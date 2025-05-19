F1 . Имола. Здесь прошел очередной этап. И, скорее всего, в последний. Ибо долбанные функционеры от гонок идут своим "особым" путем...

Лучшим же в пятницу, уже привычно, стал пилот McLaren. Им стал Оскар Пиастри.

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А вот в Ferrari была довольно мрачная атмосфера. Льюис Хэмильтон пожаловался на поведение машины при торможении: настройки были явно не оптимальными.

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Шарль Леклер же просто сказал, что болиду не хватает эффективности.

Что это значит? Что победы пока не видать, как своих ушей...

Квалификация была убогой и отвратительной. На пустом месте "разложился" Юки Цунода и сессию прервали красными флагами. Через некоторое время квалификацию возобновили. Но как едут пилоты? Это не передаваемо...Сносы и заносы... На сухом асфальте! Можете говорить, что угодно, но F1 оставляет одни разочарования. Да: выиграл "квалу" опять представитель McLaren, Оскар Пиастри...

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Гонку выиграл Макс Ферстаппен.

Вот так. Несмотря на то, что машины безопасности играли на руку пилотам McLaren, ничего сделать они не смогли. Лучшие машины, но посредственные пилоты. Хотя, это же современная F1...

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Formula E . Токио. Здесь прошел двойной этап. В субботу был дождь, что на узкой "городской" трассе чревато... И на самом деле столкновений хватало. А потом и вовсе выбросили красный флаг. Но не из-за аварии. Просто одна из машин перестала работать,

что в случае "электричек" вызывает красный флаг для эвакуации болида. Остальные тут же бросились на "дозаправку". И тут судьба благоволила пилоту Maserati Стоффелю Вандоорну, который сделал это первым и получил некоторое преимущество на рестарте гонки. И это преимущество он довел до победного финиша.

Вторая гонка проходила в сухую погоду, но "жертв" было тоже достаточно. Выиграл гонку, которую возобновили в самом конце на один круг, Оливер Роуланд,

выступающий за Nissan.





INDYCAR . Все неделю идет подготовка к самой именитой и легендарной гонке серии - Инди 500. Сама она состоится только 25 мая, но уже в квалификации состоялась небольшая сенсация. Квалификацию выиграла новая команда PREMA Racing! А кто же там был в кокпите? А не кто иной, как Роберт Шварцман!

Вот вам и "неликвид Формулы 1"... Заявлен он официально, как гражданин Израиля, но мы то все понимаем...





Super Formula . Аутополис. 5-й этап, который проходил на трассе Аутополис, выиграл Шо Тсубой.





NASCAR . Норт-Уилксборо, Северная Каролина. В серии пикапов в дополнительное время выиграл гонку Window World 250 пилот Чендлер Смит.

А Гонку всех Звезд в NASCAR Cup Series выиграл Кристофер Белл.

Долгое время лидировал Джоуи Логано, но примерно за 10 кругов до финиша, уступил лидерство пилоту Toyota. Хоть это и гонка "вне зачета", но призовой миллион долларов Белл получит.





WSBK . Мост. Чехия. Лучшее время в квалификации показал турок Топрак Разгатлиоглу.

Второе время у Никола Булиги, несмотря на то, что в пятницу он "накуролесил" падениями в практике. Третьим будет стартовать Данило Петруччи.

В гонке полидировать Булига смог пару кругов, после чего Топрак восстановил свое лидерство и немного отъехал в отрыв.

Вторым финишировал Булига, а Петруччи - третьим. Очень хорошо прорывался вперед Альваро Баутиста, который попал небольшой "замес" в самом начале гонки, когда сразу несколько пилотов упали. И испанец сумел прорваться с 14-го места на пятое.

Итоги спринта: Разгатлиоглу,

Булига и Петруччи... Все опять повторяется... И это не есть хорошо, ибо такая тенденция намекает на то, что "мотоциклетное правило уравнивания" сказывается (а оно тут также есть).

Вторая гонка была куда интереснее. Половину дистанции лидровал Никола Булига с Топраком на заднем колесе. Потом Разгатлиоглу стал предпринимать попытки атак на лидера, и весьма успешно. Казалось, что и третью гонку выиграет турок. Но у Булиги на это было свое мнение... На последних кругах он резко ускорился и в последнем повороте на финишной прямой обошел Топрака!

Буквально десятки сантиметров и победа за итальянцем. Ну, а Петруччи снова взял третье место. Сильно не повезло Альваро Баутисте: его в самом начале просто выдавили с трассы, где он упал.





WRC . Португалия. Себастьен Ожье одержал на ралли Vodafone Rally de Portugal убедительную победу.

Очень большие шансы на победу были у Отт Тянака, но опередить француза он не сумел. Очередная победа заводской команды Toyota. Для Ожье, это уже седьмая победа в Португалии.





Новости и слухи.

F1 . Команда Ferrari была оштрафована на 5000 евро (вот так FIA зарабатывает бабосы) за изменение давления в первой пятничной тренировке. Произошло это на машине Леклера.

F1 . Джордж Рассел

считает, что специалисты "макак" сделали что-то очень эффективное и бороться с их пилотами очень трудно. Переводя на нормальный язык: "В этом сезоне нам ничего не светит"...

А вот Оскар Пиастри кокетливо заявил, что "Не надо думать, что McLaren сметет соперников в Имоле"... Ага, так и будет, если пилоты "макак" будут "тупить" на трассе...

Франко Коллапинто

на пресс-конференции рассказал, что ему не совсем комфортно занимать место другого пилота. Не думаю, что пилот сильно лукавит. Ведь на него возлагают бОльшие надежды, чем на Джека Дуэна, и их нужно оправдать. А сделать это не так и просто. Но гонка покажет...

F1 . Деймон Хилл рассказал, что по его мнению нынешний главный конструктор Aston Martin, Эдриан Ньюи,

нашел лазейку в тех.регламенте 2026 года.

F1 . IT-компания Perplexity стала персональным спонсором Льюиса Хэмильтона.

Наверно, жизнь Хэма станет получше, но вот будет ли он лучше ездить от этого?

Неожиданный рекорд Макса Ферстаппена. Он побил рекорд трассы Нордшляйфе в классе GT3, проехав ее за 7 минут 49,5 секунды. Сделал это он за рулем гоночной Ferrari 296 GT3,

на которой будет выступать его собственная команда. Злые языки говорят, что ему очень помог просто гигантский "накат" на компьютерном симуляторе, коим он уделяет много времени.

WEC . Toyota представила гоночную ливрею для Ле-Мана нынешнего года.

И она, неожиданно, красного цвета. Это отсылка к прототипам, которые участвовали в гонках в 1998-1999 годах.

MotoGP. Как стало известно, Хорхе Мартин собирается разорвать досрочно контракт с Aprilia!

Это очень неожиданная новость. Ведь он сам хотел выступать только в заводской команде. И,когда его не взяли в Ducati, пошел на такой шаг. Вроде бы, в контракте есть такой пункт, который позволяет ему это сделать. Но куда он пойдет? Пока с Ducati могут бороться только пилоты на других Ducati. А туда ему, скорее всего, дорога заказана...

А вот Педро Акоста

может перейти в команду VR46! Об этом сообщили испанские источники, ссылаясь на "некую инсайдерскую информацию". Вроде бы, сам Валентино Росси, владелец команды, заинтересован в пилоте. Но пока и его собственные "желтые птенцы" выступают неплохо...













По материалам autosport.com.ru, nascar.com, motogp-news.ru, wrc.com, Be on Edge страница в VK.