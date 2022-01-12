Тут можно выбрать тему (светлый фон или темный), папку сохранения скриншотов, запуск вместе с Windows и подобную информацию.

Теперь перейдем к основной вкладке Capture:

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Здесь можно выбрать клавишу, которая будет запускать запись бенчмарка и останавливать его. Можно задать интервал записи автоматически, а также голосовое сообщение о начале/окончании записи. В верхних окнах отображается запущенный процесс, а также список игнорируемых процессов (можете его изменить сами).

Далее, перейдем к вкладке Overlay:

Тут расположено куча позиций, которая будет отображаться с помощью RTSS на мониторе. Да, программа может работать и как просто мониторинг вашей системы.

Это нам ни к чему в данной ситуации, поэтому убираем галочки, чтобы не "засорять экран"...Доступно три различных профиля для настройки оверлея. Можно выбрать период опроса датчиков, цвет выводимой информации (если есть желание).

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Также есть вкладка дополнительной настройки сенсоров:

Данная функция особо не нужна, но имеет место. Дело в том, что в результате бенчмарка (лог) сохраняются и данные по выбранным сенсорам: Нужно ли вам это - решайте сами. Нужно ли вам это - решайте сами. реклама В общем-то и все. Теперь запускаем игру и смотрим на экран: В данном случае программа CapFrameX работает в паре с MSI Afterberner (без него (или аналогов) никак при разгоне видеокарт поколения Паскаль или новее). При нажатии клавиши записи бенчмарка (у меня это F10), будет осуществляться захват и анализ кадров. Проанализировать данный отрезок можно так: выходим (или сворачиваем) из игры и выбираем в левом окне программы нужный файл (его название обычно совпадает с названием игры). Потом выбираем вкладку Analysis. И вот тут уже можно брать любые доступные данные по отрезку: максимальны, минимальный, средний фпс. Также доступны значения 1% percentile, 0,1% percentile, 99% percentile и другие. Основная же информация выводится в виде графиков Frametime или FPS:

В нижнем окне можно посмотреть и процент того самого "проклятого" Stuttering. Это намного информативнее, чем вариант с записи бенчмарка через MSI Afterburner, т.к. присутствует сам график изменения фпс/фреймтайма во время записи.

Чтобы вывести информацию в виде графиков, переходим во вкладку Comparison и дважды щелкаем левой клавишей мышки по выбранному файлу. Тут можно также выводить различные параметры, но только в группе по три. Обычно я выбираю параметры: средний фпс (Average FPS), 1% Percentile FPS и 0,1% Percentile FPS, чтобы отображать статистику редких и очень редких событий (именно они и показываю очень часто, что вашего процессора уже не достаточно для плавного геймплея). В этом же окне можно сравнить два и более отрезка бенчмарков:

Для чего это нужно? Допустим, вы разгоняете процессор или видеокарту. При правильном выборе отрезка игры (об этом будет рассказано ниже), можно увидеть прирост по производительности (или его отсутствие). Все ваши результаты сравнения сохраняются в виде скриншотов (по вашему желанию). Теперь о выборе отрезка для самого бенчмарка. Тут все зависит от игры. Во многих играх есть случаи, когда производительность будет ограничиваться вашим процессором, в других - видеокартой. Поэтому надо хорошо знать саму игру. В двух последних играх про Лару Крофт можно спокойно побегать на 4690К в разгоне. Но только до тех пор, пока вас не занесет на процессорозависимую локацию. Тут уже четырех потоков процессора явно недостаточно. Если вы соберетесь проверить производительность своего процессора в игровом режиме, то стоит отправится именно туда (допустим, Советская база в ROTTR или Кувак-Яку в SOTTR). Зависимость фпс от видеокарты также может "гулять" в широких пределах. В Mortal Shell фпс может просаживаться с видеокартой GTX 1070 с 70 до 48 в зависимости от локации. Отдельно стоит сказать о том, что отрезок должен иметь "хорошую повторяемость", т.е. минимально зависеть от рандомных событий. Это правило надо соблюдать при записи нескольких бенчмарков для сравнения. Опять же, зная игру, найти такой отрезок не составляет труда (забег по Меридиану в Horizon Zero Dawn или Александрия в Assassins Creed: Origin). Многие скажут: зачем вообще этот геморрой, если во многих играх есть встроенные бенчмарки? Есть-то они есть. Только толку от них мало. Да, вы можете сравнить результаты своего ПК с другими. Но и только. Часто (почти всегда) результаты самого бенчмарка плохо интерпретируются на саму игру.



