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Первая игра серии вышла в 2009 году. Издателем стала компания SouthPeak Interactive . А разработкой занималась довольно известная компания TimeGate Studios .

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Разработкой данной игры компания занялась после выпуска не совсем удачных аддонов к популярной игре F.E.A.R. Но эти проекты не особо зашли публике и новый проект должен был поправить ситуацию. Но не вышло...

В игре речь идет о космодесантниках (тема уже обыгранная к тому времени) и о "разборках" людей в космосе.

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Внешний вид нашего бронекостюма. Нашими противниками являются не злобные пришельцы, а такие же люди. Просто "взгляды не сошлись". Фактически имеем обычную войну людей, перенесенную на другую планету и, приправленную фантастическими технологиями. За данные технологии, в основном, отдувается наш суперкостюм (и это уже было в играх на тот момент), который позволяет катапультироваться в десантного корабля из высоких слоев атмосферы прямо на грешную землю.

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Каждая миссия начинается с десантирования. Кроме самой брони, присутствует силовое поле, встроенный джетпак, с помощью которого можно совершать небольшие перелеты. Также присутствует функция овербуста, когда после непродолжительного бега, включается ускоритель, значительно увеличивающий скорость.

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Овербуст в действии. Сюжет прост до безобразия: хорошие, плохие, заговоры и тому подобное. Перевод на русский язык присутствует.

Один из игровых роликов, в котором раскрывается сюжет. реклама Сама игра создавалась с явным прицелом на сеть, т.к и структура боев и задания прямо соответствуют этому. Например, надо захватить и удержать радиолокационную станцию. Или охранять конвой от набега врагов (очень тягомотное задание, которое пройти с одного раза мне не удалось). Можно играть и одному с ботами, но интеллект союзников не особо велик. Например, если надо одновременно удерживать две точки под контролем, то не выйдет охранять только одну из них. Вторую враги обязательно отобьют. Вам надо, как ошпаренному, носиться между контролируемыми точками до выполнения задания. Сами бои довольно сумбурны. По идее разработчиков, наличие джетпака должно вывести "шутеринг" на уровень 3D, т.е. по всех плоскостях. Но это не совсем хорошо работает. Все дело в том, что ваш (и ваших противников) бронекостюм чрезвычайно толстый. И вы просто не успеете за короткий промежуток полета уложить противника, если его уровень здоровья/брони на максимальном уровне. Тут на помощь приходит еще одна интересная функция - автоприцеливание. Когда оно срабатывает, то будет на короткое время включено автонаведение и урон увеличивается.

Проблем с патронами для большинства видов оружия не будет, магазины просто огромны. Да и время от времени к вам отправляют капсулу со снаряжением.

Модуль снаряжения на небольшом расстоянии восстанавливает ваш боекоплект. Что касается классов (еще один признак кооператива) в игре. Это штурмовик, инженер и поддержка.

Стандартные модули инженера. Модули штурмовика. Что они могут вы узнаете в первых главах, которые посвящены обучению. Но строгой привязки нет. В капсуле снаряжения вы можете выбрать свой собственный арсенал оружия и способностей. Поэтому разделение на классы чисто формальное. Выбор оружия не особо большой и говорить о нем нет смысла. А вот про способности стоит. Мы может укомплектоваться гранатами (это также является способностью) или взять мины с дистанционным управлением. Есть нож, который хоть и наносит большой урон, но абсолютно бесполезен в бою. Самым интересным является ремкомплект из арсенала инженера. Вы можете восстанавливать броню себе, свои товарищам (ботам) или "подлечивать" технику, что очень важно в некоторых миссиях.

Восстановление брони. А еще за деньги (игровые) можно купит в магазине различные устройства, которые облегчат вашу жизнь. Можно заказать высылку в указанную точку стационарной турели или даже танка. Кстати, управление тем же танком реализовано крайне уродски. С места водителя (а по другому в одиночной компании не выйдет), вы не понимаете, в какую сторону направлен нос этого танка.

