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Итоги гоночного уик-энда 22-23 февраля

В эти выходные состоялись соревнования: В Австралии стартовал чемпионат WSBK и прошел первый этап Supercars, в Америке - второй этап NASCAR...
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NASCAR. Атланта. Только фотофиниш смог определить победителя в заезде серии NASCAR Craftsman Truck Series на автодроме Atlanta Motor Speedway. Все же первым оказался ветеран гонок Кайл Буш, который опередил соперника на 0,017 секунды.

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В серии NASCAR Xfinity безоговорочную победу одерживает Остин Хилл (Richard Childress Racing).

И для него это уже третья победа подряд на данном автодроме.

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Кристофер Белл

стал победителем гонки серии NASCAR Cup Series на трассе Atlanta Motor Speedway. Лидировал он только на последнем из 266 кругов в овертайме и для него это первая победа здесь.


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Supercars. Австралия, Сидней.

Начало австралийского чемпионата было положено первой гонкой, которая прошла в Сиднее. И за выходные (плюс пятница) прошло аж три гонки! В первой победу несколько неожиданно одерживает представитель Ford - Уотерс.

Во второй гонке шла ожесточенная борьба за победу между Броком Финни и Кеном Уотерсом. Примерно за 4 круга до конца, Уотерс разворачивает машину соперника и выходит вперед. Но Финни не остался в долгу: жестким маневром он возвращает себе лидерство. Все решилось на финишной прямой: буквально на пол корпуса впереди оказался Кен Уотерс!

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Кен Уотерс выиграл и третью гонку, которая проходила в сложных погодных условиях.


WSBK. Филипп Айленд. В практике лучшее время показал Никола Булига из заводской команды Ducati.

Его напарник, Альваро Баутиста, упал. Также падением испортил себе программу свободной практики Топрак Разгатлиоглу. Вообще, четыре первых места по результатам заездов заняли пилоты на Ducati.

Булига выиграл и квалификацию первой гонки.

На втором месте расположится на старте Топрак Разгатлиоглу (BMW), а на третьем - Андреа Янноне на частной Ducati. Альваро Баутиста - лишь четвертый...

В гонке, несмотря на обязательный пит-стоп для смены колес, вне досягаемости был Никола Булига.

Он "привез" Топраку Разгатлиоглу, который финишировал вторым, шесть с половиной секунд. Третье место, не без борьбы, взял Альваро Баутиста.

Спринт прошел не по плану для двух лидеров. Альваро Баутиста упал на втором круге и выбыл из борьбы. Топрак Разгатлиоглу вылетел с трассы и также не смог претендовать на подиум. И только Булига не упустил свой шанс на вторую победу.

Вторым финишировал Андреа Янноне, третьим - Данило Петруччи.

Вторую гонку снова выиграл Никола Булига: на австралийской трассе он был вне конкуренции.

 Вторым приехал Альваро Баутиста, прорвавшись с 11-го места на второе. Третьим стал Андреа Янноне. А вот турку Разгатлиоглу снова не повезло - сход (какие-то проблемы с байком).


Новости и слухи.

F1. Прошла презентация всех команд. Некоторые команды довольно сильно поменяли окраску, а некоторые - ограничились легкими изменениями.  Среди топ команд, сильнее всего поменялась ливрея у Mercedes.

А вот Red Bull практически не изменила ливрею. Так, по мелочи...

McLaren оставили приоритет на оранжевый цвет.

А Ferrari сделали небольшую вставку белого на воздухозаборнике.

Это дань новому титульному спонсору - компании НР.

F1. Некий многократный чемпион

высказался изданию La Gazzetta dello Sport таким образом: "У меня никогда не было необходимости учить иностранный язык, потому что я — англичанин, а на этом языке говорят все в мире автоспорта. Но я взялся учить итальянский, потому что готов на всё, чтобы интегрироваться в Ferrari — хочу, чтобы люди это понимали. Язык даётся нелегко, но я очень люблю приезжать на базу в Маранелло, так что у меня есть возможность практиковать свой итальянский". Поможет ли это в борьбе за титул?

F1. Кристиан Хорнер

считает, что уже на стадии проектирования болида RB20 были заложены "генетические" проблемы. Проблемы возникали еще в 2023 году, но тогда их решали. Но потом, ситуация стала ухудшаться.

Что ж, Эдриан Ньюи покинул команду и на него теперь можно повесить всех "собак"...

F1. Бывший пилот Williams, Логан Сарджент,

принял решение завершить спортивную карьеру. Переговоры с командой из INDYCAR ни к чему не привели, а "гоняться" в других сериях, вероятно, нет желания...

F1. Ландо Норрис

 с воодушевлением смотрит на сезон 2025 года. На то имеются веские причину. В то же время, он считает, что на победу в отдельных гонках могут претендовать не только пилоты топовых команд. Так это или нет, мы уже скоро узнаем...

F1. Новый технический директор Ferrari Лоик Серра рассказал, что болид SF-25 отличается на 99% от прошлогоднего. Но это практически везде эволюционные изменения, а не кардинальная перестройка. В это можно поверить, ведь накануне нового спортивного регламента нет смысла проектировать полностью новую машину.

F1. Мохаммед бен Сулайем, президент FIA, высказался по поводу возможного возвращения моторов v10 в F1. Но пока это только идеи и не факт, что они будут реализованы.



По материалам autosport.com.ru, motogp-news.ru, nascar.com, Be on Edge страница в VK.

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