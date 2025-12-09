Сайт Конференция
«Иллюзия обмана 3» — это уже не магия (субъективный обзор)

Спустя девять лет на экраны выходит третий фильм франшизы «Иллюзия обмана 3», где к классическому составу актеров присоединилась «молодая поросль»...
Вообще, мне нравятся фильмы про авантюрные приключения. Но ведь сам жанр еще не говорит, что фильм будет хорошим. Для меня неким эталоном является франшиза о друзьях Оушена (причем, фильм 1960 года очень хорош). Но вот о других франшизах я этого сказать не могу…

В 2013 году на экраны вышел фильм «Иллюзия обмана» («Now You See Me»), который в 2016 году получил продолжение.





В ролях снялись более-менее известные актеры. И вот именно каст меня и не устроил. Одну из ключевых ролей там играет Джесси Айзенберг, а его лицедейство меня раздражает. Ну не нравятся мне его роли! Да и сам «формат» сюжета не зашел. Там речь шла о фокусниках, которые проворачивали неимоверные комбинации. И это меня не впечатлило.

Вторая часть рассказывала о дальнейших приключениях «Всадников» (так они себя называли). Затем франшиза «замерла» аж до 2025 года…





Третью часть, «Иллюзия обмана 3» («Now You See Me: Now You Don't»), снял Рубен Фляйшер.

В ролях: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Дэйв Франко, Айла Фишер, Джастис Смит, Доминик Сесса, Ариана Гринблатт, Розамунд Пайк, Морган Фриман и другие.

Практически весь состав первого фильма перекочевал в третий, с добавлением «молодых и настырных».





Так как наши «старые молодые» уже постарели на 9 лет, то для зумеров состав омолодили введением новых персонажей, которые такие же «талантливые и настырные». Это лично для меня плюсом точно не стало. Хватало «выкрутасов и старой команды». А тут еще и новые амбиции…

Все началось с того, что «молодые одаренные» обчистили криптовалютчика под видом тех самых «Всадников».





Но к ним явился тот самый Дэниэл Атлас, предлагающий «настоящую работенку». Молодежь для значимости «поломалась» маленько, но согласилась.

Некая «корпорация добра» Око предлагает им обнести «бедную женщину» Веронику Вандерберг (Розамунд Пайк), владеющую алмазными приисками в Африке.

Ей принадлежит крупнейший в мире алмаз «Сердце», который и предстоит украсть нашим «фокусникам». Из старой гвардии тут только сам Атлас. Все «старички» заняты своими делами, поэтому он и обратился к «молодым и перспективным».

Разработан план «изъятия» и «процесс пошел». Но не совсем по плану. Но тут удачно стали вмешиваться старые коллеги по «Всадникам», которые также получили приглашение на «банкет» от Ока. Вот и собралась большая группа «иллюзионистов-интеллектуалов». Алмаз они изъяли, но что теперь делать дальше? Во французском особняке они встречают еще одного знакомого – Таддеуша (Морган Фриман).

И вот в этом особняке стоит найти некие документы, которые вывели бы на белый свет всю подноготную семьи Вандербергов. А скелетов в шкафу там много… Начнем с того, что семья во время Второй мировой войны активно помогала фашистам проводить финансовые операции. А сейчас Виктория очень плотно работает с людьми, репутация которых весьма спорная. Это всякие наркоторговцы, продавцы оружия и прочее-прочее. Короче, не гнушается ничем.

Виктория так просто наглую выходку «фокусников» не оставит без последствий. И начинает на них охоту…

Получился очередной фильм, где логика потерялась еще на первых минутах фильма. Собственно, безумия тут гораздо больше, чем было в предыдущих фильмах франшизы.

Что же мне конкретно не понравилось?

Дело в том, что все «фокусы», которые тут фигурируют, абсолютно неправдоподобные. Да, нечто такое можно провернуть. Но для этого нужна специально подготовленная площадка и очень точное позиционирование зрителей. Иначе никакой «иллюзии» не получится. Тут же творится просто волшебство! Хогвартс отдыхает! Бестолковые зрители не могут отличить настоящих людей от их проекций. Охрана не отличает плоский макет вертолета от настоящего…

Но хуже то, что когда «магия» не срабатывает, то наша отважная гильдия фокусников может все проблемы разрешить кулаками… Смотреть, как девчушка ростом метр с кепкой дубасит здоровых мужиков, просто отвратительно. Один удар в челюсть положит конец «иллюзиям» любого «фокусника» в фильме! Ну, разве что Вуди выстоит… Кстати, его персонаж тут самый вменяемый.

По итогу персонажи превратились в некий аналог супергероев из «Марвела». Они и иллюзию на ровном месте сделают, и по шее надавать могут.

Кроме того, мне не понравилась мотивация героев. Она словно высосана из пальца. А еще тут имеется совершенно бестолковый момент, когда все «фокусники» начинают мериться… талантом друг перед другом, изголяясь в совершенстве.

Особенно поразила Хэнли Риверс, которая в одно мгновение переодевается в совершенно другой наряд. Наверно, она на самом деле носит всегда специальную одежду… Ну дурость же…

Ну и финальный «неожиданный поворот» выглядит очень спорным. Дело в том, что у Вероники был «сводный брат», который погиб из-за нее. Ее отец закрутил интрижку со служанкой. Мать узнала об измене и покончила жизнь самоубийством. А Виктория подрезала тормоза на машине служанки… В машине был и бастард. Все думали, что он также погиб с матерью. Но он выжил. И именно он и «замутил» всю схему развода Виктории. Но дело в том, что вряд ли приверженец идей нацистов соблазнился на служанку-негритянку… Ну вот такой «поворот»…

Но даже если откинуть «повесточку», то новоявленному Вандербергу еще предстоит доказать свое родство. Но и в этом случае никакие «иллюзии» не помогут ему отжать компанию. Ведь адвокаты крайне невосприимчивы к подобной «магии». Поэтому концовка фильма выглядит крайне бестолковой.

Короче, получился такой очень нетребовательный к мыслительным процессам фильм для современной молодежи. Смотреть его или нет, решайте сами.