Танк. Он какой-то симметричный, да еще и большую часть перекрывает огромная башня. В условиях стесненного пространств управлять им очень неудобно. Самое лютое средство уничтожения - это огромный робот. Он очень "толстокожий", а вот прибить вас может одним ударом о землю.

Штурмовой робот в сражении "один на один" очень тяжелый противник. В таком случае, вы снова десантируетесь с корабля на поле брани и, оттормозившись, можете выбрать место посадки. При желании можно сыграть роль камикадзе и просто метеоритом снести врага (если сможете в него попасть).

Играл в эту игру довольно давно, даже не вспомню конфигурацию компьютера: то ли была видеокарта GTX 660, то ли GTX 760...Игра оставила в целом неплохое впечатление, но переигрывать уже не хотелось.

А вот если судить по обзорам, то игра с треском провалилась.





Немного позже, эта же студия выпускает продолжение игры - Section 8 Prejudice (2011 год). Были сделаны определенные выводы и внесены коррективы. Игра стала более вменяемой по сюжету и больше ориентирована на одиночную компанию. И опять в центре внимания - наш космодесантник в крутом костюме.

Обучение в игре проходит в первой миссии и очень напоминает Call of Duty. "Снайперская миссия". Совершаем диверсию. Были внесены незначительные изменения в баланс игры, переработаны (на мой взгляд в лучшую сторону) навыки. Выбор оружия остался небольшим, но стали доступны модификации, которые немного разнообразили стрельбу.

Head Shot - проще простого... Прошел ее примерно четыре года назад и остался доволен. Мне она понравилась больше, чем первая часть.





Теперь коротко о графике данных игр. Первая игра ничем не отличается в плане графики на фоне одногодок. Преимуществ не увидел совсем. Пустынно-гористая планета неплохо "нарисована", но и только.

Типичная локация первой части. Локации по второй части стали разнообразнее. Тоже вторая часть. Вторая часть выглядит побогаче, но зрительно мне понравилась меньше. Возможно, дело в том, что ландшафт планеты близок к земной и тут простая графика сильнее бросается в глаза, чем пустыня первой части. Да и поразить воображение тогдашних игроков после Crysis было невозможно.





Приступим к тестированию.

Система:

Процессор i7-8700t (рабочие частоты 3800-3900 МГц)

Оперативная память: 16 Гб, таковая частота 2666 МГц (14-16-16-32 cr1)

Материнская плата: AsRock B360 Fatality Gaming K4

Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW

Операционная система: Windows 10 LTSC

Монитор: 1920х1080

Сначала я намеревался протестировать игру на GT 430, но уже в меню фпс не превышал 35-40. В общем, от этой идеи пришлось отказаться. Само собой, что для GTX 1070 игра не представляет серьезной нагрузки. Но тест пройдет в двух разрешениях (1080р и 4К) на максимальных настройках. В каждой игре есть встроенный бенчмарк (коротенький, но есть).

Section 8:

1080р. 4К. Скриншот из бенчмарка. Section 8 Prejudice: 1080р. 4К. Скриншот из бенчмарка. Итоговые таблицы результата тестирования: Даже в разрешении 4К видеокарта часто остается недогруженной, причина в оптимизации игры. Она нагружает только два потока. Поэтому разница в производительности в двух разрешениях не так и велика. Минимальный фпс очень низок, причина, вероятно, кроется в подгрузке в самом начале бенчмарка.

Чтобы поиграть с комфортом в эти игры будет достаточно четырехъядерного процессора и старенькой видеокарты (типа GTX 660).





Субъективные оценки:

Графика : "3"

ИИ противников и соратников : "3"

Миссии : "3" (для первой части) и "4" (для второй)

Реализация стрельбы : "4-" (слишком много надо выпустить пуль, чтобы враг слег)

Реализация навыков : "3" (для первой части) и "4" (для второй)

Какой мой вывод по играм? Для "один раз поиграть бесплатно" даже очень сойдет. Но возвращаться к ним вам вряд ли захочется.



