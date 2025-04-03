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Краткий обзор игр на движке CryEngine

Все отлично знают, что нет ничего лучше, чем Unreal Engine 5... Всякие там ланиты, маниты и прочие люлиты... И самое главное: разработчики этим все умеют пользоваться... А была ли альтернатива?
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Недавно, посмотрел ролик двух "веселых белорусов", из которого узнал новость, ранее неизвестную для меня: приостановлена работа над игрой Crysis 4

Опа… Я и не знал, что игра была анонсирована… Тем не менее, я бы лично хотел посмотреть, что вышло бы. Но не судьба… И в этом плане, а также под воздействием еще одной игры на "божественном UE5", я захотел вспомнить об играх на движке CryEngine разных итераций.

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Я не буду писать, что эти движки ровня друг другу, нет. Но вспомнить об играх стоит.

Игр, созданных на CryEngine достаточно. Но далеко не все я проходил. Некоторые вообще не интересны, ибо кооперативные онлайн-проекты (Hunt: Showdown). Некоторые даже трогать не хочется (серия Kingdom Come: Deliverance)… Вспоминать я буду те игры, что сам "щупал", пусть и недолго…

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Все началось давно, когда студия Crytek создала игру Far Cry

Было это в далеком 2004 году… Это было тогда, когда графика в играх была, но совсем уж примитивная. И тут вот ЭТО.

Шок и трепет был обеспечен. Да, игра просила много "железа", но оно того стоило. Да и по сюжету игра была очень необычной. Начинаясь, как типичный шутер, она превращалась в несколько большее. И это было отлично!

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Герой Джек Карвер

ищет пропавшую журналистку, которая пропала недалеко от таинственного острова. Весь сюжет так или иначе, крутится вокруг этого. 

Игра была отличной, но пройти до конца ее я не смог. Просто в один прекрасный день переустановил Windows, уничтожив сохранение… Но все еще впереди… Эту игру я всегда держу в голове.

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Для написания статьи, я снова скачал игру и провел небольшой тест.

Тестовая система.

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Для записи всех тестовых отрезков использовалась программа CapFrameX.

Для данной игры, естественно, я выставил максимальные настройки.

Не могу сказать, что видеокарта была нагружена полностью: игра грузит пару потоков и это ее ограничение. Тем не менее, результат получился хорошим, но не таким высоким, как я ожидал (упор в процессор).

По прошествии стольких лет, нельзя сказать, что графика плохая. Да, она не передовая, и во многих аспектах уже совершенно не впечатляет. Но играть можно совершенно спокойно. Ибо есть сюжет. Есть некая аура авантюризма. Это ныне дорогого стоит. Так уже не делают…

Несколько позже, компания Crytek выпустила свою другую серию: Crysis. Всего вышло в течение нескольких лет (с большими промежутками) четыре игры: Crysis, Crysis Warhead, Crysis 2, Crysis 3. Первый Crysis поставил в неприличную позу ВСЕ видеокарты.

С одной стороны, это было очень непонятное решение от создателей. А на чем, собственно, играть? Делать "графику" под еще не вышедшее "железо"… Спорная идея. Но такое решение понималось, когда ты лично видел графику в игре. Нет, надо писать так: ГРАФИКУ. Ибо она это заслуживает. Ничего подобного в 2007 году не было! И не было в последующие годы! Да, игра не во всем была идеальной. Стоило зайти в хижины и понять, что многие объекты словно остались со времен Far Cry. Но в остальном – просто шедевр. Игра отлично выглядит и сейчас. Да и по физике затыкает за пояс большинство игр. Именно так, я нисколько не преувеличиваю. Некоторые не очень хорошо приняли сам сюжет игры. А для меня – это одна из лучших игр в жанре боевой фантастики.

Crysis 2, вышедший в 2011 году, не произвел такого же фурора в графике. Причина в одном слове: консоли… Да, игра делалась и с прицелом на них. Мне, в целом, игра понравилась, хотя "городские приключения" не цепляли так, как джунгли. Да и вариативности путей действия особо не было. Большой шок для меня произвела трансформация пришельцев. Мне такое не понравилось. Тем не менее, игра была пройдена с удовольствием (хоть и один раз).

А в 2013 году вышла последняя часть – Crysis 3.

Разработчики снова напомнили, кто тут главный по графике. Игра начисто убила всех конкурентов и снова поставила в нехорошие позы видеоадаптеры тех времен. Играл я в нее сразу после выхода соответсвующей версии. Она была ужасной. При переходе с одной локации на другую, у пулемета исчезли все текстуры. Просто остался такой сероватый пластиковый пулемет… Но он стрелял. Но больше "понравились" багги в игре. У них не было колес и они, естественно, не могли ездить. Приходилось пешочком… Уж не знаю, откуда такая версия взялась, но игру я прошел до конца. Понравилась она больше второй части, но переплюнуть первую, не смогла.

