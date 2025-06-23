Сериал "Андор", второй сезон.

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Сам сериал содержит (пока) два сезона, начался в 2022 году. Главный герой – Кассиан Андор (Диего Луна),

который впервые появился в фильме "Изгой-один. Звёздные войны: Истории". В сериале мы видим его, как наемника, выполняющего особо сложные поручения некоего Лютена Раэля (Стеллан Скарсгард).

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Сам Лютен, как показывали еще в первом сезона – довольно противоречивая личность. С одной стороны, он ярый противник Империи. А с другой… Он очень жесток в своих методах. Он идет на все, чтобы зародить очаги сопротивления по галактике. И, несмотря на то что Сопротивление – дело его рук, его там не любят и не понимают его позиции. Для них он излишне радикален. И работать на него Кассиану с подругой Бикс (Адриа Архона)

очень тяжело. Он не раз порывался уйти и жить нормальной жизнью, справедливо считая, что свой долг он исполнил. Но такого специалиста отпускать нельзя. Кассиан то становится спец.посланником Лютена на планету Горман, то спасает сенатора Мон Мотму.

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Короче, важное звено в Сопротивлении. Если первый сезон был полностью сосредоточен на попытках зарождения Сопротивления и борьбы с ним со стороны тайной полиции Империи (главная героиня от них – Дедра Миро), то во втором сезоне акцент сместился на планету Горман, где у Империи свои цели…

Сама планета Горман интересна в торговле изделиями из ткани, которую получают из паутины местных пауков. Для Империи же интерес представляют ее недра с редким минералом. Но добыча просто уничтожит планету. Этого явно не одобрят в Сенате. Поэтому разрабатывается план, по которому на Гормане активизируется восстание против Империи. И тогда уже на законных основаниях, Империя приберет планету к рукам. Все осуществление плана ложится на Дедру

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и Сирила Карна,

который будет исполнять роль "засланного казачка". В свою очередь, Кассиан посетит планету для изучения возможностей местного Сопротивления.

Он сразу понимает, что борьба, да еще и вооруженная, принесет только проблемы Горману. Но местное подполье не слушает его и идет своим путем… Все по плану тайной полиции…

Нападение на конвои Империи. Массовый митинг. Провокация и стрельба по митингующим.

Прецедент создан: Горман объявлен бунтующим против Империи. И только сенатор Мотма выступает в защиту Гормана.

Этим, фактически, подписывает себе приговор. Но ее вовремя спасает Кассиан.

Постепенно, картина всего происходящего проясняется. И теперь мы понимаем, что в сериале описывается не только зарождение Сопротивления, но и важный момент "классических" фильмов франшизы. Происходит это в трех последних сериях. Агент Лютена из тайной полиции, на незапланированной встрече сообщает, что его, похоже, раскрыли.

И вышли на след самого Лютена. Но он узнал для чего Империя поработила Горман и делала другие "непонятные телодвижения". То, что подавалось, как энергетический проект, на деле оказалось разработкой секретного оружия невиданной мощи. Лютен вынужден "убрать" своего агента и все сообщает своей помощнице Клейе,

приказывая ей немедленно покинуть Корусант. Сам же он пытается "замести следы", но сбежать не успевает: к нему в гости явилась сама Дедра. Лютен предпринимает попытку самоубийства, ибо полиция сможет все выведать у него. Но он не умирает: его в крайне тяжелом состоянии, эвакуируют в больницу, где он будет находиться под охраной. Сама же Дедра попадает в "немилость", ибо слишком увлеклась самостоятельным расследованием, не ставя вышестоящее руководство в известность. На ее допрос явился сам Орсон Кренник,

который, как известно из фильмов, вел создание того самого таинственного оружия. Клейя видела, что Лютена увезли в больницу и идет на опасный шаг: проникнуть в больницу и убить Лютена.

По мере выполнения задуманного, нам коротко показывают, как Лютен и Клейя познакомились. Ее план сработал и теперь она сама в опасности. Но и ее вовремя спасает Кассиан в компании с новоприобретенным помощником – боевым дроидом

(его история в сериале также имеется). И вот Кассиан с Клейей прибывают в лагерь повстанцев. И все теперь становится на свои места: Империя задумала создать сверхоружие (которое мы знаем под названием Звезда Смерти). И командование повстанцев отправляет Кассиана к Со Геррере

(которого тоже немного показывают в сериале) для выяснения всех деталей. Собственно, сериал закончился тем, с чего начинается фильм "Изгой-один. Звёздные войны: Истории"…

В целом, сериал сильно затянут, но мне он понравился. Ибо из увиденных мною, он наиболее близко приближен к основной линии "классических" фильмов франшизы (а это первые 6 эпизодов). Полностью становится понятна история возникновения замысла о Звезде Смерти и о том, как Сопротивлению стало о ней известно. Да, в сериале слишком много ответвлений, которые остались незаконченными. Наверно, оставили на случай очередного "разрастания" вселенной "Звездных войн". По факту, в сериале не понравилось две вещи.

Первое. Вообще нет ни намека на каких-то там джедаев. Словно их и не было. Хотя, мы понимаем, что джедаи уже сыграли важную роль в истории (ведь прошли события первых трех эпизодов). Нет ни слова о Дарте Вейдере, хотя на тот момент он уже имел огромную власть. Странно, но пусть.

Второе. В сериале есть сильная любовная линия между Кассианом и Бикс. Эти взаимоотношения даже мешают Кассиану в его работе на повстанцев. Ведь он очень боится за Бикс. Именно из-за нее он хочет покинуть повстанцев и уйти в сторону, к нормальной жизни. Но Бикс, понимая, что Кассиан находится между "двух огней" сама бросает его… Но, когда мы смотрим фильм "Изгой-один. Звёздные войны: Истории", то там нет и намека на то, что Кассиан любит кого-то. Наоборот, нам явственно показывают, что между ним и главной героиней Джин Эрсо есть определенная "симпатия" (пусть и под конец фильма). Как-то не складывается мозаика… Наверно, при создании фильма, никаких мыслей насчет сериала "Андор" еще не было. И поэтому о таком и не думали. Но в сериале могли бы "умертвить" Бикс. Это бы сделало Кассиана "свободным". Но не сделали. Более того, в конце показали Бикс с ребенком на руках.

Что это? Намек на еще одну "сериальную линию"? Или на третий сезон?

Как бы там не было, но сериал более-менее добротный. Другое дело, что такие сериалы, пусть и хорошие (к "Аколит" это не относится), "размывают" вселенную "Звездных войн", делая ее не легендарной, а вполне обыденной и надоедливой. Поясню на примере. Допустим, вы любите торт. Но его вам дают лишь по праздникам: день рождения, Новый год и тому подобное. И торт для вас – некий "праздник вкуса". Если же есть его постоянно, то такого эффекта уже не будет. Торт станет минимум обыденностью, а скорее всего, вас от него станет просто тошнить. Вот и со вселенной "Звездных войн" та же история – тошнит уже от бесконечных ответвлений, приквелов и сиквелов… Но когда создатели остановятся? НИКОГДА!!!

Более того, я вижу "временной зазор" в примерно 20-ть лет, что ускользнул пока от "Империи Мыши". Это период взросления Леи и Люка (конец эпизода "Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов" и до фильма "Изгой-один. Звёздные войны: Истории"). Ух, тут такой "простор" для маркетинговой фантазии… Думаю, что своего эти "нелюди" не упустят…



