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Данная игра вышла в далеком уже 2001 году. Разработчиком выступила студия Gray Matter Interactive, издателем была Activision. Вышла она на всех имеющихся платформах.

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Играть нам предстоит за прославленного бойца с нацистами, товарища Бласковица (Уильям «Би-Джей» Бласковиц), человека с квадратной челюстью и ясным взором голубых глаз...

Данная игра - типичный шутер. Действие происходит в альтернативном 1943 году. Просто взять нацистов было не интересно, поэтому были добавлены элементы фантастики, мистики и прочей атрибутики. Что пошло игре на пользу (собственно, такой игра и была с самого первого появления на свет).

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Пересказывать сам сюжет не стоит, многие прошли ее давным-давно. Тут вам и миссии по уничтожению всякой нечисти в подземельях.

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И миссии на секретных немецких заводах по производству новейшей техники.

И уничтожение уберсолдат (а как же без них). Главными злодеями выступают Хельга фон Бюлов, Вильгельм Штрассе «Мёртвая Голова». Эти гады - воплощение абсолютного зла. Что по характерам, что по внешнему виду. Сам сюжет подается в виде роликов между главами.

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Все описание задания имеется в нашем блокноте.Собственно их можно и пропустить, сами миссии просты по сути. Но нелегки по исполнению...

Начнем с того, что многие враги обладают хорошим запасом здоровья. В начале таким прославились зомби в подземельях, особенно их огненное воплощение. Потом довольно пуленепробиваемыми стали и элитные солдаты. Чего нельзя сказать о Бласковице. Даже на низком уровне сложности снайпер за два попадания выбивает из вас дух. А найти снайпера не так и легко...Сохранения вам в помощь...

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Особо замороченными получились боссы в игре. Они, конечно, не имеют ничего общего с геморроем серии Дарк Соулс, но просто обладают огромным запасом здоровья. Тут пригодится тяжелое вооружение.

Кстати, об оружии в игре. Его достаточно. Это два вида пистолетов, автоматы (среди них и с глушителем, который постоянно перегревается), три винтовки с прицелами (одна со странным тепловизором, в который ни черта не видно), огнемет, фаустпатрон, пулемет.

Огнемет, радиус уничтожения врагов маленький...Есть еще фантастического вида электронное оружие, бьющее током. Но его радиус применения весьма мал:

Арсенал пополняется по мере прохождения игры (но не возбраняется и схитрить). Тут же скажу о физике стрельбы. В некоторые моменты она очень и очень примитивна. Даже трудно понять, попадаешь в противника или нет. Это особенно заметно по реакции зомби, она просто никакая. Потом - бац, и кости полетели в разные стороны. Но "крышесносный выстрел" работает хорошо, особенно из снайперских винтовок (только целиться из-за дрожания сложновато).

Взгляд в прицел, который постоянно "штормит".Вообще, физика тут не на высоте по нынешним меркам. Да, на воде остаются следы от пуль.

Взрывом врагов отбрасывает в сторону. Но выглядит все это очень уж кривовато.

В игре присутствует и элемент стелса. По крайней мере его можно попытаться осуществить. Но в подавляющем большинстве случаев это не выйдет, да и не нужно вам это, игра совсем не про стелс. Хотя миссия на бесшумное проникновение на базу имеется и она вынесла мне мозг.

Миссия на стелс и та самая винтовка с непонятным тепловизором...Забудьте, что вы знаете о нынешнем стелсе, в игре все по-другому, аутентично...С пятой попытки я все же прошел ее.

Если же говорить о проработке самих миссий, то и тут есть кое-какие вопросы (это исключительно с позиции нынешних игр). Допустим, вы ищете какой-то документ. А потом куда идти? Карты нет. Так я блуждал по разрушенному заводу минут десять, нарезая круги и ища выход. Нашел, он был не очевидным... Такое встречается в старых играх с завидным постоянством. По-другому тогда просто не делали. Впервые с такой проблемой сталкиваешься в самой первой миссии, когда убегаешь из тюрьмы. Мысль о том, что надо просто вернуться назад по пройденному маршруту, посетила меня не сразу...

Увидеть это на экране не всегда получается с первой попытки...Это не значит, что игра совсем плохая. Нет, наоборот, она достойная. Но возраст скрыть не получится.

Теперь перейдем к графике. Понятное дело, что она устарела. Но все не так и плохо. Любителям графики сюда заходить просто не надо. Недостаток графических возможностей того времени покрывали неплохим дизайном локаций. Все такое мрачненькое, местами готичненько... Выглядит так, что разработчики тогда старались гораздо больше, чем сейчас.

Ну и переходим к тестированию.

Система:

Процессор: i5-3570K, 4300 МГц

Оперативная память: 12Гб, 1600МГц 9-11-11- cr2

Видеокарта: GT 430

Операционная система: Windows 10 LTSC

Разрешение монитора: 1600х900.

Запись тестового отрезка осуществлялась программой CapFrameX.

В качестве тестовой сцены была выбрана миссия на заводе по производству уберсолдат.

Настройки:

По какой-то причине, видеокарта не грузится полностью, ограничиваясь значением в 91 фпс. А вот функцию DSR от НВидиа игра категорически не понимает: в этом случае просто видим одну четвертую часть экрана...

Результаты теста:

Как видите, с данной игрой система справляется на отлично. Никаких проблем с запуском этой игры 2001 года на Windows 10 не было.





Какой мой вердикт по данной игре?

Я играл почти во все игры данной серии (кроме первых "пиксельных" и последнего недоразумения с сестричками). Не могу сказать, что игра понравилась во всем. Нет. По сюжету игра от 2009 года мне понравилась больше. Да и перезапуск франшизы вышел очень неплохим (кроме последней игры).

Но игра даже сейчас прикольная. Да, у нее есть проблемы и с физикой, и с реакцией на клавиатуру. И графика убогая по нынешним меркам. Но она, какая-то душевная, что ли. А может просто ностальгия по былым временам...



