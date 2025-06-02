F1 . Барселона. Быстрее всех во второй тренировке оказался Оскар Пиастри из McLaren.

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От этого этапа ожидали изменения расклада сил в свете "правки" гнущихся антикрыльев. Но пока расклад сил не изменился. В принципе, результатом был доволен и Макс Ферстаппен, но до лидеров пока не дотянулся.

Шарль Леклер тоже высказался положительно о тренировках.

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Но пока проигрываешь полсекунды на круге, мечтать о победе бессмысленно.

Квалификацию выиграл Оскар Пиастри...

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Учитывая темп McLaren, проиграть они могут из-за своей глупости или технических проблем.

Выиграл гонку Оскар Пиастри...

Если бы не желтый флаг в конце, то подиум был бы на 200% предсказуем. А так, Макс Ферстаппен упустил третье место (плюс штраф и итоговое 10-е место).

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INDYCAR . Детройт. На городской трассе победил Кайл Кирквуд,

несмотря на то, что его болид имел повреждения. Это вторая победа Кирквуда в сезоне и четвертая в карьере. Лидер чемпионата, Алекс Палоу, разбил свой автомобиль об отбойник и выбыл из борьбы. Роберт Шварцман смог финишировать на 16-ом месте.





NASCAR . Нэшвилл. В серии Craftsman Truck Series победил пилот команды Spire Motorsports, Раджа Каруф.

В конце гонку к нему быстро приближался лидер серии Кори Хейм,

но обогнать так и не сумел - второе место.

Xfinity Series. Тут безоговорочно лидировал и победил Джастин Оллгайер.

Для него это уже третья победа в сезоне. Джастин упрочил свое лидерство в чемпионате.

В серии NASCAR Cup Series победил Райан Блейни,

который лидировал в третьем стейдже.





Formula E . Шанхай. Первую гонку выиграл пилот команды DS Penske Максимилиан Гюнтер.

А его коллега по команде, Жан-Эрик Вернье, стал вторым. Ликование в боксах было просто неописуемым.

Вторая гонка проходила в дождь. И выиграл гонку Ник Кесседи из команды Jaguar TCS Racing.

Компанию на подиуме ему составили пилоты TAG Heuer Porsche Formula E Team Паскаль Верляйн и Антонио Феликс Да Кошта.





IMSA . Детройт. 100 минутную гонку, несколько неожиданно, выиграл экипаж Acura ARX-06,

прорвавшийся с третьего места на первое за последние 13 минут гонки. Пилот Ренгер ван дер Занде сумел обойти и Cadillac Филиппа Альбукерке, и Porsche Матье Жаминэ.

Эта победа прервала серию побед команды Porsche.





Новости и слухи.

F1 . После ужасно скучного этапа в Монако, опять пошли разговоры о том, что нужно это Гран-При убирать из чемпионата. В защиту Монако выступил Нико Хюлькенберг.

Он сказал, что: "Я не понимаю, почему вокруг Монако всегда столько шума. Люди ведь знают, что будет скучно, но всё равно жалуются. Хватит ныть! Каждый год одно и то же!" Этап на самом деле имеет свою "изюминку", но то, что тут нет обгонов виноваты и современные правила. Почему бы их не поменять?

F1 . Шарль Леклер,

который неплохо выступил на родине, выразил свою озабоченность тем, что этап в Монако - не показатель реального состояния дел в команде. Он считает, что на обычных трассах, проблемы вернуться и бороться за победу будет почти невозможно.

А вот его напарник попал на обложку итальянского издания журнала GQ.

Вот с этим у Хэмильтона точно нет проблем...

F1 . Ресурс Motorsport.com сообщил, что до конца мая станет известно о судьбе Макса Ферстаппена в команде Red Bull. Если он к концу Гран-При Австрии будет в четверке сильнейших пилотов, то из контракта аннулируют пункт об уходе из команды в 2026 году. Если это действительно так, то пока все складывается для команды "банок" хорошо...

F1 . Зато Ландо Норрис сказал после выступления в Монако, что "глупо говорить, что за титул боремся только мы с Пиастри"...

Ну да: так и будет, если пилоты "макак" опять будут сопли жевать на трассе, обладая лучшими болидами априори.

F1 . Макс Ферстаппен получил допуск к участию в гонках GT. Есть шанс, что он примет участие в гонке KW 6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen. Это необходимо, чтобы он затем смог участвовать в самой престижной гонке серии - "24 часа Нюрбургринга". Но вот отпустят ли Макса на это мероприятие?

Брэд Питт немного рассказал о том, как проходили съемки художественного фильма на трассе Сильверстоун.

Актеры принимали участие во многих реальных событиях чемпионата. Просто их не брали в кадр при трансляции. Но для фильма, эти трансляции снимали отдельной камерой. Питт был поражен атмосферой на гонке.

MotoGP . Хорхе Мартин

выступил с официальным заявлением, что намерен покинуть команду Aprilia после окончания сезона 2025 года. И вот тут встает вопрос: "А куда он направится?" Ведь сам же заявлял, что хочет выступать лишь в заводской команде. У KTM столько финансовых проблем, что их выступление в чемпионате до сих пор под вопросом. В заводской Yamaha своих пилотов хватает. В Honda? Так туда "просится" и Топрак Разгатлиоглу, если верить слухам. Остаются частные команды...

Так или иначе, специалисты считают, что такой демарш Мартина всколыхнет трансферный рынок в MotoGP.









По материалам autosport.com.ru, nascar.com, motogp-news.ru, imsa.com, indycar.com, Be on Edge страница в VK.







