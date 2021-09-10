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В середине августа этого (2021) года выходит очередная игра, посвященная мотогонкам.

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Создатель данного продукта, доселе неизвестная мне компания RaceWard Studio. Создатели нисколько не смущались и обещали игру с "непревзойденным реализмом"...

Я поклонник мотогонок и к таким заявлениям отношусь крайне осторожно. И вот теперь могу лично проверить игру в действии.

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С самого начала нас встречает не меню настроек,а, по идиотской традиции многих гонок, сразу бросают за руль (в данном случае мотоцикла). Такой подход меня в корне не устраивает и перебираемся в меню, где настраиваю управление под себя, а также устанавливаю графические настройки. В данном случае все выставил на максимум.

реклама Возвращаюсь в гонку и выслушиваю достаточно занудное объяснение по управлению мотоциклом. Сначала все, как обычно, но потом идут те самые "инновации". В любой момент гонки можно выйти в интерактивное меню и посмотреть на состояние агрегатов мотоцикла. Такой дурости до сих пор я не встречал в играх. Если и есть в этом нужда, то все выводится сразу на экран в районе спидометра. Вот зачем мне это в гонке?

Ладно, это не самое страшное. Далее меня заставляют заехать на питстоп, где будет производиться смена колес.Ну, заезжаю, меня окружают механики. Я читаю пояснения, за которыми никаких действий не следует. Механики сгрудились у колес, но анимации нет.

"Вот, даже анимацию смены колес не сделали" - подумал я. Но потом обращаю внимание на то, что нужно быстро нажимать все клавиши движения по часовой стрелке, чтобы открутить колеса! Я, пилот, должен себе менять колеса!!! Да в каких-таких гонках этот идиотизм существует?

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И вот этот дебилизм будет сопутствовать вам на протяжении всей карьеры. Хотите снять зеркало? Жмите кнопки - откручиваем гайки. Потом жмите другие кнопки - снимаем зеркало...Сверх идея! Нобелевскую разработчикам!

Чтобы снять заднее крыло, сначала откручиваем винты... теперь снимаем само крыло...очень интересно... А ведь менять те же тормозные колодки нужно в обязательном порядке. И этот процесс выглядит так: заходим в меню, затем в подменю. Потом откручиваем болты. Снимаем старые колодки. Выбираем подходящий комплект колодок. Ставим этот комплект на мотоцикл. Закручиваем болты. Бонус - старые запчасти можно продать... реклама

Затем идет экскурс в обязательную часть любой современной гоночной игры - менеджмент команды...Да, нынче без этого никуда. Конкуренты просто засмеют...

Основное меню карьеры. Настройка своего пилота. Сама карьера типична для симуляторов. Точно такая же присутствует в играх серии Ride или MotoGP.

Меню управленческих навыков. Меню исследовательских навыков. Настройка мотоцикла. В начале карьеры можно выбрать только один мотоцикл. Далее, пытаюсь разобраться с самой ездой. И тут также ждут сюрпризы. Начнем с того, что управление мотоциклом по умолчанию несколько корявое. Но тут можно настроить его чувствительность.

Я не ощутил какую-то особую "симулятивность" езды. Нечто среднее между вышеупомянутыми играми. Но есть одно странное "Но".

Как многие знают, пилоты при прохождении поворотов сильно наклоняют мотоцикл.При этом часто касаются коленом асфальта. Естественно, что такой фокус стоит проводить в гоночном комбинезоне, где есть специальные наколенники. Так вот, при касании коленом асфальта, вам гарантировано...падение. Уж не знаю, как надо "воткнуть" колено в асфальт, чтобы упасть.

Проведя несколько заездов, я пришел к неутешительному выводу, что играть в это поделие я не буду. В конце статьи я объясню причины.

Теперь совсем коротко о графике и оптимизации игры.

Графика, на мой взгляд, ничем не отличается от игр компании Milestone, а по безобразной оптимизации даст еще и сто очков вперед.

Так выглядит игра на максимальных настройках. Итальянцы никогда в этом не блистали, но RIMS Racing в легкую переплюнула все их игры. Загрузка карты (в данном случае это была GTX 970) скакала в довольно больших пределах:

В данном случае, видеокарта загружена полностью. Но часто загрузка составляет 75-80%. При езде в плохую погоду, частота кадров просаживается до 55 фпс, что делает игру некомфортной. Да и подгрузки портят впечатление от процесса игры. Играть с отключенной вертикальной синхронизацией нельзя ни в коем случае, идут дикие фризы. Вертикальная синхронизация частично это ликвидирует, но не до конца. Для получения ровного фреймтайма, надо включать синхронизацию не в игре, а в самом драйвере видеокарты.

Для сравнения графики и загрузки видеокарты,я привожу скриншоты из игр Ride 3 и MotoGP 21.

Так выглядит Ride 3 на максимальных настройках. Загрузка видеокарты при включенной вертикальной синхронизации. MotoGP 21 на максимальных настройках графики. Загрузка видеокарты при ограничении в 60 фпс. Раз играть в эту игру с отключенной вертикальной синхронизацией нельзя, то и тестирование делать нет смысла. На GTX 970 играть можно, скрутив пару настроек. Или ждать патчей.





Теперь немного порассуждаю о "реализме" в гоночных играх. Похоже, многим разработчикам гоночных игр не дают покоя лавры бескомпромиссной серии Dark Souls, и они пытаются тот же подход применить к симуляторам. Первой такой игрой на моем счету стала Dirt Rally, где по прихоти разработчиков "забыли" сделать настройку сложности заездов. И правда, ведь такая мелочь...И в этой же игре я столкнулся с просто идиотской настройкой поведения автомобиля на грунте. Ну, нельзя в игре просто так реализовать проскальзывание колес на скользком или сыпучем покрытии! Либо указывайте в рекомендации к игре обязательное наличие хорошего комплекта руля/педалей. Именно хорошего, чтобы отклик был адекватным.

В RIMS Racing попытались осуществить тот же подход. Да вот только забыли, что мотогонщик не просто рулит и нажимает педали. Но еще и активно осуществляет телодвижения, которые помогают входить в поворот или распределять нагрузку при торможении/ускорении. И каким-таким способом это пытаются смоделировать?

Да и нужно ли это? Ведь ни один гонщик не пользуется такими играми для улучшения своих навыков. Для этого есть специальные профессиональные симуляторы. Да и они только помогают, но не заменяют тестовые заезды по гоночным трассам.

Но нам то это все зачем? Игра покупается для получения удовольствия от процесса игры. Мне не нужно становиться гонщиком. И тем более крутить/вертеть гайки колес. Вряд ли кому это интересно. Лучше бы сосредоточили усилия на оптимизации своего детища.

Как итог: я не буду ни в коем случае рекомендовать эту игру для поклонников мотогонок. Игра очень сырая. Концепция очень и очень спорная. К тому же игра не имеет ни лицензии на гоночные мотоциклы MotoGP или серии гонок WSBK. Просто заезды по, вероятно, лицензированным трассам.

Мои субъективные оценки по игре:

Графика: "4"

Оптимизация: "3-"

Управление: "4"

ИИ соперников : "4" (он хоть настраивается)

Карьера: "3-"

Реализация гонок: "3-"

Реализация "реализма": "2"

Анимации: "2" (особенно коряво выглядят падения с мотоцикла)



