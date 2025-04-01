Сегодня я буду "оборзевать" очередные новинки кинематографа. Тут у нас очередной комиксо-фильм о "чудном новом толерантном мире", приключения Элис в "постнезомбомире" и французский детектив..

Начнем с "лучшего" фильма от Marvel. А они, как вы знаете, "веников не вяжут".

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Фильм "Капитан Америка: Новый мир" (оригинальное название "Captain America: Brave New World")

вышел на экраны в 2025 году. И это очередное изделие в мире Мстителей… Режиссером этого безобразия выступил Джулиус Она, который был никем и им остался… В ролях: Энтони Маки, Харрисон Форд, Дэнни Рамирес, Шира Хаас, Карл Ламбли, Тим Блейк Нельсон и другие.

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Действие происходит, как вы понимаете, после событий предыдущих фильмов. Компашки Мстителей, фактически, больше нет. Мы имеем черноокого Капитана Аумерика

в лице бывшего Сокола и его помощника: мексиканского новоявленного Сокола (он же Хоакин Торрес).

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Эта толерантная парочка выполняет важную миссию по захвату нехороших дяденек, барыжащих адамантием (помните, что это?). Во главе продавцов стоит бывший наркодилер и владелец пищевой забегаловки, ныне носящий кликуху Гремучник.

Враги получили по заслугам, адамантий спасен… Новоявленный президент, Индиана Джонс в отставке (он же дженераль Тадеус Росс),

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предлагает мировым лидерам поделить адамантий между всеми, по справедливости. Ведь теперь это "люччий" металл, превосходящий даже вибраниум! Но церемония срывается покушением и совсем непонятно, кто за этим стоит. Одним из обвиняемых стал бывший солдат, бывший зек, чернокожий Исайя Брэдли.

Несмотря на предостережения, черноокий Каптейн Аумерика ведет свое расследование. А Индиана Джонс дает распоряжение во всем разобраться своей сотруднице, бывшей Черной вдове, израильской суперагентше Рут Бат-Сераф, по кличке Карлица.

Таким образом, вместо классического набора Мстителей, мы имеем африканского Капитана Аумерика, мексиканского Сокола и Черную вдову Карлицу…

Есть ли смысл описывать сюжет дальше?

Добавьте к этому еще и Красного Халка ака Индиана Джонс

и картина вообще становится "замечательной"…

Я не могу сказать, что этот фильм худший среди фильмов по комиксам. Нет, до позора "Синего жука" и "приключений" женских супергероинь ему далеко. Но ведь фильм должен был, как бы, перезапустить франшизу… И такой перезапуск вышел просто ужасным… Смотреть этот фильм я рекомендую только с закрытыми глазами и берушами.

Идем дальше по списку…

"В потерянных землях" (оригинальное название "In the Lost Lands") – новинка 2025 года.

Бедный-бедный Пол У. С. Андерсон, потеряв последнее доверие фанатов в последних частях "Обители зла", искал, куда бы пристроить свою благоверную милую Миллу. С "Охотником на монстров" вышло не очень хорошо. И решил зайти с другой стороны… Данный фильм – безумный микс из фантастики и фэнтези. Мы имеем остатки цивилизации после мировой войны, когда все города разрушены и превращены в смертоносные земли.

Люди живут лишь в одном городе под горой (так прямо и говорится).

Не мудрствуя лукаво, новый персонаж был назван Серая Элис. И она типа ведьма.

Из антуража ведьмы – лишь боевой раскрас лица, да какая-то способность к телепатии и гипнозу. Но ее поведение в корне не нравится местному боевому религиозному братству, которое пытается Элис повесить.

Но такие трюки с Миллой не проходят еще со времен "Резидент Эвил"… Вообще, "боевая система" Серой Элис не отличается от той Элис. Разве, что сама Милла немного пожухла с возрастом. Ей была поручена задача найти одного оборотня, который обитает в потерянных землях, чтобы Серая Элис смогла забрать его силу и передать ее "королевичне" города под горой.

Найти данного монстра, ей поможет местный охотник, он же отмытый Дракс Разрушитель в отставке…

Пока наша парочка ищет дорогу к логову оборотня, в погоню отправляется бронепоезд времен Первой мировой войны

с воинственными крестоносцами на борту…

Я не люблю фильмы, где смешивают фантастику и фэнтези. Как правило, ничем хорошим это не заканчивается. Тут же антураж явно из постапокалипсисной фантастики, которую может снимать Андерсон. Но сюжет же явно фэнтезийный, ибо никакой катаклизм и мутация не способны породить оборотней и прочих чудовищ (которых, на удивление, мало в фильме).

Сам же фильм очень напоминает еще и типичный вестерн.

Судите сами: оружие, одежда, лошади… Лишь вместо прерий - разрушенный мир былой цивилизации…

Но именно "слабость" сценария дает примерно к половине путешествия понять, что нас ждет при встрече с оборотнем. Скрыть интригу не получилось… А жаль…

На удивление, фильм оказался не так и плох, как мне показалось с самого начала. И Милла Йовович, и Дэйв Батиста хорошо подошли на роли. Скажем так: ни выключить телевизор, ни уснуть во время просмотра, мне не хотелось. Как развлекательный фильм на один раз, вполне сойдет. Его даже можно снова пересмотреть через много-много лет.

Напоследок, я расскажу о французском фильме "Бастион 36" ("Bastion 36"),

который снял режиссер Оливье Маршаль. В ролях: Виктор Бельмондо, Теуфик Джаллаб, Иван Атталь, Софьян Герраб, Николас Ваншицкий и другие. Фильм снят для платформы Netflix.

Это криминальный боевик, детектив и драма одновременно. И в главных ролях у нас полицейские из спец.отдела быстрого реагирования. Наш же главный герой, Антуан Серда (Виктор Бельмондо)

подрабатывает еще и на подпольных боях. Причем сам выступает.

И это, вкупе с должностными проступками приводит к тому, что его переводят работать в другое место.

Но спустя несколько месяцев, к нему обращается за помощью жена одного старого сослуживца. У ее мужа какие-то серьезные проблемы.

И, по старой дружбе, Антуан решает в этом разобраться…

Французы любят снимать "проблемные" фильмы про полицию. Еще с 70-х годов точно. И часто у них выходят отличные фильмы. Если рассматривать данный фильм, как драму, то фильм удался. Антуан даже не понимал в какую передрягу он влез.

Тут вам и проблемы с наркобандой,

и политические интриги вышестоящих госслужащих,

которые пойдут на все, ради сокрытия правды.

И закономерный печальный финал с просто вызывающей по лицемерию сценой похорон…

Мне фильм очень даже понравился. Актера Виктора Бельмондо я увидел на экране впервые. Он неплохо справился с ролью. Да, это не однофамилец "того самого". Отец Виктора – бывший, не особо удачливый автогонщик, Поль Бельмондо. А вот дедушка – сам Жан-Поль Бельмондо. Внук пошел по стопам дедушки…

Вот такие новинки вышли на экраны в 2025 году.



