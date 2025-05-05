Начнем с гонок F1 , которые прошли на этот раз в Маймами. И это была гонка со спринтом, что считается, как бы, более интересным... Вопрос спорный, но квалификацию к спринту неожиданно выиграл... Андреа Кими Антонелли из Mercedes!

реклама





Пилоты из Mclaren смогли показать только второе и третье времена. Макс Ферстаппен расположился на четвертой позиции на старте. В оправдание Макса - он позже других прибыл в Майами. На то было очень уважительная причина: он стал отцом.

Крайне неудачно провел квалификацию его напарник, Юки Цунода.

реклама





Похоже, "проклятие второго пилота" в Red Bull имеет место...

Недовольны квалификацией были и в Ferrari. Шарль Леклер

смог показать лишь 6-е время, а Хэмильтон - 7-е, что не дает надежд на борьбу в гонке за подиум (если не будет форс-мажорных обстоятельств).

реклама





Спринт был полным безумием, что типично для современной F1 в дождь. Начнем с того, что Шарль Леклер разбил машину даже не доехав до старта гонки...

Саму гонку задержали на примерно полчаса. И тут началось... Сначала, выдавили в первом же повороте Андреа Кими Антонелли и вперед ушли "макаки". Потом начались проблемы у некоторых пилотов, что потом вылилось в грандиозную по тупости "битву на питлейне" между Антонелли и Ферстаппеном. Что думали в этот момент в Red Bull, когда выпустили пилота с пита прям под Mercedes, не ясно. И этой суматохой воспользовался вовремя Хэмильтон, выйдя на третье место. После чего разбитый Aston Martin, фактически, прекратил гонку... Под желтыми флагами первым пересек финиш Ландо Норрис...

реклама





Очередной театр абсурда...

Квалификацию основной гонки выиграл Макс Ферстаппен, опередив Ландо Норриса и Кими Антонелли.

Победил в основной гонке Оскар Пиастри...





Formula E . Очередной "двойник" прошел в Монако. Первую гонку выиграл пилот команды Nissan Formula E Team Оливер Роуланд.

Вторая уже проходила на мокрой трассе, что на узкой трассе в Монако чревато... Было интересно, были ошибки, приводившие к желтым флагам. Лидеры менялись несколько раз. Но победил Себастьен Буэми из команды Envision Racing,

обогнав преследователей почти на 5 секунд.





INDYCAR . Очередную гонку, которая прошла в Алабаме на трассе Barber Motorsports Park, выиграл Алекс Палоу, подтвердив статус сильнейшего пилота чемпионата.





N ASCAR . Гонки проходили на овале в Техасе. В серии пикапов Craftsman Truck Series было очень много столкновений и сходов, особенно в первой части гонки. Подавляющее преимущество имел над остальными Кори Хайм. Но уже в самом конце произошла еще одна авария, что привела к остановке гонки.

Преимущество Хайма растаяло, как дым... Но все же он сумел во втором овертайме вырвать победу и выиграть эту трудную и долгую гонку.

А в серии Xfinity выиграл Кайл Ларсон, который заменял пилота Коннора Зилиша команды JR Motorsports.

Джоуи Логано

одержал свою первую победу в этом сезоне в гонке старшего дивизиона NASCAR Cup Series, которая уже традиционно заканчивалась овертаймом. В карьере пилота это уже 37 победа.





ELMS. 4 часа Ле-Кастелле. Гонку в старшем LMP3 классе выиграл экипаж команды Idec Sport

в составе Чедвиг/Жубер/Жанкаделла. Причем, Джемми Чедвик - первая женщина, выигравшая гонку в старшем классе в данном чемпионате. В LMGT3 победил Ferrari команды Richard Mille AF Corsa (Толедо/Ваду/Агостини).





WSBK . Гонка проходила в Италии, в Кремоне. И уже в пятницу лучшее время показал Никола Булига,

опередив и Топрака Разгатлиоглу, и Данило Петруччи. А вот его напарник по Ducati, Альваро Баутиста, снова разбил свой байк... Не складывается этот сезон для испанца...

В суперпоуле опять лучшее время показал Никола Булига, заняв первое место на старте.

