Очередная "порция" фильмов, которые я посмотрел…

"Крутой поворот" (оригинальное название "Sharp Corner"),

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вышедший в 2024 году. Режиссер картины Джейсон Бакстон. В ролях: Коби Смолдерс, Бен Фостер, Гэвин Дреа, Александра Кастильо, Джонатан Уоттон, Марк А. Оуэн и другие.

По описанию данный фильм относится к триллеру. И снят он в Канаде. Но то, что я читал о фильме и смотрел в интернете, давало очень хорошие надежды на сам фильм. И вот я его посмотрел…

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Итак, мы имеем главных героев: отец семейства Джош (Бен Фостер),

его жена Рейчел (Коби Смолдерс)

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и их сынок. И вот они купили большой дом, который расположен прямо около дороги, даже возле крутого поворота. Пока родители разбирают упакованные вещи, нам кажется, что семья, как семья. И уехали они из города, потому что так будет лучше их сыночку. Да и им самим так лучше: свой дом, газон, природа и все такое…

Но уже поздно вечером, когда Джош и Рейчел занимались "этим" прямо под окном, происходит авария и колесо от разбитой легковушки чуть не сносить голову Рейчел… Ну, авария. Бывает. Водитель, молодой парень "откис" на глазах Джоша, пока ехала скорая. Остальные пассажиры выжили…

Мать теперь занята успокаиванием сына, который и с самого начала был несколько не в себе. А Джош просто ошарашен таким событием. И все это он выкладывает знакомым, которые приехали к ним на новоселье.

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Жена такой выходкой осталась недовольна, и муж получает "отлучение от тела" (причем, до конца фильма…). Жизнь, вроде налаживается. Но тут происходит вторая авария. И опять прямо на глазах Джоша водитель умирает.

Джош понимает, что надо срочно пройти курсы первой медицинской помощи.

Ведь делать искусственное дыхание при массовых переломах тела очень важно… Ага, прям вот так, режиссер поставил знак равенства между травмами при аварии и при "утоплении"… Видно, мед.знания проходили мимо него…

Джош просто "поехал кукухой" от второй аварии. Зачем-то посетил похороны погибшего и поговорил с его дочерью,

представившись старым знакомым отца по гольфу… Зачем? А кто ж его знает…

А тут "подъехала" и третья авария с пожаром.

И все это на глазах сына…

Между тем, отношения в семье совсем разладились. Муж посещает психолога (причем, Рейчел и сама той же профессии),

сынок посещает психолога. И, как дают намеки, Рейчел посещает психолога (ну, вы понимаете)…

Короче, Рейчел уже подает на развод и Джош решает продать дом. Но все же ждет аварию, где он сможет спасти жизнь…

Ну, что сказать о фильме… Это может каким-то боком показаться мистической историей. Нет, ни разу! Чисто реализм. Триллер? Наверно, но такой убогий… Все персонажи тут ужасные. Сынок – больной на всю голову. Его и раньше нужно было усиленно лечить. Жена – сволыга и только. Нет ни малейшей причины так поступать с мужем. Она его не застукала с любовницей. Он ее не бил и не тиранил, наоборот, очень даже "облизывал". И она просто ушла от него. А ведь минимум 6 лет (столько лет сыну) жили вместе. Так мало того, похоже, она в такой ситуации успела "прилечь" под крылышко своего коллеги. А что сам Джош? Ну, как работник он очень посредственный. По крайней мере, мы это видим по ходу фильма. А тут еще и семейные проблемы. Да и странная одержимость спасти жизнь. Нормальный человек бы просто выставил дом на продажу и все дела. Да, это скорее всего выйдет в "копеечку", но все лучше, чем смотреть на трупы на лужайке. Но выбрал странный путь. Жена и не попыталась его образумить и сразу собрала вещи. Это нормальная семья? Не уверен. Так про что фильм? А про то, что была семейка, да ее не стало…

Смотреть данное недоразумение не советую.





"Взрыв скоростного поезда" ("Shinkansen Daibakuha") – японский фильм 2025 года, снятый для платформы Netflix.

Режиссер: Синдзи Хигути. В ролях: Цуёси Кусанаги, Каната Хосода, Нон, Дзюн Канамэ, Матико Оно и другие.

Это боевик. С самого начала мы видим, как группа старшеклассников проходит экскурсию в железнодорожном депо,

где им показывают скоростной поезд серии Хаябуса (Сокол). А потом, они и сами отправляются на таком поезде в Токио… Главные герои фильма – стюарды поезда: уже опытный Такаши

и его более молодой помощник. Процедуру "запуска" поезда и посадку пассажиров нам показывают довольно подробно. Ведь поездка на скоростном поезде, способном развивать более 300 км/ч, сродни полету на самолете, тут все малейшие нюансы должны быть учтены. В координационном диспетчерском центре – словно в ЦУП: много работников и у всех важные задачи.

Ну и "вишенка на торте" - молодая "машинистка" (хоть убей, но такой термин совершенно не подходит к современным поездам такого класса) в шляпке и белых перчатках

отправляет состав под номером 5060 в путь…

Спустя некоторое время в диспетчерском зале раздается звонок

и искаженный голос сообщает, что поезд 5060 заминирован и при снижении скорости ниже 100 км/ч произойдет взрыв. А, чтобы убедить в реальности угроз, сообщает, что в другом месте подорвет грузовой состав…

Взрыв грузового вагона точно происходит, и в диспетчерской понимают, что имеют дело с террористом (террористами). Вызываются полицейские, извещается правительство. Машинистке приказано двигаться без остановок со скоростью 120 км/ч…

На "борту" о взрывчатке знают пока только четверо: машинистка и стюарты. И нас знакомят с пассажирами (всего около 300 человек). Кроме группы школьников с учителем, тут какая-то бывшая "служительница гос.органов", которая в опале.

Местный известный блогер

и очень странный тип времен ковида (я его сразу записал в пособника террористов).

Пока все нормально…

Снова звонит террорист и сообщает, что необходимо собрать какую-то просто астрономическую сумму денег, иначе…

В координационном центре появляется представитель власти и с порога сообщает, что переговоров с террористами они не ведут.

Кроме того, он буквально требует, чтобы пассажиров известили, что они в опасности. Зачем?

Естественно, после сообщения о взрывном устройстве, на поезде начинается паника (но очень скоротечная и локальная). И все также узнают, что никто выкуп делать не собирается. Тогда инициативу в руки берет блогер, предлагая своим подписчикам делать благотворительные взнос на указанный счет. Идею подхватили школьники, растиражировав ее всем знакомым (а какие школьники без соц.сетей?). Сбор средств пошел и довольно быстро. Но правительство узнает об этом и собирается счет закрыть… Я так и не понял, зачем такой шаг? Подстраховка ведь не помешает…

Тем временем, полицейский, руководящий этим делом, приказывает поднят материалы по аналогичному случаю, который произошел в 1975 году. Тут очень много схожего (и мы потом узнаем, что так и есть).

Предложен план спасения: нужно сначала расцепить поезд с последними вагонами, затем присоединить поезд 5060 с другим и эвакуировать всех. Но сначала, нужно как-то избежать столкновения поезда с составом, который стоит у него на пути… Это было успешно сделано, ценой небольших повреждений. Теперь нужно передать необходимое оборудование для расцепки в сам поезд. Это делают с поезда, который движется параллельно ему. И тут все также проходит штатно.

Между тем, в поезде назревают конфликты. Ибо "человеком времен ковида", оказался тип, виновный в падении вертолета на школу…

Стюарты успешно урегулируют все споры и драки и приступают к расцепке вагонов. После – ждем спасательный поезд…

Поезд спасателей догоняет состав 5060 и налаживают "переправу".

Практически всех успешно эвакуируют. Но учительница обнаруживает, что одной ученицы нет. А ведь у нее вшит кардиостимулятор и ей, наверно, от стресса стало плохо. И она возвращается назад. И тут все пошло не по плану: на спасательном поезде сработал аварийный тормоз, и вся сцепка снижает скорость. Расцепить два состава не выходит, и машинистка идет на крайние меры: она резко тормозит, что приводит к обрыву страховочных тросов и тут же "дает по газам". Поезд снова набирает скорость, но задний вагон разрушен

и остальных эвакуировать невозможно…

Отцепить разрушенный вагон и снова повторить спасательную операцию нельзя (я так и не понял почему), да и до Токио остается совсем немного (конечная станция)…

На борту 5060 остались члены "депутатской группы", стюарты, машинистка, учительница, найденная школьница, блогер и "человек времен ковида". Как же им спастись…

Фильм я могу оценить лишь на "троечку", не больше. И на то есть веские причины.

Сами идеи уже реализовались в подобных фильмах, и не раз. Также тут есть определенное сходство с фильмом "Скорость", где также нельзя было сбрасывать скорость (правда, там был автобус). Но не это главное. Мне не понравилась сама режиссура фильма. Например, поведение пассажиров на весть о "бомбе" ну совершенно не реалистична. Пару минут наигранной паники и все! Ничего подобного я раньше не видел. Выглядит совершенно неправдоподобно. Далее, все тут с телефонами, телевидение также оповещает о происходящем. И в это время идет спасательная операция… А ничего, что террористы будут в курсе событий и смогут в любой момент подорвать заряды? Было бы логично забрать смартфоны у пассажиров, чтобы ничего в сеть не утекло. Поведение "расследовательской группы" также поражает медлительностью. Тут на кону жизни почти 300 человек, а детектив сопли жует. Но самое интересное, кто же стоит за минированием. Уверяю, когда вы узнаете, то глаза полезут на лоб точно. Я такого не ожидал. И это вовсе не приятный сценарный ход, просто очередное "рука-лицо"…

Я уже писал, что события 1975 года тут играют заметную роль. А это еще и отсылка к фильму того же года – "109-й идет без остановки",

но оригинальное название такое же, как у фильма 2025 года. И вот тот старый фильм куда интереснее! И его я вам советую посмотреть, если подобные сюжеты вы любите.

Вот такой "некраткий обзор" двух фильмов…



