MotoGP . Гран-При Арагона. Предквалификация на родине испанских пилотов сулила им небольшое преимущество "родных стен". И этим сполна воспользовались братья Маркесы, которые показали два лучших результата.

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Это хороший задел на саму квалификацию. Опять очень посредственно проехал Франческо Баньяйя, пропустив вперед многих пилотов. Полное разочарование у Фабио Квартараро. После двух, пусть и не совсем удачных гонок, его выступление на этой трассе вообще не сулит ничего хорошего.

Квалификацию выиграл Марк Маркес, что было ожидаемо. Попутно, он установил рекорд трассы.

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Второе стартовое место у его брата, Алекса Маркеса. Но ему пришлось немного понервничать, ибо его позиция была под угрозой со стороны Франко Морбиделли из VR46. А что там Баньяйя? 4-е место на старте.

Спринт выиграл Марк Маркес, который примерно к середине дистанции сумел обогнать Алекса. Третьим финишировал Фермин Альдегер, который обогнал Франко Морбиделли. А Баньяйя полностью "слил катку" - за пределами 10-ки.

Основную гонку опять выиграл Марк Маркес. Его брат, Алекс - на втором месте. Франческо Баньяйя не сумел "дожать" Алекса и только третье место.

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NASCAR . Мичиган. Гонка пикапов Craftsman Truck Series была очень напряженной. И за 6 кругов до финиша в очередном "завале" пострадали все лидеры.

И теперь уже за победу боролись бывшие "середнячки". Повезло Стюарту Фризену, который и выиграл гонку на овале Michigan International Speedway в овертайм.

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В серии NASCAR Cup победу одерживает Денни Хэмлин (Joe Gibbs Racing), который сумел лучше распорядится шинами и топливом к концу гонки.

WRC . Ралли Сардиния. Эту гонку выиграл Себастьян Ожье со штурманом Винсентом Ландисом.

Они буквально на 7,9 секунды опередили экипаж Отта Тянака, который выступает за Hyundai, очередная победа за Toyota и обострение борьбы в личном зачете чемпионата.

Supercars . Перт. Здесь, на западе Австралии, прошел очередной этап местного чемпионата. И он состоял из трех гонок. Первую гонку выиграл Райан Вуд.

На последних кругах его прессинговал Уилл Браун, но обогнать все же не смог.

А вот вторую гонку выиграл Брок Финни на Camaro. Его напарник по команде, Уилл Браун, на втором месте.

И третью гонку выиграл Брок Финни, доведя количество побед в сезоне до пяти.

Новости и слухи .

F1 . После очень скандальной ситуации в гонке на Гран-При Испании, Макс Ферстаппен получил угрожающее количество штрафных баллов. Его выходку по "толканию боками", стюарты расценили, как подобает в таких случаях. Еще немного и?

Такое поведение Макса многие считают недопустимым. Но давайте вспомним былых гонщиков: разве Михаэль Шумахер не был так же жесток на трассе? А Айртон Сенна в свои лучшие годы? То-то и оно.

А вот Джонни Херберт считает, что Ферстаппена уже стоит дисквалифицировать за выходки на трассе. Вряд ли сейчас на это пойдут, но Макс уже на грани дозволенного.

F1 . Команда Cadillac подписала контракт со спонсором Tommy Hilfiger, который ранее сотрудничал с Mercedes-AMG. Пока о масштабах сотрудничества не сообщается.

F1 . В сети появились слухи об очередной смене пилота в команде Red Bull. Само собой речь идет о Юки Цуноде, которого могут заменить на Исака Хаджара. Пока Кристиан Хорнер говорит, что у Цуноды есть время для освоения болида. Понимайте это, как хотите.

F1 . Дэвид Кулхард высказал свое мнение о трудностях Льюиса Хэмильтона в Ferrari: "Нравится это Льюису или нет, но команда в той ситуации, в которой она сейчас находится. Чтобы изменить эту ситуацию, команда должна выпустить более быструю машину, и разобраться с этим на Гран При". Поспорить с этим трудно.

Джонни Херберт был более резок в своих высказываниях: "...Великие гонщики на пике формы всегда выжимают максимум из своей машины. Макс Ферстаппен делает это сейчас. Хэмилтон, похоже, не может. Он не понимает, почему не может, потому что чувствует, что должен. Но Леклер делает это лучше, имея ту же машину. Ferrari не может полагаться на Хэмилтона. Это жестко, но это правда".

Сам же Хэмильтон считает, что команде стоит прекратить работы по эволюции машины 2025 года и полностью сосредоточится на новой машине будущего тех.регламента.

F1 . Еще один слух о переходе пилота. На сей раз разговор идет о том, что Aston Martin "обхаживает" Джорджа Рассела на предмет перехода в их команду. Эти слухи подкреплены тем, что новый контракт с Расселом в Mercedes еще не подписан: шанс на "получение" Ферстаппена еще теоретически существует.

F1 . Камуи Кобаяши провел тесты с командой HAAS в Барселоне. Да, это был болид 2023 года, но все же. Пилота серии WEC привлекли к тестам в ходе сотрудничества Toyota и HAAS, которое началось в 2024 году.

F1 . Нико Росберг высказался о стиле пилотирования Макса Ферстаппена. По его словам, Макс это делает прекрасно, превращая пилотирование в "произведение искусства". Но, как себя ведет пилот, когда что-то не получается, мы тоже знаем.

F1. Шарль Леклер открыл свой новый бренд диетического мороженого - LEC.

F1 . А вот команда Racing Bulls начала использовать ИИ для моделирования и настройки болидов. Поможет ли?

MotoGP . Руководитель команды Pramac MotoGP Джино Борсой рассказал, что якобы подписанный уже контракт с чемпионом WSBK Топраком Разгатлиоглу, является обычной "уткой". Пока команда довольна выступлениями и своих пилотов.

MotoGP . В свете неуверенных выступлений Франческо Баньяйи, поползли слухи об его уходе из заводской команды Ducati. Якобы на итальянца "положили глаз" в Yamaha. Даже есть фейковый снимок, где Баньяйя в форме Yamaha.

Пока у итальянца есть контракт на следующий год. И какой ему смысл от него отказываться? А вот дальше... Там видно будет.

По материалам autosport.com.ru, nascar.com, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.