем. И только ленивый не бросил камень в огород Diablo Immortal.

К большому сожалению Diablo II: Resurrected присоединилась к ремастерам игр, которые вовсе не стоило делать. Ремастер = жадность. Сказать тут больше нечего.



