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Итоги гоночного уик-энда 14-15 июня

Гоночных событий не особо много. Формула 1 проводит очередной этап в Монреале. Прошел этап WSBK. Очередная гонка NASCAR. Зато есть Ле-Ман.
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Гоночных событий не особо много. Формула 1 проводит очередной этап в Монреале. Прошел этап WSBK. Очередная гонка NASCAR, но в Мексике. Зато есть Ле-Ман.

WEC. 24 часа Ле-Мана. Лично я ничего хорошего от самой гонки не ждал. И тому есть определенное объяснение. Чемпионат WEC начался с серии побед Ferrari, и всем было ясно, что перед самой важной гонкой сезона, в силу вступят правила БОП (баланс и уравниловка). И вот итог уже виден по результатам гиперпоула. Все первые места на старте - за Cadillac!

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Тут уже и говорить нечего. Гонку можно охарактеризовать так: душили мы их, душили, но не додушили. 24-х часовой марафон снова выиграла Ferrari, но теперь уже частной команды AF Corsa.

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 К финишу ее привел экипаж Роберта Кубицы, Фила Хэнсона и Ифэй Йе. Второе место у Porsche. Третье и четвертое - у заводских Ferrari.

В классе LMP2 победила команда Inter Europol Competition (Якуб Смеховски, Том Диллман, Ник Йеллоли). В классе LMGT3 победа у Porsche команды Manthey 1st Phorm Porsche, которые опередили Ferrari VISTA AF Corse.

F1. Гран-При Канады. Лучшим в пятничные тренировки был Джордж Рассел. 

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Но строить на этот прогнозы на гонку совершенно не стоит: потенциальными лидерами являются все же пилоты McLaren. Поул все же остался за Джорджем Расселом.

 А вот Ландо Норрис провали квалификацию - 7-е место на старте. Выиграл гонку тоже Джордж Рассел.

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 Занимательная же статистика: кто первым встал (поул), того и тапки (победа). Какая интрига (нет).

WSBK. Мизано. Быстрейшим пилотом в пятницу стал Николо Булига, который опередил Топрака Разгатлиоглу на трассе на 0,19 секунды.

За суперпоул "дрались" опять Николо и Топрак. Итальянец был чуть быстрее.

 А вот третье стартовое место неожиданно занял Алекс Бассани на Bimota (бывшая заводская Kawasaki), чему он был очень рад.

 К самой гонке, Булига был пенализирован на 3 места на стартовой решетки за создание помех другому пилоту в квалификации. С первого места стартовал Топрак. Но Булига не давал турку расслабиться. Хотя и не смог его обогнать. Разгатлиоглу - первый, Булига - второй, а третье место у Данило Петруччи.

Спринт категорически плохо сложился для Булиги. Его в первом же повороте вынес Базани.

 И в таком раскладе, позиции Топрака Разгатлиоглу уже ничего не мешало приехать к финишу первым.

Во второй гонке Булиге пришлось пробиваться вперед с 10-й позиции. И он это сделал уже к третьему кругу. Но Топрак Разгатлиоглу уже уехал далеко вперед.

 Итоговый подиум такой: Разгатлиоглу, Булига, Баутиста.

NASCAR. Очередной этап американских гонок прошел на "выезде" в Мексике. На том самом автодроме, что использовался в свое время для проведения гонок F1. В серии NASCAR Xfinity Series гонку выиграл Дэниэль Суарез, стартовавший с последнего места.

А в серии NASCAR Cup Series на дорожной трассе быстрее всех оказался "легионер" Шейн ван Гизберген (Trackhouse Racing), для которого это первая победа в высшем дивизионе NASCAR. Опыт австралийских суперкаров явно помогает.

INDYCAR. Мэдисон. Головокружительная гонка, которую выиграл Кайл Кирквуд, хотя не являлся претендентом изначально.

Очень не повезло Джозефу Ньюгардену, который, будучи лидером, в середине дистанции попал в очень опасную аварию.

Новости и слухи.

F1. По данным издания Corriere della Sera, над Фредериком Вассером сгущаются тучи. Очень посредственные выступления команды Ferrari могут стоить ему места руководителя команды.

На замену Вассера прочат итальянца Антонелло Колетта, который был руководителем проекта производителя в чемпионате WEC. Так это или нет, будет ясно ближе к концу года.

Также есть неподтвержденная информация, что команду может досрочно покинуть Шарль Леклер, у которого контракт до 2029 года. Но пилот явно недоволен тем, что не имеет конкурентоспособной машины.

F1. Льюис Хэмильтон, которого критикуют последние годы все, кому не лень, сам раскритиковал поведение чиновников FIA, которые с маниакальным упорством исключают из чемпионата F1 старые гоночные трассы. Хэмильтон считает, что 90% новых трасс хуже старых. Действительно, старые автодромы обладали уникальной харизмой и неповторимыми особенностями. А новые не зря называют уже пренебрежительно "тилькодромами": ведь там кроме голой однотипной функциональности ничего и нет.

F1. Ford выступил против намерения FIA отказаться от гибридных моторов в Формуле 1.

 Довольно странное решение, учитывая, как "любят" гибриды в США. Но стратегия в Европе, у компании "голубого овала" диаметрально противоположная. Ну, ройте могилу себе, да поглубже.

F1. Нарастает интрига перед выборами президента FIA. Большинство крайне недовольно правлением нынешнего президента Мохаммеда бен Сулайема.

 Но и он неожиданно получил мощную поддержку от американских, африканских и ближневосточных членов совета FIA, Поэтому результат выборов вовсе не очевиден.

Toyota в преддверии этапа в Ле-Мане, показала водородный прототип GR LH2 Racing, построенный на базе гиперкара WEC

И это не просто так: дело в том, что есть желание сделать отдельный класс водородных болидов в суточном марафоне. И вот японцы заранее готовятся.

Porsche же выпустила на основе своего гиперкара дорожную модель Porsche 963 RSP

Но продавать его не будут. Да и сделан всего один автомобиль под конкретного заказчика. И это - сам Роджер Пенске! Ведь его команда выступает в чемпионатах WEC и IMSA на гиперкарах Porsche. Саму машину показали публике во Франции, накануне гонки "24 часа ле-Мана".

А вот Aston Martin решил выпустить целую серию гоночных болидов из WEC для продажи. Но машины не получат дорожной сертификации и на них можно будет гонять лишь по гоночным трассам.

 Это будет целая клиентская программа, где будут задействованы специалисты гоночных подразделений Аston Martin. Идея не нова: такая программа уже много лет есть у Ferrari.

MotoGP. Стало известно, что команда Pramac Yamaha подписала контракт с Топраком Разгатлиоглу на 2026 год! 

Все же турок своего добился: теперь он будет выступать в MotoGP, пусть и не в заводской команде. А вот, что он сможет показать по результатам, вопрос открытый.

По материалам autosport.com.ru, nascar.com, motogp-news.ru, worldsbk.com, Be on Edge страница в VK.

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