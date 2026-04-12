«Возвращение гремлинов», «Наследник»: субъективный обзор новых фильмов

Сегодня я расскажу о неудачном комедийном ужастике, паразитирующем на легенде. И комедийно-авантюрной драме, которая имеет непонятный посыл...
«Возвращение гремлинов» («The Creeps»), 2025

Изображение: ru.kinorium.comЭто комедийный фильм ужасов. Но с нюансами. Начнем с того, что все попытки сделать его смешным с треском провалились. Он не смешной!!! Он убогий. Да, типа ориентирован на молодежную аудиторию. Но что они знают о гремлинах? Наверно, этим и воспользовались наши чудо-локализаторы, ибо к настоящим фильмам эта поделка не имеет никакого отношения! Есть нечто компьютерное, вылезающее из страшных снеговиков.

Изображение: ru.kinorium.comВообще не гремлины. Ни разу. Жалкая попытка завлечь публику на легендарное название.

Но и создатели фильма решили хайпануть, пригласив в фильм… Кристофера Ламберта. Зря он согласился…

Изображение: ru.kinorium.comФильм крайне мелкобюджетный. И этого не скрыть никак. Напомню, что настоящий фильм «Гремлины» («Gremlins») вышел в 1984 году. Так вот, в нем зверьки были чисто куклами.

Изображение: ru.kinorium.comПрошло 42 года и на компьютере сделали намного хуже. Тогда умели передавать эмоции этих кукол. А тут ничего подобного!

Два фильма о гремлинах – отличные фильмы для семейного просмотра. Они смешные, прикольные, для создания хорошего настроения. И сейчас не сняли ничего похожего. А вот недоразумение «Возвращение гремлинов» не смотрите ни в коем случае.

«Наследник» («How to Make a Killing»), 2026

Изображение: ru.kinorium.comЭто криминальная комедия и драма. И это отвратительный фильм… Но об этом – чуть позже.

Итак, жила-была девица. И её папан был миллиардером, возлагал на доченьку большие надежды. Но девица спуталась с простолюдином и «залетела». И её попросту изгнали из семейства… На момент родов, девица потеряла отца своего сыночка, которого назвала Бэкет. Теперь они обычные люди, ей пришлось работать, чтобы обеспечивать жизнь себе и сыну. Но болезнь уносит мать, когда Бэкету было примерно лет 12-ть. И он поклялся исполнить просьбу матери, что вернет себе то, что его по праву… А для этого нужно убрать всех претендентов на наследство…

В главной роли Глен Пауэлл.

Изображение: ru.kinorium.comОн отлично справился с ролью мерзавца, тут этого нельзя отрицать. Да и весь актерский состав на своем месте. Но фильм отвратительнейший! Поясняю.

Есть огромное количество авантюрных фильмов, где в главной роли жулик. Но это всегда «благородный бандит». Яркий пример: «Одиннадцать друзей Оушена». Они нарушают закон. Но наказывают еще более плохих людей. Да и не убивают ради денег. Есть фильмы, где в главной роли наемные убийцы. Но и они ликвидируют совсем уж «плохих парней». Да, это двойная мораль, но хоть так. Тут же… Да, «претенденты на трон» тоже не ангелы. Они высокомерные, лживые, никчемные и т.д. Но за это не убивают!

А наш Бэкет, без зазрения совести отправляет в мир иной всю родню. Причем, это все приправлено неким «юморком». Это не черная комедия. Тут даже намечается драма и суровая кара убийце. Но нет, не выйдет… И с чего я должен симпатизировать герою? Он же редкостный мерзавчик. А ведь был шанс вовремя остановиться и жить обычную жизнь с любимой женщиной. Самое плохое, что я не увидел особого осуждения действий главного героя. Да, типа ему «страдать по жизни» с такой же лицемеркой, но это не соразмерная плата за содеянное.

Изображение: ru.kinorium.comЧему-то фильм учит? В чём мораль? Именно из-за этого я и считаю фильм плохим. Зло должно быть наказано, если оно вне жанра ужасов/мистики. Ну или это настоящая драма. 

Но отговаривать от просмотра я не буду. Посмотрите этот фильм и уж сами сделайте выводы.

