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Итоги гоночного уик-энда 1-2 марта

Первые выходные весны принесли много гоночных событий: начался чемпионат WEC гонкой в Катаре, первый этап MotoGP, а также американские гонки NASCAR и INDYCAR
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WEC. Катар 1812 км. Первую гонку, которая состоялась в Катаре триумфально выиграли Ferrari. Они заняли весь подиум. На первом месте экипаж под номером 50 в составе Фуоко/Молина/Нильсен.

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На втором месте клиентская машина под номером 83 (Кубица/Йе/Хэнсон).

А на третьем экипаж Гуиди/Каладо/Джовинацци.

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Уже в квалификации итальянские гиперкары показывали хороший темп. Но все же решила гонка.

Из двух прототипов Aston Martin до финиша добрался только один - на последнем 17-м месте в классе.

В классе LMGT3 победу праздновал экипаж Кетинг/Эдгар/Жанкадела на Corvette.


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NASCAR. Остин. В серии NASCAR Xfinity Series на гоночной трассе Circuit of The Americas, победу одержал 18-ти летний пилот Коннор Зилиш.

После очередной остановки гонки, он прорвался с 32 позиции в лидеры, обогнав Карсона Квапила на 56 круге.

NASCAR Cup Series. Пилот команды Toyota Joe Gibbs Racing, Кристофер Белл,

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выиграл первую дорожную гонку сезона на трассе COTA. И это первая его победа на данной трассе.


INDYCAR. Firestone Grand Prix of St. Petersburg. На этой дорожной трассе лучшим пилотом стал Алекс Палоу.

Для действующего чемпиона, новый сезон начался, как нельзя лучше. Победа в первой же гонке. А второе место в итоге, занял его напарник по команде Chip Ganassi Racing, Скотт Диксон.


MotoGP. Бурирам, Таиланд. Здесь прошла первая гонка чемпионата 2025 года. Было интересно посмотреть, смогут ли другие команды бросить вызов заводской Ducati. Предквалификация сложилась крайне неудачно для Франческо Баньяйи. Он не прошел в десятку сильнейших. Тут и его вина, и немного ему "помог" на последнем быстром круге Франко Морбиделли, за что последний получил штраф. Лучшее же время показал Маркес. Но не Марк, а его брат, Алекс на Gresini Ducati.

Но хуже всего обстоят дела в заводской Aprilia: из-за травмы, чемпион прошлого года, Хорхе Мартин, данный этап пропускает...

Квалификацию выиграл Марк Маркес.

Франческо Баньяйя будет стартовать третьим. А вторым в гонку уйдет Алекс Маркес.

Спринт выиграл Марк Маркес. Он сразу оторвался от своего брата, Алекса Маркеса и уверенно лидировал от начала до конца. Франческо Баньяйя финишировал третьим.

В итоге, весь подиум за Ducati. Очень хорошо выступил новичок MotoGP, Аи Огура на Aprilia. Он финишировал на четвертом месте, что для команды Trackhouse Racing очень хороший результат. Кстати, в этой гонке, у команды новая ливрея в честь спонсора Gulf.

Основную гонку опять феерически выиграл старший Маркес.

Вообще, подиум в точности повторил итоги спринта: Марк Маркес, Алекс Маркес, Франческо Баньяйя. Единственная "тайна" в гонке: зачем старший брат намеренно временно пропустил вперед младшего брата? Может причина в том, что его передняя покрышка имела "пограничное давление", и таким образом, находясь в "тени" лидера, он давление немного повышал. Так или иначе, за несколько кругов до финиша, Марк вернул себе лидерство и спокойно оторвался.

Очень хорошо выступил опять Огура - итоговое пятое место.


Новости и слухи.

F1. Закончились зимние тесты в королевском классе в Сахире. И результаты несколько неожиданные. Лучшее время, по результатам всех практик, показал... Карлос Сайнс на Williams. А вот второе и третье время показали пилоты Ferrari. Но тут стоит сказать, что никто не собирался ставить рекорды. Тем более, что погода в поэтому не располагала: было очень холодно. А раз эти времена ничего не значат, то стоит рассмотреть, как сами пилоты воспринимали эти тесты.

Например, Оскар Пиастри

сказал, что его машина почти идеальна. Это подтверждал и другой пилот McLaren. Команда явно намерена бороться за титул.

А вот Макс Ферстаппен

был недоволен поведением своего болида, он считает, что от Red Bull RB21 ждать чуда в Мельбурне не стоит... Примерно также высказался и технический директор команды: "Тесты прошли не так гладко, как мы ожидали, но лучше выявить проблемы здесь, чем во время гоночных уик-эндов..."

Также не совсем доволен был поведением машины и Шарль Леклер,

несмотря на общее хорошее выступление. Монегаск высказался в том плане, что машине не хватает баланса. И, возможно, к первой гонке эти проблемы удастся решить.

А вот Хемильтону машина понравилась. Он вообще высказался, что не намерен завершать карьеру и готов гонять до 50 лет.

В то же время, представитель Sky Алекс Брандл, проанализировав итоги тестов, сделал вывод, что у Хэмильтона очень серьезные проблемы с болидом.

Также остался недоволен тестами и итальянский журналист Лео Туррини. Он считает, что новый SF-25

имеет серьезные проблемы и не может претендовать на звание чемпионского автомобиля.

И в Mercedes недовольны результатами тестов! Тото Вольф

высказался так: "Я немного обеспокоен, потому что в таких условиях мы должны быть на две секунды быстрее всех. Но ничего подобного не произошло, у нас не было преимущества".

И Карлос Сайнс также недоволен результатами, хотя его время было лучшим.

Адаптация к новому болиду проходит довольно трудно и он не может пройти оптимальный круг.

Если все сказанное представителями команд правдиво, то нас ждет очередной чемпионат "в одну калитку"... Но нам же не привыкать...

WEC. Барикелло и Шумахер снова вместе на трассе! Ну, не совсем... Дети именитых пилотов

будут выступать в этом сезоне в чемпионате WEC, но в разных классах. Мик Шумахер продлил контракт с заводской Alpine в классе гиперкаров. А вот Эдуардо Барикелло, сын Рубенса, будет выступать на клиентском Aston Martin в классе LMGT3.

DTM. В эту немецкую серию в 2025 году возвращается Aston Martin.

На них будет выступать бельгийская команда Comtoyou Racing.

WSBK. После полностью разгромного этапа в Австралии, чемпион Топрак Разгатлиоглу "расплакался".

Он, дескать, готов покинуть чемпионат, если он превратится в кубок Ducati. Это странно слышать от человека, который выиграл чемпионат 2024 года в "одни ворота", несмотря на травму и пропуск этапов! Или "это другое"?



По материалам autosport.com.ru, motogp-news.ru, nascar.com, indycar.comfiawec.comBe on Edge страница в VK.

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