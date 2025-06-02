Итоги гоночного уик-энда 31 мая - 1 июня
F1. Барселона. Быстрее всех во второй тренировке оказался Оскар Пиастри из McLaren.
реклама
От этого этапа ожидали изменения расклада сил в свете "правки" гнущихся антикрыльев. Но пока расклад сил не изменился. В принципе, результатом был доволен и Макс Ферстаппен, но до лидеров пока не дотянулся.
Шарль Леклер тоже высказался положительно о тренировках.
реклама
Но пока проигрываешь полсекунды на круге, мечтать о победе бессмысленно.
Квалификацию выиграл Оскар Пиастри...
реклама
Учитывая темп McLaren, проиграть они могут из-за своей глупости или технических проблем.
Выиграл гонку Оскар Пиастри...
Если бы не желтый флаг в конце, то подиум был бы на 200% предсказуем. А так, Макс Ферстаппен упустил третье место (плюс штраф и итоговое 10-е место).
реклама
INDYCAR. Детройт. На городской трассе победил Кайл Кирквуд,
несмотря на то, что его болид имел повреждения. Это вторая победа Кирквуда в сезоне и четвертая в карьере. Лидер чемпионата, Алекс Палоу, разбил свой автомобиль об отбойник и выбыл из борьбы. Роберт Шварцман смог финишировать на 16-ом месте.
NASCAR. Нэшвилл. В серии Craftsman Truck Series победил пилот команды Spire Motorsports, Раджа Каруф.
В конце гонку к нему быстро приближался лидер серии Кори Хейм,
но обогнать так и не сумел - второе место.
Xfinity Series. Тут безоговорочно лидировал и победил Джастин Оллгайер.
Для него это уже третья победа в сезоне. Джастин упрочил свое лидерство в чемпионате.
В серии NASCAR Cup Series победил Райан Блейни,
который лидировал в третьем стейдже.
Formula E. Шанхай. Первую гонку выиграл пилот команды DS Penske Максимилиан Гюнтер.
А его коллега по команде, Жан-Эрик Вернье, стал вторым. Ликование в боксах было просто неописуемым.
Вторая гонка проходила в дождь. И выиграл гонку Ник Кесседи из команды Jaguar TCS Racing.
Компанию на подиуме ему составили пилоты TAG Heuer Porsche Formula E Team Паскаль Верляйн и Антонио Феликс Да Кошта.
IMSA. Детройт. 100 минутную гонку, несколько неожиданно, выиграл экипаж Acura ARX-06,
прорвавшийся с третьего места на первое за последние 13 минут гонки. Пилот Ренгер ван дер Занде сумел обойти и Cadillac Филиппа Альбукерке, и Porsche Матье Жаминэ.
Эта победа прервала серию побед команды Porsche.
Новости и слухи.
F1. После ужасно скучного этапа в Монако, опять пошли разговоры о том, что нужно это Гран-При убирать из чемпионата. В защиту Монако выступил Нико Хюлькенберг.
Он сказал, что: "Я не понимаю, почему вокруг Монако всегда столько шума. Люди ведь знают, что будет скучно, но всё равно жалуются. Хватит ныть! Каждый год одно и то же!" Этап на самом деле имеет свою "изюминку", но то, что тут нет обгонов виноваты и современные правила. Почему бы их не поменять?
F1. Шарль Леклер,
который неплохо выступил на родине, выразил свою озабоченность тем, что этап в Монако - не показатель реального состояния дел в команде. Он считает, что на обычных трассах, проблемы вернуться и бороться за победу будет почти невозможно.
А вот его напарник попал на обложку итальянского издания журнала GQ.
Вот с этим у Хэмильтона точно нет проблем...
F1. Ресурс Motorsport.com сообщил, что до конца мая станет известно о судьбе Макса Ферстаппена в команде Red Bull. Если он к концу Гран-При Австрии будет в четверке сильнейших пилотов, то из контракта аннулируют пункт об уходе из команды в 2026 году. Если это действительно так, то пока все складывается для команды "банок" хорошо...
F1. Зато Ландо Норрис сказал после выступления в Монако, что "глупо говорить, что за титул боремся только мы с Пиастри"...
Ну да: так и будет, если пилоты "макак" опять будут сопли жевать на трассе, обладая лучшими болидами априори.
F1. Макс Ферстаппен получил допуск к участию в гонках GT. Есть шанс, что он примет участие в гонке KW 6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen. Это необходимо, чтобы он затем смог участвовать в самой престижной гонке серии - "24 часа Нюрбургринга". Но вот отпустят ли Макса на это мероприятие?
Брэд Питт немного рассказал о том, как проходили съемки художественного фильма на трассе Сильверстоун.
Актеры принимали участие во многих реальных событиях чемпионата. Просто их не брали в кадр при трансляции. Но для фильма, эти трансляции снимали отдельной камерой. Питт был поражен атмосферой на гонке.
MotoGP. Хорхе Мартин
выступил с официальным заявлением, что намерен покинуть команду Aprilia после окончания сезона 2025 года. И вот тут встает вопрос: "А куда он направится?" Ведь сам же заявлял, что хочет выступать лишь в заводской команде. У KTM столько финансовых проблем, что их выступление в чемпионате до сих пор под вопросом. В заводской Yamaha своих пилотов хватает. В Honda? Так туда "просится" и Топрак Разгатлиоглу, если верить слухам. Остаются частные команды...
Так или иначе, специалисты считают, что такой демарш Мартина всколыхнет трансферный рынок в MotoGP.
По материалам autosport.com.ru, nascar.com, motogp-news.ru, imsa.com, indycar.com, Be on Edge страница в VK.
Лента материалов
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила