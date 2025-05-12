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"Громовержцы": очередная поделка от Марвел с попыткой перезапуска франшизы

Марвел пытается очухаться от провалов прошлого. Одной из попыток стал фильм "Громовержцы"...
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Марвел пытается очухаться от провалов прошлого. Одной из попыток стал фильм "Громовержцы" (оригинальное название "Thunderbolts").

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Снял этот фильм Джейк Шрейер. В ролях: Флоренс Пью, Себастиан Стэн, Уайатт Рассел, Льюис Пуллман и другие.

Это все тот же "героический Марвел", но нового "переосмысления".

Итак, после того как здоровенный мужик с волевым каменным подбородком и железной перчаткой подрался со Мстителями, их количество резко сократилось. И теперь от былой гвардии (ну то, что нам показали) остался лишь бывший "Зимний солдат", ныне депутат Конгресса, Джеймс "Баки" Барнс.

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Он занимается тем, что пытается найти компромат на бывшую "бизьнесь вумень", ныне главу ЦРУ, тетку Валентину Аллегру де Фонтейн.

И ее "рыльце в пушку". Об этом мы также узнаем в самом начале фильма. Ведь ее "грязные хвосты" (наследие корпорации О.Х.Е.) подчищает недо-"черная вдова", матушка Елена Белова,

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что любит изливать душу прямо перед противниками. После уничтожения секретного комплекса в Малайзии, она посещает своего папочку Алексея Шостакова (Красный Страж в отставке),

которые таксомоторит по городу. И она, после смерти сестры, находится явно не в своей тарелке, постоянно злоупотребляя крепкими алкогольными напитками (что частично отражено на ее физиономии). В общем, она хочет уйти от де Фонтейн и завязать. Но ей поручают последнее дело в исследовательском комплексе в горах. Прибыв на место, она сталкивается с неудачным вариантом Капитана Америки (Джон Уокер),

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который пытается ее убить. Но его, в свою очередь, пытается убить некая Таскмастер. Но и у нее есть свой убийца – Призрак.

И вот идиоты мордуют друг друга, не догоняя, что тут все как-то подозрительно. Наверно, это бы продолжалось, пока все не откисли, но потеря составила лишь одну единицу – Таскмастера. После того, как из ящика вывались недочудо в лице полоумного Боба,

бой временно прекратился. И только теперь наши киллеры попытались включить мозги в работу. Их явно "заказали". И тут даже им стало понятно, что заказчик – директриса ЦРУ. Надо выбираться отсюда, пока всех не изжарили. Работать надо сообща. Кто такой Боб, нам толком не говорят, но и так понятно, что идиотушка имеет определенную ценность для корпорации О.Х.Е. Но какую?

Короче, побег состоялся. Но Боба захватили агенты де Фонтейн. При этом мы узнаем, что он участник некоего проекта "Страж". И Боба не так просто убить, и он еще и летает…

Пока наши "лишенцы" хромают по пустыне, к ним прибивается и Красный Страж на своем таксолимузине.

И он выдвигает идею, что нужно работать всем сообща, иначе им хана…

Что, собственно, мы и наблюдаем по преследованию трех военных "Хаммеров". И, типа, наши герои в опасности (сразу вот так), но их спасает сам "Баки-Железная рука". 

Но лишь для того, чтобы арестовать.

Он хочет, чтобы "лишенцы" дали показания в Конгрессе против директрисы ЦРУ. Но тут ему звонит помощница де Фонтейн и сообщает, что "мир в опасности", ибо црушница перезапускает проект "Страж".

Теперь и образуется наша группа недомстителей под названием "Громовержцы"…

Впереди будут бои со Стражем, который в угоду сценария стал Мраком

и просто погружает в него весь город. Но, проникнув во мрак, наши "лишенцы" поднимают уровень тестостерона Боба, чтобы он сразился со своим альтер-эго. "Бобро" победило Зло и теперь нужно наказать де Фонтейн. Но та быстро вывернулась и объявила перед прессой о создании "Новых Мстителей"…

Занавес…

В уже традиционном ролике после титров, нам показали космический корабль с большой циферкой 4 на борту…


Я порыскал по интернету в поисках информации по фильму. Если верить, то фильм очень тепло встретили и зрители, и критики. Но я ни фига не понимаю: "Почему?"

