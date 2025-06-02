Игра Deadzone: Rogue – очередной шутер, но с элементами "рогалика", которая создается студией Prophecy Games (она же и издатель) и пока находится в раннем доступе.

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Перед нами динамический шутер в фантастическом сеттинге, который разделен на главы. Не знаю, сколько их всего доступно, но с этим есть определенная большая проблема (об этом я расскажу позже).

Сюжет. "Вы просыпаетесь на борту ISS-X, не помня, кто вы. Там легион бродячих машин, и они быстро приближаются. Пробивайтесь сквозь орды врагов, добывайте редкое снаряжение и вооружайтесь улучшениями, чтобы выжить. Сможете ли вы покорить Мертвую зону?" (описание из STEAM). Ну, слишком сильное погружение в сюжет в подобных проектах не нужно, это не РПГ. Наш персонаж просыпается, не зная кто он, и отправляется на приключения с пистолетом наперевес на борту станции…

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Уже первые враги дают понять, что тут думать надо, а не атаковать в лоб. Оружие у нас тут имеет относительно низкую скорость полета заряда, поэтому можно делать уклонение, что является одной из механик. Нам будет доступно два вида огнестрельного оружия: основное и дополнительное. Оружие может выпасть из поверженных противников

или вы получите к нему доступ при зачистке первой комнаты. Враги тут роботы разных сортов и видов, по крайней мере в начале игры. И из них, по старой доброй традиции, выпадает не только оружие, но и элементы брони,

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местная "валюта" и сгустки здоровья. После зачистки нескольких комнат, можно встретить фабрикатор,

где вы можете купить вооружение, восстановить здоровье или сделать апгрейд оружия и брони.

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Все тут привычно. Что не особо привычно для одиночной игры, но знакомо по всяким онлайн-шутерам, так это бесконечные "бонусы" на "дамаг",

броню и способности, которых может у вас накопиться огромная куча. Я, честно, не особо заметил, что они что-то многое меняют. Есть и есть… Самое "замечательное", что при вашей смерти, все вы теряете…

Снова придя в себя, можно прокачать свои навыки.

И опять отправитесь с бой с одним пистолетом. И опять тут проявится элемент "рогалика". И снова "качайте оружие"… Хорошо это? Отвратительно!

Зачем все игры сводить в уродским "соулслайкам" или "рогаликам"? Без этих элементов вам не дадут выпустить игру? Покажите мне, кто за это отвечает? Неужели один японский "мастер" так изменил игроиндустрию, что все умом тронулись?

Короче, был шанс сделать неплохую игру в фантастическом сеттинге, а вышло… И опять тут огромная проблема, за которую я постоянно ругаю всяческие "соулслайки". Это процесс сохранения прогресса. Я прошел почти всю главу, где наличествует 30 зон. И где-то в районе 25 меня снова убили. И все начинается заново! Это же так "прикольно"! И где точка сохранения? Я вот прям обязан пройти все 30 зон, чтобы получить сохранение? Или это косяк конкретной "народной версии"? Если первое, то пусть разработчики идут в лес по грибы…

Что по самому "шутингу"? Он мне понравился, оружие разное и отличается по самому процессу стрельбы.

Другое дело, что не спешите выбрасывать старое. Тут еще новое стоит опробовать. Например, дробовики тут наносят огромный урон, но противников вдалеке ими не убить. Или некое подобие пулемета Гатлинга: оно скорострельное, но начинает стрелять с заметной задержкой. Поэтому этот момент стоит учитывать. Некоторое оружие наносить стихийный урон и это очень даже заметно. Враги делятся на типичные категории: рядовые бойцы, минибоссы

и боссы. Некоторые враги имеют щиты

и так просто их не убить. Также некоторых защищает силовое поле от летающего дрона. И вот этот дрон стоит уничтожить первым.

Почти каждая зона начинается с того, что вы попадаете туда в режиме стелс. Это дает вам возможность выбрать удобное место для начала атаки. Любое убийство стелс прерывает. Кроме огнестрельного оружия мы имеем и оружие ближнего боя. По умолчанию – кинжал с очень быстрой, но слабой атакой. Кинжал можно поменять на некий ледоруб. И тогда урон будет гораздо выше, но и атака медленней. Особенно это заметно, когда на вас станут нападать местные "зомби".

Из боссов мне больше всего "понравились" "робопауки", которые все заливают кислотой. Очень поганые создания… Нужно постоянно бегать от них.

Короче, игра была бы хорошим фантастическим шутером, если бы не уродский элемент из "рогаликов".

По графике. Тут все очень скромно, но со вкусом. Игра сделана так, что лично у меня к дизайну локаций и самой графике не было претензий. Несмотря на то, что мы как-бы находимся на станции, ее зоны заметно отличаются декором.

Будет ли такое разнообразие и в дальнейшем, я не знаю. Но пока играл, вопросов об однотипности не возникало. Да и времени рассматривать "красоты" не было. Шутеры не про это…

Самих настроек графики много.

Есть и апскейлинг и генерация кадров (работает только на видеокартах от Нвидиа серии RTX). Я играл на высоких настройках. И сама графика вполне достойно смотрится. Апскейл также работает хорошо, хотя удаленные предметы "мылит". Можете сами сравнить скриншот без апскейл и с ним:

Для своей игры, создатели заявили следующие системные требования:

Тестировать я буду на своем компьютере:

Процессор : i5-8400

Оперативная память : 16 Гб, 2666 МГц

Видеокарта : GTX 1070

Операционная система : Windows 10

Разрешение монитора : 1920х1080

Для записи тестового отрезка использовалась программа CapFrameX. Результат теста вышел таким:

График фреймтайма.

Результат тестирования.Может показаться, что неплохо. Но при "жестких" стычках с боссами, из-за спецэффектов фпс заметно проседает, и мы имеем уже "60 фпс на тоненького". А это не совсем комфортно при быстром "шутинге". Боевые арены маленькие и поэтому игра отлично себя чувствует на HDD.

Выводы по игре .

Разработчики создают неплохой фантастически шутер. И у меня, кроме претензий к мелким недочетам, есть только один вопрос: зачем вы делаете очередной "рогалик"? Именно это и не делает данную игру желанной для меня. Но, если вы поклонник игрового мазохизма, то поиграйте в нее, может вам понравится.



