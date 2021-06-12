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Во время написания статьи по игре Necromunda Hired Gun, я вспомнил, что все время обходил игру Warhammer 40.000: Space Marine вниманием. И решил восполнить этот пробел. Тем более, что тема данной вселенной уже была затронута.

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Игра, созданная студией Relic Entertainment, вышла в 2011 году.

Представляет собой шутер от третьего лица. Играть нам предстоит за капитана космодесантников из отряда Ультрамаринов, Тита, который должен удерживать оборону на планете - кузнице от вторжения армии орков.

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Капитан Тит. Орды орков имеют значительный численный перевес, но каждый космодесантник стоит не одного десятка зеленых уродцев… С самого начала нам быстренько объясняют основы боя. Это и стрельба и "упражнения" с холодным оружием. С самого начала нам быстренько объясняют основы боя. Это и стрельба и "упражнения" с холодным оружием.

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Начало, идет обучение основам боя. По мере продвижения, нам выдают все более навороченное и смертоносное оружие: плазменные и лазерные винтовки и дробовики.

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Мое любимое оружие. Вместо первоначального кинжала выдают легендарный цепной меч (аки бензопила), который, в дальнейшем, можно поменять на секиру или боевой молот. Таким образом, наш космодесантник может быть крайне смертелен и в дальнем бое, и в ближнем.

Игра очень линейная, все локации узкие и без ответвлений. На более-менее широких участках нам предстоит участвовать в массовом "фаршепроизводстве", благо "мяса" для этого предостаточно.

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Процесс "шинкования" мечом. Один на один в игре у нас практически нет противников, разве только боссы. Но враги берут числом. Причем, в отличие от Necromunda Hired Gun, у орков мозгов поболее будет. Стрелки не лезут врукопашную, а обстреливают вас с расстояния и даже умудряются прятаться за укрытиями. В атаку идут их "товарищи" с тесаками. А вот ваши напарники (в те моменты, когда они есть) вообще не придут вам на помощь.

Обязательная пафосная фраза после вашей гибели... Из противников, кроме фонтанов крови, ничего не выпадает. Патроны, гранаты лежат в ящиках, которых вполне достаточно. Ваш щит автоматически восстанавливается, а вот здоровье - нет. Нет и аптечек. Для его восстановления надо применить специальную атаку оглушенного противника. Убив парочку орков, шкала здоровья почти полностью восстанавливается. Эти "фаталити" прилично анимированы и зависят от того, что в данный момент вы держите в руках: меч, топор или кувалду: Эти "фаталити" прилично анимированы и зависят от того, что в данный момент вы держите в руках: меч, топор или кувалду:

Ультрамарин в ярости, дарованной Символом Чистоты. В игре присутствует и реактивный ранец, который позволяет на незначительное время взлететь вверх. Оттуда можно нанести сокрушительный удар, который отправляет в нокаут сразу несколько врагов. А плохо то, что таких моментов в игре очень мало…

Использование реактивного ранца. Наши противники поначалу - орки разного рода. От маленьких уродцев, до вполне здоровенных командиров. Главнокомандующим у них выступает Варбосс: помесь орка, гориллы и старого погрузчика:

Варбосс. Уже значительно позже к нам в гости наведуются демоны Хаоса и люди, поддавшиеся Ереси, под предводительством Немерота:

Демоны Хаоса. Немерот во плоти. И вот тут стоит сделать небольшое отступление.

Дело в том, что вселенная неплохо проработана, но вот в самой игре этому моменту уделено очень мало внимания. Человеку, который не знаком с этим миром, вообще многое будет непонятным. Это самый главный недостаток игры. Почему люди враждуют с орками? Кто такие демоны Хаоса? Что такое Варп? Какую роль играют Инквизиторы? Толком ничего не объясняют. Даже по самой Империи сказано мало. Есть небольшие файлы, разбросанные по локациям. Но и там крайне мало информации.

Зато чего в достаточном количестве - это пафос. Он и во внешнем облике Ультрамаринов, и в их речах.

Фраза при убийстве Варбосса. Поклонение космодесантникам - нормальное явление в этом мире. Вся архитектура также просто кричит об этом. Сразу напрашивается аналогия с Древним Римом.

Дизайн локаций очень неплох.

Оружие карикатурно пафосное (один калибр чего стоит!). Да и по размеру космодесантник на две головы выше простых солдат. А когда он бежит, то земля трясется. В общем, не возникает сомнения в вашей исключительности. В общем, не возникает сомнения в вашей исключительности.





Теперь перейдем к графике. Она не впечатляет. Да и на момент создания не впечатляла:

Меню графических настроек очень скудное. Низкие настройки графики. Высокие настройки графики. Тестировать буду на высоких настройках в разрешении 4К (DSR), запись будет осуществляться программой MSI Afterburner.

Тестовая система:

Процессор Xeon E3-1240 v3 (частота 3700 МГц)

Оперативная память:16 Гб, тактовая частота 1800 МГц (11-11-11-28 cr1)

Материнская плата: MSI z97 Gaming 5

Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW (частота ядра 2012-2025 МГц и памяти 8900 МГц)

В качестве тестового отрезка будет сражение в 5 главе:

Тестовый отрезок. Результат теста:

Никаких проблем. Для комфортной игры будет достаточно четырехъядерного процессора и какой-нибудь немолодой видеокарты (первый раз проходил ее на GTX 760).





Мои субъективные оценки:

Графика: 3 (устарела)

Дизайн локаций: 4 (очень неплохие, но очень линейные)

Оптимизация: 4 (есть значительные просадки фпс из-за упора в одно ядро при некоторых особо массовых замесах со "спецэффектами")

ИИ врагов: 4 (для орков высшая похвала)

Реализация стрельбы: 4+

Реализация ближнего боя: 5 (кровь, кишки…)

Диалоги: 5+2 (за пафос)

Сюжет: 2 (для новичков во вселенной)

Вот такая игра. Да жути пафосная, довольно занимательная, но слишком поверхностная для такого проработанного мира, как Warhammer 40.000.