Это ведь не прикрытая попытка перезапуска мегафраншизы от Марвела. Которая раздулась до неимоверного размера и просто лопнула. И вот опять… 

Если смотреть более объективно, то нельзя не заметить, что фильм очень скромен по бюджету по меркам мегаблокбастеров. Но он им и не является. Это лишь "проба пера", попытка войти дважды в одну и ту же воду. И поэтому вкладывать гигантские средства кинокомпания не собиралась. Тут и не такие масштабные съемки. И вообще нет актеров первой величины. Значит, только на оплате гонораров очень сильно сэкономили. Не удивлюсь, что всем суммарно, заплатили меньше, чем одному Роберту Дауни-младшему за роль Железного человека.

Немного по такой "экономии" стоит сказать. Как мы знаем, некоторые супергерои "выпилились" при битве с Таносом. Но ведь далеко не все! Но кого мы видим в фильме из старой гвардии? Только бывшего "Зимнего солдата" "Баки" Барнса. Все! Почему не стали вспоминать о тех, кто выжил? А чтобы был другой шанс перезапуска франшизы, если этот не выгорит. Все же просто…

Обычная перестраховка по способу не класть все марвеловские яйца в одну корзину. С точки зрения бизнеса это оправданно. Но с точки зрения зрителя… Выглядит убого и нелепо.

Как вы уже поняли, мне очередная поделка от Марвела совершенно не понравилась. Ведь тут даже экшена не особо много. Зато слишком много болтовни и "ковыряния в душах". Это не интересно, не смешно. Просто бесит. Реинкарнация недомстителей будет крайне убогой. Ведь какие у нас претенденты?

"Баки" Барнс – так себе. Далеко не лучший персонаж из былого франшизы. Но хоть какая-то преемственность.

Елена Белова? Ну… Как ни крути, но Флоренс Пью не так соблазнительна, как Наташка, ака Скарлетт Йоханссон. Да и выглядит Елена будто очень много пьет…

Будем честны перед собой: кроме упругих форм "черные вдовы",

ничем больше не примечательны…

Красный Страж… Ну актер тут наиболее способный и запоминающийся.

Но вторичность есть во всем и всегда. Да и внешне он уже слишком карикатурный.

Недо-Капитан Америка, Джон Уокер? Китайская копия оригинала. Даже щит об этом говорит.

Вторичность абсолютно во всем.

Призрак? Вообще ни о чем персонаж. Хоть и интересная способность, но особо не цепляет.

Страж Боб? Это подделка под Супермена, но отягощенная психическими проблемами? Вряд ли. Да и актер убогий.

Вот такая вышла команда. А ведь вокруг оригинальных Мстителей была еще огромная куча народа, которые были куда харизматичнее. А с кем будут сотрудничать "Громовержцы"? С переизданием "Фантастической четверки"? Вероятно, и так. Не зря же на этот момент был намек в самом конце фильма. Но, что там еще получится, мы не знаем. Очередной перезапуск той франшизы может быть очередным "пуком в пустоту".

Так или иначе, но Марвел сел в собственную лужу. Ведь изначально было понятно, что раздувать франшизу оригинальных Мстителей до бесконечности не надо. Это чревато кризисом самой франшизы. Это проходили все и всегда. Это закономерный конец всех франшиз. Чтобы этого не происходило, нужно вовремя остановиться и прервать серию фильмов. Но кто же откажется от бабла? Вот и доят до последней капли. А потом… А потом попробуем перезапустить франшизу…

Ведь с фильмом "Дэдпул и Росомаха" прокатило. Может и с перезапуском Мстителей фокус пройдет… Но там был особый случай. Это был не просто перезапуск (и намек на перезапуск некоторых фильмов), там была острая сатира на сам Марвел. Самоирония во всем. Лично это меня и подкупило. Да и персонаж Дедпула сам по себе очень комичный, что играет положительно на популярность серии. Тут же "голяк" полный. Ни интриги, ни харизматичных персонажей. Ничего! Может все же стоит пока отойти от комиксов лет на 5-10 и дать себе и зрителям отдохнуть? А новые идеи… Ну ищите, дерзайте. Сценаристы же есть. Обратитесь, на крайний случай, к ИИ…


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