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор планшетного компьютера Ninkear S13 2026
3
Обзор аэрогриля Cosori TurboBlaze Air Fryer 6.0 л
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B850 Tomahawk WIFI
1
Побеждаем кризис оперативной памяти
16
Обзор и тестирование блока питания Iron Pride Creator 850W White
10
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GLS PCIE5
7
Обзор и тестирование блока питания Iron Pride Creator 750W
5
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen 100W GaN 6-Ports Desktop Charger (X765)
+
Обзор беспроводного комплекта MSI Forge K200 Wireless Combo
1
Обзор и тестирование процессорной СВО SAMA L70 360BK Black 360мм
1
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Проезд по Московскому скоростному диаметру подорожал второй раз с начала весны
1
Теплозащита «Ориона» треснула в полёте: NASA уверено в безопасности экипажа
+
Космический корабль Orion совершил посадку в Тихом океане в рамках Artemis II
+
IDC: рынок персональных компьютеров в начале 2026 года показал рост на 2,5%
+
На веб-сайте разработчика CPU-Z и HWMonitor был взломан API — ссылки вели на заражённые установщики
+
Google удалила Doki Doki Literature Club из Play Store спустя несколько месяцев после релиза
+
Huawei опередила Apple с выпуском складного смартфона Pura X Max с горизонтальным форм-фактором
+
Бывший сотрудник Rockstar: графика GTA 6 в трейлере не отражает итоговый вид игры
+
В США пассажирский самолёт Boeing 787 списали после всего 13 лётных часов
+
GTA 6 выйдет на ПК в феврале 2027 года
2
RKS Global: 22 из 30 популярных приложений России отслеживают установку VPN на мобильных устройствах
+
Павел Дуров: обещание шифрования в WhatsApp* является крупнейшим обманом потребителей
3
Защищённый мессенджер Signal не устоял перед специалистами ФБР
1
Microsoft начала удалять Copilot из приложений в Windows 11
9
В России построят курорт «Новая Анапа» за 560 миллиардов рублей
8
Сотрудники OpenAI рассказали о неумении Сэма Альтмана писать код
1
Возрождённая «Волга» показала среднеразмерный кроссовер К40
2
Экипаж лунной миссии NASA «Артемида II» успешно прибыл на Землю после приводнения капсулы «Орион»
+
YouTube впервые за 3 года повышает в США цены на платные подписки
+
Владелец MacBook сточил острые края ноутбука напильником для повышения комфорта
2

Сейчас обсуждают

Egorka
08:45
... в то же время там где надо и подмажут, и лизнут, а не то с высокого оклада их убрали б в пять минут...
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
EC1840
07:49
Первый Voodoo, он же Даймонд монстер, стоил новым $200. Ещё можно добавить 780Ti, цена $700
Прощай «народный» гейминг — почему видеокарт за $200 больше не будет
TM1
06:57
Важная подробность из оригинала: порог разрушений в 1 миллиард указан с учетом инфляции.
Исследование: Тёплая вода в океане увеличила число разрушительных ураганов на 60%
Михаил Авраменко
05:51
С временем на данный момент так себе, поэтому миграция происходит медленно и десктоп на Винде пока что моя основная платформа. А в "форточках" не устраивает тотальное пропихивание мало кому нужного Ко...
Microsoft начала удалять Copilot из приложений в Windows 11
corsi
05:50
Большое количество возмущенных комментариев - это два с половиной человека написали? Доля Intel на рынке дискреток - меньше 1%.
Crimson Desert наконец-то заработала на видеокартах Intel Arc — спустя несколько недель после релиза
corsi
05:45
Та ты брось, они спят и видят, как сделать онлайн-говнище с лут боксами и микротранзакциями. Для сюжетных игр мозги и руки прямые нужны.
На разработку Marathon потратили более $250 млн — популярность шутера продолжает падать
Waramagedon
02:55
От книг портится зрение? Да ты редкостный дурак, в интернете всего нет. Осанку исправляет спорт, а не диван, поменьше валялся на нем и побольше работай.
Почему блокировка Telegram и «белые списки» – идеальный фильтр для российского интернета
Windmark_
01:44
Ну может теперь Линукс доведут до нормального состояния , где командная строка понадобится только в крайних случаях
Microsoft начала удалять Copilot из приложений в Windows 11
Windmark_
01:42
Значит у тебя много свободного времени страдать хернёй ) чем так винда не угодила конкретно ?
Microsoft начала удалять Copilot из приложений в Windows 11
LastAtlant
01:39
Мне кажется это ты чего то не понимаешь, всчкого рода туристические товары которые огромными партиями везут с китая чуть ли не х6 приобретают. Естественно что если пойти в сетевой магнит то там не буд...
В России построят курорт «Новая Анапа» за 560 миллиардов рублей