К тому же, он установил новый рекорд трассы. Вторым "в бой" уйдет Сэм Лоус. Разгатлиоглу и Баутиста будут стартовать со второго ряда.

В первой гонке с самого начала закипела борьба между Булигой и Разгатлиоглу. Пилоты неоднократно обгоняли друг друга. Но все же Булига был сильнее и, оторвавшись от преследований турка на комфортную дистанцию, победил.

На отдалении от этих пилотов, в полном одиночестве, приехал на третье место Альваро Баутиста.

Итог воскресного спринта полностью соответствовал первой гонке: Булига, Разгатлиоглу и Баутиста на подиуме.

С той лишь разницей, что борьбы между Николо Булига и Топраком Разгатлиоглу не было. Не повезло Андреа Янноне, который допустил фальстарт и потом был наказан двумя проездами длинного круга, что полностью разрушило ему гонку.

Вторая основная гонка очень напоминала первую: все также была борьба с обгонами между Булигой и Разгатлиоглу, а потом итальянец отъехал на безопасную дистанцию. И все также Баутиста третий на финише...









Новости и слухи .

F1 . Руководитель Red Bull, Кристиан Хорнер,

в очередной раз опроверг слухи о том, что Макс Ферстаппен покинет команду к концу года. Но ведь слухи на пустом месте не рождаются...

F1 . Официально стало известно, что FIA продлила контракт с руководителями трассы в Майами.

И теперь гонки там будут проходить аж до 2041 года! С одной стороны, это хорошо. Но на фоне слухов об отмене исторических итальянских трасс, это звучит уже просто издевательством. Но бабло всегда важнее...

F1 . Представитель команды Cadillac официально подтвердил, что команда рассматривает кандидатуру Серхио Переса на место пилота.

Но кроме него еще есть семь кандидатов.

F1 . В Ferrari рассказали, что к Барселоне готовят серьезные обновления машины.

Поможет ли это в борьбе на трассе? У меня пока сильные сомнения.

F1 . К Гран-При Майами несколько команд выставили свои болиды в новых ливреях. Например, команда Stake F1 Team Kick Sauber сделал ставку на черный цвет, по которому словно разлита какая-то зеленая жидкость.

Вот такой "боди арт"...

Visa Cash App Racing Bulls сделали ставку на розовый цвет.

Это в честь какого-то напитка от Red Bull.

А в Ferrari поступили намного проще: просто окрасили в сине-белый цвет воздухозаборник и заднее антикрыло.

Это в честь титульного спонсора команды, компании HP.

Как я уже писал ранее, Макс Ферстаппен стал отцом: его девушка Келли Пике (понимаете, откуда фамилия?) родила девочку, которую назвали Лили.

И ей уже прочат будущее в автогонках. Еще бы, с такими корнями...

NASCAR . Даниэль Риккьярдо выступит в серии гонок NASCAR.

Причем, сразу в высшем дивизионе, серии Cup. Выступать он будет за команду Trackhouse Racing. И произойдет это событие на трассе а Мексике (13-15 июня)

Даниил Квят

выиграл две исторические гонки Kennol Grand Prix de France Historique, которые прошли на французской трассе Поль Рикар. Россиянин выступал на болиде 1989 года Spice SE89C.

MotoGP . На тестовых заездах, которые проходили в Испании, лучшее время показал пилот заводской Ducati Марк Маркес. Он испытывал новую раму байка.

А вот его напарник, Франческо Баньяйя, даже не попал в десятку быстрейших. Обновленную раму он не тестировал, сосредоточившись на "налаживании связи" с байком: "Марк, который был в лучшей форме, чем я, попробовал её, а я - нет, потому что не был в подходящих условиях: пока я не верну своё ощущение мотоцикла, я не могу тестировать элементы, которые могут сильно изменить динамику. Правильно было, что пробовал он, а я сосредоточился на другом".

MotoGP . Неожиданно пришла новость, что Педро Акосте

сделали операцию на правом предплечье. Неожиданно, потому что никаких травм в последней гонке он не получал. Но тут давняя проблема - "хронический капральный синдром". Возвращение пилота намечено на Гран-При Франции...









По материалам autosport.com.ru, nascar.com, motogp-news.ru, worldsbk.com, indycar.com, Be on Edge страница в VK.