Позже, компания выпустила у всех номерных версий ремастеры. Не сказать, что они так были нужны, но о себе студия все же напомнила. По крайней мере, в первом Кризисе появилась оптимизация процессора, что уже хорошо.

Тестировать во всех частях нет смысла. Проверю производительность в оригинальном Crysis 3.

Локация – "поле чудес", после уничтожения вышки.

Настройки такие:

Результат хороший, можно выставить и более высокие настройки.

Ну, а графика и сейчас отличная.

В 2014 году компания Crytek выпустила игру Ryse: Son of Rome.

У игры сложная судьба. Проект зарождался не таким, каким стал на выходе. Это игра, как понятно из названия, о Римской империи, точнее о полководце Марии Тите.

И о его судьбе. Это линейный слешер. С не особо сложной боевой системой. Но очень красочными добиваниями.

Игра не зашла игрокам. Но по графике она была на две головы выше всех аналогичных игр. Этого у нее не отнять.

Игру я прошел. Сюжет хороший, но те же добивания к концу очень надоедают. И не особо вдохновляет очень линейный, "кишкообразный" мир.

Тестирование пройдет на максимальных настройках

в самом начале игры.

Результат получился хорошим.

Игра уже просто требовала многопоточный процессор (те же старые i7) и быстрый накопитель. Но полностью от фризов это не избавляло.

Движок CryEngine - коммерческий. И на его основе многие студии создавали свои проекты.

В 2014 году польская студия City Interactive выпустила игру Enemy Front.

Это шутер о борьбе варшавских повстанцев с фашистами. Я такой жанр не особо люблю, но игру прошел. Более-менее нормальная игра. Довольно линейная. С проблемами по оптимизации (на старте) и в геймплее. Скажем, стелс тут начисто сломан. Да и был ли он вообще? Игра же выглядела красочно, но "мертво". Не смогли поляки обуздать CryEngine 3

Тест же пройдет в дополнении к основной кампании. Как раз будем искать знаменитую шифровальную машину Энигма.

Настройки максимальные.

График фреймтайма.

2016 год, игра Homefront: The Revolution от студии Dambuster Studios.

Если первую часть я прошел, то вторую игру… Продержался от силы час. Оптимизация, баги, сюжет – все было плохо. Тест пройдет в дополнении в основной кампании (чтобы быстрее выйти из убежища). Настройки максимальные.

Игра не выглядит очень хорошо.

Нормально, не более. Разработчики не смогли реализовать все возможности движка. И мир тут тоже "мертвый"…

Фреймтайм.

В 2017 году Arkane Austin выпустила "фантастический шутер с возможностями" - Prey.

Отменная игра! Одна из моих любимых. Это настоящий immersive sim.

Но опять же, смотря на графику, трудно тут разглядеть CryEngine 4… Красивенько, но не бесподобно.

Вспоминаются слова, что лишь сами разработчики Crytek могут сделать "графонистую игру" на своем движке. Зато игра была очень недурно оптимизирована.

Тест на одной из локаций, настройки максимальные.

Фреймтайм.

Я играл в игру на видеокарте GTX 970 в свое время и никаких проблем не испытывал.

Несколько неожиданная игра 2020 года. Студия Wolcen создает игру Wolcen: Lords of Mayhem.

Это типичная action-RPG. И я ее проходил два раза, ибо такие проекты люблю. Игра довольно мрачная, никаких повесточек! Женщина – так и выглядит, как женщина.

Ноги от ушей и нет бороды…

Да, это ни разу не Crysis 3, но игра выглядит лучше почти всех аналогичных проектов!

Хоть пусть там и УЕ5…

Максимальные настройки. Тест во время небольшого "замеса".

Игра хоть и линейная, но любит SSD (в тесте был HDD). Это стоит учитывать. Ну и 8 потоков процессора не будут лишними (старые процессоры Интел).

Последней игрой на движке CryEngine, стал проект Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 от CI Games.

Это такой очень интересный стелс-шутер от первого лица. Мне такое очень нравится.

Игра выглядит хорошо.

Да, имеет ряд проблем: фризы, которые частично лечатся быстрым накопителем и плохая работа анизотропной фильтрации. Но не более.

Настройки максимальные.

Результат:

Для удобства, я все результаты совместил в одной таблице:

А какой вывод?

Все итерации движка CryEngine обладают до сих пор впечатляющими возможностями. Да, с ним нужно уметь работать. Но и в итоге можно сделать отличную по графике игру. Crysis 3 не даст соврать…


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crysis far cry prey crysis 3 homefront: the revolution
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