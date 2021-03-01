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Серия Assassins Creed является одной из краеугольных для компании Ubisoft. Среди них есть и достойные игры, так и проходные.

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В 2013 году была создана игра, которая просто обязана была стать самостоятельной. Но…маркетологи опять перестраховались. Black Flag продолжила серию борьбы ассассинов с тамплиерами. Большинство игроков восприняли ее, как игру про пиратов с несуразными вкраплениями "ассассинизма" и просто бесящими выходами из Анимуса.

Даже сюжетно речь шла про человека (Edward James Kenway), который только по воле случая ввязался в бесконечную борьбу "добра со злом".

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Если отнестись снисходительно к сюжету, то мы имеем одну из лучших игр про пиратов.

Получилось ли это случайно или так и было спланировано, не знаю. Но игра меня именно этим и зацепила. Это игра про пиратов: не больше, не меньше.

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С самого начала наш персонаж, мечтающий о своем корабле и сундуке с пиастрами оказывается случайно вовлеченным в разборки между ассассинами и тамплиерами.

Введение в "курс молодого ассассина". По началу, он пытается просто получить с этого финансовую выгоду, но в дальнейшем уже осознанно выбирает свою позицию в этой борьбе.

Действие игры разворачивается в самом "пиратском" месте - Карибском бассейне, в самые "пиратские времена" - начале XVIII века.

После небольшого введения в курс дела, нам предлагают типичные "ассассинские" задания. Но затем…затем нам в руки попадает штурвал корабля. И понеслась…

Что вы, что вы...мы сахар перевозим... реклама Кому как, но мне море очень нравится. Поэтому и игра с великолепной созданным океаном также понравилась. Мы будем топить и захватывать корабли, Кому как, но мне море очень нравится. Поэтому и игра с великолепной созданным океаном также понравилась. Мы будем топить и захватывать корабли,





Простая и удобная реализация стрельбы. разваливать форты, спасаться от охотничьих судов, На начальном этапе апгрейда своего корабля, от охотников лучше откупится. реклама исследовать небольшие острова,охотиться на акул и китов. Удачная охота на акулу. И даже погружаться на дно в поисках сокровищ.

Игра в этих аспектах восхитительна. Сражения кораблей в меру сложны и достаточно интенсивные.

Подбитый корабль можно взять на абордаж. Мы можем использовать захваченный корабль для ремонта своего корабля или присоединить его в пиратскому "флоту". Прекрасно реализованы погодные условия. Шторм выглядит не хуже, чем в голливудских блокбастерах, а нередкие смерчи и одиночные гигантские волны делают жизнь моряка и вовсе не сладкой.





Разве не роскошный вид? А вы все: Киберпанк,да Киберпанк... Города и острова также выполнены хорошо, дыхание Нового Света чувствуется во всем.





Типичный остров. Гавана. Сами же задания на суше во многом перекликаются с предыдущими частями серии (мы все еще в игре от Ubisoft). Мне больше всего понравилось зачистка плантаций и поиск реликвий индейцев (довольно простенькие задачки на логику). Сражения с противниками не претерпели серьезных изменений: блок и последующая контратака. Разве, что с "толстыми" противниками нужно повозиться. Одна из анимаций убийств. Игра захватывает, увлекает. Поэтому запланированные выходы из Анимуса просто бесят: зачем? Кто вы, собственно, такие? Где мой корабль? Эх, Ubisoft, Ubisoft…







Теперь рассмотрим производительность в данной игре.

Тестовая система:

Процессор: Xeon E3-1240 v3

Видеокарта: GTX 1070 (частота по чипу 2012 МГц и 8900 МГц по памяти).

Оперативная память: 16 Гб, частота 1800 МГц (11-11-11-28-CR1).

Операционная система: Windows 10 (LTSC).

И вот с точки зрения оптимизации игра разочаровывает. И достаточно сильно.

Местами на максимальных настройках, со сглаживанием MSAA 8x видеокарта GTX 1070 не способна выдавать 60 кадров.

Максимальные настройки графики, сглаживание FXAA. Максимальные настройки, сглаживание MSAA 8x. Максимальное качество, сглаживание TXAA 4x. Но не это самое главное. Игра просто безобразно оптимизирована по загрузке процессора. Даже с не отключаемым локом кадров, мы имеем постоянные просадки фпс до 57-58 кадров. Это происходит с завидным постоянством, что не дает комфортного геймплея. Причем, такое наблюдается, как на версии 1.0.1, так и на финальной 1.0.7. Причем, такое наблюдается, как на версии, так и на финальной

С помощью программы MSI Afterburner я записал тестовый пробег по Гаване в обеих версиях.

Хоть отрезки вовсе не идентичны, но проблема просадки кадров присутствует везде.

Графические настройки. Гавана, тестовый отрезок. Итоговый график. Уже в Нассау, я пробежал под запись программой CapFrameX.



А потом сделал то же самое в игре Assassins Creed: Origins на высоких настройках (ограничение кадров 60 фпс включено в драйвере, как и увеличенная резкость изображения).

Александрия. Тестовый момент. Если сравнить колебания фреймтайма, то в Black Flag мы увидим более удручающую картину (и это учитывая, что процессор в Истоках загружен под завязку).



Следующая претензия к финальной версии 1.0.7 - реализация PhysX. Чисто НВидиевская технология просто отвратительно работает с картой от этой же конторы. Стоя на месте, этого не заметно, но при движении частота кадров постоянно падает до плохо перевариваемых 45-48 кадров. Просто ужасная реализация (можете сравнить с куда более адекватной реализацией в серии игр Batman).

И еще одна проблема, не красящая игру: "неписи" часто появляются прямо из воздуха в достаточной близости от персонажа. Это при том, что дальность прорисовки стоит максимальная. Отголоски консольных корней?

Ну и хватает игровых багов (а как же без этого!). Самое противное, когда в момент сражения, один из врагов сядет на забор, аки петух на жердочке, и абсолютно ничего не делает. Саблей его в такие моменты нельзя убить. Хорошо, что пистолет выводит его из ступора…навсегда. Обезьянки иногда после смерти остаются висеть на ветвях, вместо того, чтобы упасть с дерева. Ну и финальным ударом можно вогнать в духе Халка, врага в землю или стену здания.





Но все равно игра вышла отличной. Для меня это до сих пор лучшая из серии Assassins Creed, хотя по духу такой никогда не являлась.







