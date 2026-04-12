«Возвращение гремлинов» («The Creeps»), 2025

Это комедийный фильм ужасов. Но с нюансами. Начнем с того, что все попытки сделать его смешным с треском провалились. Он не смешной!!! Он убогий. Да, типа ориентирован на молодежную аудиторию. Но что они знают о гремлинах? Наверно, этим и воспользовались наши чудо-локализаторы, ибо к настоящим фильмам эта поделка не имеет никакого отношения! Есть нечто компьютерное, вылезающее из страшных снеговиков.

Вообще не гремлины. Ни разу. Жалкая попытка завлечь публику на легендарное название.

Но и создатели фильма решили хайпануть, пригласив в фильм… Кристофера Ламберта. Зря он согласился…

Фильм крайне мелкобюджетный. И этого не скрыть никак. Напомню, что настоящий фильм «Гремлины» («Gremlins») вышел в 1984 году. Так вот, в нем зверьки были чисто куклами.

Прошло 42 года и на компьютере сделали намного хуже. Тогда умели передавать эмоции этих кукол. А тут ничего подобного!

Два фильма о гремлинах – отличные фильмы для семейного просмотра. Они смешные, прикольные, для создания хорошего настроения. И сейчас не сняли ничего похожего. А вот недоразумение «Возвращение гремлинов» не смотрите ни в коем случае.

«Наследник» («How to Make a Killing»), 2026

Это криминальная комедия и драма. И это отвратительный фильм… Но об этом – чуть позже.

Итак, жила-была девица. И её папан был миллиардером, возлагал на доченьку большие надежды. Но девица спуталась с простолюдином и «залетела». И её попросту изгнали из семейства… На момент родов, девица потеряла отца своего сыночка, которого назвала Бэкет. Теперь они обычные люди, ей пришлось работать, чтобы обеспечивать жизнь себе и сыну. Но болезнь уносит мать, когда Бэкету было примерно лет 12-ть. И он поклялся исполнить просьбу матери, что вернет себе то, что его по праву… А для этого нужно убрать всех претендентов на наследство…

В главной роли Глен Пауэлл.

Он отлично справился с ролью мерзавца, тут этого нельзя отрицать. Да и весь актерский состав на своем месте. Но фильм отвратительнейший! Поясняю.

Есть огромное количество авантюрных фильмов, где в главной роли жулик. Но это всегда «благородный бандит». Яркий пример: «Одиннадцать друзей Оушена». Они нарушают закон. Но наказывают еще более плохих людей. Да и не убивают ради денег. Есть фильмы, где в главной роли наемные убийцы. Но и они ликвидируют совсем уж «плохих парней». Да, это двойная мораль, но хоть так. Тут же… Да, «претенденты на трон» тоже не ангелы. Они высокомерные, лживые, никчемные и т.д. Но за это не убивают!

А наш Бэкет, без зазрения совести отправляет в мир иной всю родню. Причем, это все приправлено неким «юморком». Это не черная комедия. Тут даже намечается драма и суровая кара убийце. Но нет, не выйдет… И с чего я должен симпатизировать герою? Он же редкостный мерзавчик. А ведь был шанс вовремя остановиться и жить обычную жизнь с любимой женщиной. Самое плохое, что я не увидел особого осуждения действий главного героя. Да, типа ему «страдать по жизни» с такой же лицемеркой, но это не соразмерная плата за содеянное.

Чему-то фильм учит? В чём мораль? Именно из-за этого я и считаю фильм плохим. Зло должно быть наказано, если оно вне жанра ужасов/мистики. Ну или это настоящая драма.

Но отговаривать от просмотра я не буду. Посмотрите этот фильм и уж сами сделайте выводы.