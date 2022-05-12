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XCOM: Chimera Squad: поворот не туда

А сегодня я сделаю краткий обзор на игру XCOM: Chimera Squad и протестирую в ней систему с процессором i7-8700T и видеокартой GTX 1070.
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XCOM: Chimera Squad (отряд „Химера“) — пошаговая тактическая компьютерная игра, разработанная Firaxis Games и изданная 2K Games, как сиквел XCOM 2: War of the Chosen. Игра была выпущена на ПК 24 апреля 2020г.

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Ох... Действие данной игры разворачивается в Городе-31 после того, как был заключен мир между людьми и инопланетянами. Мы будем играть за отряд быстрого реагирования (считай, спецназ), куда вошли люди, инопланетяне и их промежуточные виды...С ними уже знакомы те, кто играл в XCOM 2. В качестве наших "оппонентов" будут выступать преступные группировки, которые терроризируют наш город.

Сама механика практически не поменялась, но вот впечатление от игры кардинально другое. И оно стало однозначно хуже. В чем причина? 

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Во-первых, мне категорически не понравился новый стиль оформления игры. Какой-то убогий, словно смотришь японский мультик. Мне такое не нравится абсолютно.

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Второй момент также сильно бросается в глаза, вернее уши: это убогая озвучка. Несмотря на то, что игра полностью не русифицирована, но английская речь просто бьет по ушам. Почему спросите вы? А дело в том, что инопланетяне говорят обычными людскими голосами! С какого это перепуга? Они раньше скрежетали, свистели и тому подобное. А тут... Что за новшество? Так тяжело было голос прогнать через программу?

Базы, как ранее, нет. Карта небольшая. Сторонние миссии сильно упрощены.

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Произошли изменения и в механике боя. Теперь в отряде 4 сотрудника, но ход ваших сотрудников прерывается ответным действием врага. Т.е. после двух ходов следует ответ, затем ваши оставшиеся действия. Это не особо плохо, но несколько необычно сразу после игры в XCOM 2. А вот, что плохо, так это невозможность поменять очередность перемещения. Дурость и все. 

Кроме того, сам штурм всегда начинается примерно одинаково: вам дают либо одно, либо несколько вариантов вторжения в дом (или еще куда), указывают преимущества каждого варианта и риски. А уж мы сами решаем, как распределять бойцов и порядок их боя.

В таких случаях есть и определенные ограничения. Взорвать стену невозможно, если у вас в команде отсутствует боец с такой возможностью. Двери можно выбивать, а можно и тихо открыть специальным универсальным ключом (если таковой вы приобрели).

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Далее, бой не особо сильно отличается от предыдущей игры.

Многие уникальные способности инопланетян сохранились и здесь: "змея" может притянуть к себе противника и удерживать его, обвив. Или плюнуть ядом.

Можно ментально "отключить" противника на время или заставить его палить куда ни попадя. 

У людей способности сильнее переработаны, т.к. классов изначальной игры нет. Можно дроном оглушить противника или заставить его охранять союзника.

Ассортимент оружия (по крайней мере в начале) сильно ограничен, все бегают с земными дробовиками, автоматами и пулеметами. Самих способностей и вариаций атак стало намного меньше. С одной стороны, это можно объяснить тем, что у нас спецназ, и нет задачи превратить город в руины. А с другой - как-то скучновато...Ну, можно пробежаться и приложить дубинкой в лоб (режим задержания) Тащить на себе, потерявших сознание врагов не надо, вероятно, они автоматически отправляются в местные "Кресты"...

Есть еще одно важное изменение, которое не понравится хардкорщикам. После очередной зачистки комнаты, здоровье отряда восстанавливается, они автоматически перезаряжают оружие и приступают к следующему этапу миссии. Так происходит, по крайней мере, на легком уровне сложности. По возвращению с задания, раненые бойцы не отправляются в больницу, тут этот элемент отсутствует, что несколько упрощает игру. Но делает ее менее интересной в стратегическом плане. Если ваш боец "нахватается" ранений, то просто покроется шрамами. Может ли он умереть, я не знаю, пока таких ситуаций не было. А на "стреме" находится еще и боевой робот (и опять я им еще ни разу не пользовался).

Сами миссии схожи с предыдущей игрой: эвакуация ВИПа, захват содержимого "сундука", уничтожение противников и тому подобное. Размеры локаций небольшие. Часто это штурм разнообразных зданий. Отход в зону эвакуации также сильно упрощен: расстояние до него очень небольшое.

Единственное, что тут мешает, так вторжение противников (зоны возможного вторжения указаны).

Теперь перейдем к графике. Она не стала лучше.

Максимальные настройки качества:

Высокие настройки:

Средние настройки:

Низкие настройки:

Минимальные настройки:

Ссылка на слайдер для сравнения.

Вообще, игра воспринимается как-то дешево в сравнении с предыдущей частью. 

Оптимизация стала получше. Частично это связано с более адекватным распределением нагрузки по потокам процессора.

Тестовая система:

Процессор i7-8700Т (рабочие частоты 3800-3900 МГц)

Оперативная память: 16 Гб, таковая частота 2666 МГц (14-16-16-34 cr1)

Материнская плата: AsRock B360 Fatality Gaming K4

Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW 

Запись результата тестирования будет осуществляться программой CapFrameX.

Настройки графики (1080р):

Результаты тестирования:

График фреймтайма.

Результат.


Какое впечатление оставила данная игра? 

Оно очень смешанное. С одной стороны аналогов-то особо и нет. Конкурировать не с чем. Игра стала однозначно проще и примитивнее. 

С другой стороны, напрашивается аналогия со странным проектом Battlefield Hardline, который у меня вызвал крайнее недоумение. Так и тут: зачем, к чему? Если решили поставить точку на противостоянии землян и инопланетян, то надо было остановиться. И создать чисто "спецназовскую" стратегию с людьми. Эдакий аналог Tom Clancy’s Rainbow Six Siege в мире стратегий с хорошим балансом. Было бы куда лучше.

Но однозначно списывать данную игру не буду. Я ее могу порекомендовать тем, кто только хочет прикоснуться к миру тактических пошаговых боев. Игра попроще XCOM 2 и для новичка будет легче для прохождения. Ну, а если жанр "зайдет", то: добро пожаловать в настоящий мир вселенной XCOM!

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