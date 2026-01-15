Сайт Конференция
Музыкальная иностранная эстрада, популярная на излете существования СССР

А вот сегодня я расскажу о личных музыкальных предпочтениях периода позднего СССР и после его распада...
[ ] для раздела Блоги
2
2

Никогда не считал себя ни меломаном, ни аудиофилом. Но музыку слушаю. Хотя, в последнее время запросто может пройти и месяц, когда не прослушал ни одну песню. На то есть объективные и субъективные причины. Но не о них речь.

Расскажу о том, как начался «мой путь» по музыке и песням к тому, к чему я и пришел в итоге.

Началось все в далеком детстве, когда мама включала мне проигрыватель пластинок с детскими сказками и песнями. 

Вот таким был мой первый музыкальный плеер...Я считаю, что тогда для детей делали очень качественный контент, говоря современным языком. Например, пластинка с песнями «В порту», где отпели свои партии Валентина Толкунова и Олег Ануфриев.

 Или музыкальная сказка «Бременские музыканты»

И такого материала было очень много. Такой подход формировал у детей правильный вкус к музыке. Это вам не «Сигма бой»… И не надо «петь песню», что времена сейчас другие…

(В статье я не буду прямиком вставлять видеоклипы песен с Youtube. Вы и сами знаете, какая с ним сейчас ситуация, и такая статья будет неимоверно «тяжелой» для просмотра на тех же смартфонах. Для тех, кому песня будет интересна, будет просто ссылка).

Итак, несколько «подросши», я окунулся, в современную по тем годам, эстраду. А что там у нас было? Ну, в основном, советский ассортимент. Но, несмотря на «железный занавес», многие иностранные песни вполне официально были представлены и на телевидении, и на виниле. Я кратко расскажу о периоде от примерно середины 80-х до начала 90-х.

Для меня, как ученика средних классов, представляла интерес передача «Утренняя почта», которую вел Юрий Николаев (ведущий недавно отошел в мир иной). И часто, в самом конце передачи, был иностранный клип, который я записывал на магнитофон. Изначально, у нас в семье был катушечный магнитофон «Маяк-203».

Ох, сколько кровушки он попил! Часто он ломался в самый неподходящий момент. Например, в Новый год, когда по телевизору показывали иностранную эстраду. Уже позже, мне подарили кассетный магнитофон «Весна М-310». 

Почти Sony… Ну, внешне… Был еще неплохой проигрыватель пластинок (электрофон), но название напрочь забыл. 

Кроме «Утренней почты» и новогодних выпусков зарубежной эстрады был еще и довольно популярный фестиваль «Сан-Ремо», который также показывали по телевизору. И осведомленность в итальянских исполнителях была хорошей. Ну и «закрепляли» все это пластинками. Благо недалеко был Ташкентский завод им М.T. Ташмухамедова, относящийся к той самой фирме «Мелодия». И вот, из всего этого «многообразия», что-то определенно нравилось. Причем выбор был не совсем типичным. Например, я был весьма «холоден» в отношении к мегапопулярной группе Modern Talking, хотя их пластинки слушал.

Также не особо любил таких исполнителей, как C. C. Catch, Sandra и подобных. Но и они были на кассетах. Как-то больше слушал именно итальянцев, отдавая приоритет не великолепному Андриано Челентано или Тото Кутуньо, а менее «раскрученным» Pupo и Рикардо Фольи.

В итальянской эстраде нравилась именно музыкальность и мелодичность. Да и там каждый второй певец был выпускником очень солидных «музыкальных учреждений».

И конечно же нельзя не сказать о французской группе Space, которая исполняла электронную музыку.

Шло время и «железный занавес» постепенно ржавел. Наступила эпоха перестройки. Это, естественно, отразилось и на репертуаре, который стал появляться на экранах телевизоров.

И вот тут уже иностранных исполнителей стало побольше. Но в душу запали некоторые. Например, Билли Джоэл, исполнитель и автор своих песен. 

Его клип на песню «A Matter Of Trust» особенно запомнился. А ведь это, как не крути, уже рок…

Ну а композицию группы Status Quo, «In The Army Now», только глухой не слышал…

Из женских исполнителей песен запомнилась Белинда Карлайл с песней «Circle In The Sand».

Определенное влияние оказала на меня и песня «Losing My Religion», группы R.E.M., хотя, на альбоме «Out of Time» ничего больше запоминающегося не было (это уже начало 90-х).

Но именно «мой путь» указала другая группа. Группа, которую можно смело назвать «группой одного хита». Да, речь про шведский коллектив Europe с их нетленкой «The Final Countdown».

А тут уже стали крутить и Scorpions (к примеру «Still Loving You»). Они, кстати, одни из первых рокеров, что посетили СССР (повезло тем, кто попал на концерт).

Даже попадались совершенно «тяжелые» AC/DC с Iron Maiden…

Мне стало ясно, что для удовлетворения «музыкальных пристрастий» требуется нечто тяжелое. Очень тяжелое…

Но об этом, как-нибудь, в другой раз.





space ac/dc modern talking рикардо фольи сан-ремо
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter