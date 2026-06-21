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«Демон скорости», «Семь снайперов»: субъективный обзор новых фильмов

Не буду затягивать интригу: в обзоре откровенно плохие фильмы. Один из них очень слабый фильм ужасов. А другой - боевик с сильным налетом феминизма...
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«Демон скорости» («Speed Demon»), 2026

Изображение: ru.kinorium.com

Это очередной ужасный фильм ужасов. С одной стороны, тут есть неплохая основа для вменяемого сюжета. Весь «замес» происходит в скоростном поезде, в котором «завелся» демон. И этот момент можно было вполне вменяемо обыграть, сделать хороший сценарий. Но не смогли…

С другой, тут пошли наперекор многим «постулатам» изгнания демонов. Не то, чтобы эти постулаты есть беспрекословные догматы – мы же ведем речь о фильме. Просто их вообще не соблюдали и это порождает многие естественные в таком случае вопросы. 

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Есть и вопросы к реализации самих персонажей. Главная героиня - монахиня.

Изображение: ru.kinorium.com

Но вот ее поведение… мягко говоря не соответствует статусу. Пить, заниматься плотскими утехами – не помню, в каком монастыре такое поощряется… Но именно она обладает сверхспособностями по выявлению демонических сил. И тут наступает то самое противоречие между «каноном» экзорцизма и идиотии на экране. Этих моментов так много, что просто перестаешь воспринимать фильм, как таковой. Чушь полная! Назову только один момент. Для изгнания демона, согласно канону, нужно знать его имя. И имя, каким-то чудом, священник знал изначально. Но это нисколько ему не помогло…

И даже здесь внесли «щепотку феминизма». В одной беседе с пассажиркой поезда зашел разговор, почему именно священнику достается вся «слава» в ритуале экзорцизма. Так дело не в поле изгоняющего, а в крепости его духа! Сомнительно, что эта монахиня выдержала искушения, которые насылает демон. Но так надо! А еще надо, чтобы маленькая девочка не только давала всем пояснения по многим фактам (включая того самого демона), но и могла «отоварить» человека, которого тот демон поработил…

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Да и остальные «статисты» ведут себя в явно экстремальной ситуации совершенно спокойно, словно для них это рутина.

Все это делает фильм просто отвратительным. Не логичным, не интересным. Не страшным.

Смотреть не советую.

«Семь снайперов» («Seven Snipers»), 2026

Изображение: ru.kinorium.com

Формально, это боевик с налетом драмы. И его нужно рассматривать не со стороны «жизнеописания», а с фактической стороны.

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Бывшая «снайперка» Крис, живет в своем домике в Австралии. Никого, как говорится, не трогает. Но тут к ней «предъявляет претензии» некий Дракон, который просто хочет посчитаться с ней за былое. Чтобы справится с Драконом, Крис призывает на помощь своих друзей, тоже снайперов…

Но это только «поверхностное описание». На деле же: сильная и независимая женщина в очередной раз покажет грязным мужланам, где раки зимуют (применительно в Австралии – проводят лето тайпаны)…

Изображение: ru.kinorium.com

Это будет более правильное описание того, что происходит на экране.

Фильм откровенно слабый и бездарный. И мне не понятно, как туда затесались на главные роли Рада Митчелл и Тим Рот.

Изображение: ru.kinorium.com

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Неужели в Голливуде дела совсем плохи?

Все мои претензии не относятся к самим перестрелкам. Они выполнены на бюджет, не лучше, не хуже. А вот сценарий очень плох. И диалоги персонажей утомляют. Драма просто высасывается из пальца. Хотя, подоплека имеет место. Режиссер Сандра Скиберрас не умеет снимать такие фильмы. Может она вообще ничего не умеет снимать. На том же Кинопоиске про ее «деяния» я ничего не нашел.

В общем, данное «кино» смотреть не стоит. Можете пересмотреть отличный фильм «Семь самураев» Акиры Куросавы. Или оригинальную «Великолепную семерку» с отличными актерами. Но вот «Семь снайперов» смотреть не стоит…

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