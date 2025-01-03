Мной, в магазине на торговой площадке Озон, был приобретен вентилятор Thermalright TL-C14C-S ARGB. Стоил он на момент покупки 833 рубля...

Приехал данный товар практически в срок. И опять продавец сэкономил на транспортировочной упаковке: просто коробка вентилятора и все... Хорошо, что не помялась.

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Выглядит коробка практически также, как и у младшей серии Thermalright TL-C12C-S ARGB : с передней стороны тут изображен сам вентилятор с наклейкой-идентификатором (вентилятор прошел проверку на оригинальность).

Сзади - краткие характеристики модели.

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На сайте компании приведены его характеристики.

Технические характеристики TL-C14C-S:

Размеры: Д140 мм x Ш140 мм x В25 мм

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Скорость: 1500 об/мин±10% (МАКС.)

Шум: 26,4 дБА (МАКС.)

Объем воздуха: 75,8 куб. футов/мин (МАКС.)

Давление воздуха: 1,93 мм H2O (МАКС.) )

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Ток: 0,13 А

Разъем: 4-контактный ШИМ

ARGB разъем: 3-контактный 5 В

Подшипник: Подшипник S-FDB





Комплект традиционно бедный: сам вентилятор и крепежные винты. Все.

Внешне, вентилятор узнаваем: именно так и выглядели ранее вентиляторы от Thermalright. Крупные лопасти в количестве семи штук, закрученные против часовой стрелки. Закругленные концы.

И в этом кардинальное отличие от вентиляторов этой серии, но типоразмера 120 мм. Там совершенно другой "рисунок" лопастей. По краям расположены небольшие вставки для гашения вибраций. Два провода: для подключения в разъему 4-pin PWM и 3-pin 5в.

Ничего нет необычного. Сами лопасти грязно-белые, немного прозрачные.

Сначала, я проверил вентилятор на работоспособность. Минимальные обороты примерно 260 rpm. Стартовое напряжение 2,6в. Это довольно низкий показатель. Поэтому такие вентиляторы (без подсветки) можно использовать для установки в блоки питания. Максимальные обороты составили 1490 rpm. Опять Thermalright не дотягивает до заявленных оборотов...

Условно комфортным режимом я бы назвал обороты до 800 rpm, Далее появляется типичный вой таких вентиляторов. На максимальных оборотах воздушный поток хорошо чувствуется рукой, но и шум очень приличный (хотя до воя Arctic Cooling BioniX F120 не дотягивает). Паразитных шумов я не заметил.

Данный вентилятор брался в качестве корпусного. Конкретнее, я его собирался устанавливать в корпус NZXT Phantom 530 наверх, на выдув. Им я заменял вентилятор Fractal Design Dynamic GP-14.

Не то, чтобы он меня не устраивал, мне нужна была подсветка...

Проблем с установкой не возникло (крепил на "резиновые гвозди").

Регулировка данного вентилятора будет осуществляться через реобас. Длины провода для подсветки хватило впритык (корпус формата full-tower), но без удлинителя провести кабель сзади не получится.

По работе подсветки данный вентилятор полностью повторяет младшую модель.

Но перед тем, как установить вентилятор в корпус, я сравнил его производительность с другим вентилятором от Thermalright. Им стала модель TY-140B.

Это вентилятор предназначен для установки на кулеры данной компании. И интересен тем, что имеет несколько нетрадиционные размеры: 152х140х26,5 мм.

Тестирование пройдет на кулере Ice Hammer Thor, который установлен на процессоре i5-3570K (скальпирован, разгон до 4300 МГц).

Корпус Zalman Z9, закрытый.

Температура в комнате 28 градусов.

Тестирование пройдет в программе AIDA64 (FPU only) в течение 5 минут.

Сначала с вентилятором Thermalright TY-140B:

Просто так установить вентилятор Thermalright TL-C14C-S ARGB не получится: его крепежные отверстия рассчитаны на 140 мм размер, а скобы на радиаторе - под 120 мм. Пришлось крепить на резинки...

Результат тестирование с Thermalright TL-C14C-S ARGB вышел таким:

Никакой принципиальной разницы между вентиляторами нет. Оно и понятно: лопасти одинаковой формы, да и угол атаки одинаковый.

Выводы.

Это типичный бюджетный вентилятор с реализацией подсветки АРГБ. Ничего неожиданного нет. В продаже имеются также версии без подсветки (черные и белые). Но цена решает: среди типоразмера 140 мм вентиляторы от Термалрайт обладают довольно "вкусной" ценой.







