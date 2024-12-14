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Гоночные итоги 2024 года

Сегодня я буду "субъективно анализировать" итоги 2024 года в авто и мотоспорте. Был 2024 год хорошим или плохим?
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Сегодня я буду подводить итоги авто и мотоспортивных событий года. И немного проанализирую основные чемпионаты.

Был ли 2024 год интересным в плане гонок? Вопрос сложный. Я бы сказал, что год получился очень противоречивым. Что-то мне понравилось, что-то - категорически нет. В целом, можно сказать, что мировые чемпионаты имеют очень нехороший тренд на превращение в шоу, а не спорт. И примеров в этом году было достаточно...

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Начнем с "Королевы автоспорта", Формулы 1.

Чемпионом мира стал Макс Ферстаппен.

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Для меня это стало очевидным сразу после первых двух-трех этапов: преимущество команды Red Bull было неоспоримо. Но, примерно к середине сезона, команда начала сдавать. И тут многие фанаты автоспорта стали прямо ликовать: интрига возрождается! Ага, щаззз...

Лично мне причины такой "просадки" не совсем понятны. Да, были проблемы и скандалы. Но машина уже была очень хороша и всякие пертурбации в руководстве не могли уже особо сказываться на результатах. Тут уже в пору говорить о "заговоре". Так или иначе, но конкуренция появилась. Ferrari и McLaren стали побеждать, интенсивно уменьшая преимущество в очках, как в личном зачете, так и в Кубке конструкторов. Но чуда не произошло: преимущество Макса было так велико, что он досрочно стал чемпионом мира. Да, в командном зачете случился знатный провал. Но тут уже вина полностью лежит на Серхио Пересе, который не может показывать достойный результат на отличном болиде. Команда выбрала "бабки", за что и поплатилась...

Чемпионат не понравился. Он отвратительный. Почему? Пока не изменят правила и тех.регламент, мое мнение не изменится. Это автоспорт! Нужна реальная конкуренция среди производителей. А на деле все душится тупыми правилами, которые ограничивают бюджеты и время на разработку. Нельзя сказать, что болиды в течение года вообще не меняются. Но эти изменения невелики и не могут кардинально менять ситауцию. Тот, кто сделал лучшую машину, до конца сезона будет фаворитом. Главное, чтобы пилоты не подкачали. Раньше такого не было! Можно было посередине сезона выкатить абсолютно новую машину. Да и были просто революционные нововведения в аэродинамике, которые замечали не только специалисты, но и простые зрители. Кто помнит, как удивились новому аэродинамическому "носу" на Tyrrell,

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который потом превратился в "акулу" Benetton?

Нынешние школьники и не знают об этом... Вот это была революция. А сейчас? Да, подход к аэродинамике привел к тому, что моторы ушли на третьи роли. И сейчас обгонять можно лишь в пресловутой "зоне DRS" (будь она проклята). Все это, а также шины, полностью убивают автоспорт. Отвратительная тенденция!

За океаном аналогом F1 является серия Indycar, которая лишь внешне напоминает чемпионат мира. Различия тут куда серьезнее. Начнем с того, что сами гонки намного длиннее и есть два основных типа трасс: классические трассы (в том числе и городские) и овалы. Болиды для них имеют совершенно разное аэродинамическое оперение. И выигрывают на разных типах трасс разные пилоты. Чемпионом стал Алекс Палоу.

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Причем, также досрочно. Значит ли это, что он постоянно выигрывал гонки? Нет! Это было совсем не так. Тотальное преимущество в данной серии просто невозможно. Как я уже упомянул: из-за разного типа трасс. Кто-то хорош на городских трассах, кто-то - на овалах. Феномен Палоу в том, что он всегда набирал хорошие очки. На всех типах трасс. Выигрывал тоже. Но именно стабильное выступление и принесло ему титул. Можно сказать, что Палоу на данный момент лучший пилот серии. Да, с F1 у него не сложилось. Но у себя за океаном он в топе пилотов.

Formula E. Терпеть не могу "электрички", но данный чемпионат удивляет. Он очень хорош! Куда более выраженная борьба за победу. Нет единоличных фаворитов. Частично, это можно объяснить тем, что это монокласс. Но борьба то интереснее! До самого финала было непонятно, кто станет чемпионом. И им стал немец Паскаль Верляйн.

Фактически, судьба титула решалась на последнем этапе. К данному чемпионату у меня лишь одна претензия: гонки проходят на городских трассах и это не так интересно, как традиционные автодромы.

В Японии небольшой фурор в этом году учудил Шо Тсубой,

который выиграл сразу два чемпионата: Super Formula и Super GT. Невероятный результат! Но далось это ему не легко. Тут также до самого финала не было понятно, кто станет чемпионом. Super Formula - почти монокласс, болиды отличаются лишь моторами (Honda, Toyota).

Гонки довольно длинные. Также есть "обгонная кнопка", как в  Indycar. И ее можно использовать по своему усмотрению. Такой подход намного эффективнее и интереснее, чем DRS в F1. Борьба на трассе всегда имеет место, часто она очень жесткая. Много аварий. А тут еще и типичная погода Японии... Да, дожди не только усложняют жизнь пилотам, но часто прерывали гонки.

В Super GT все еще сложнее. Тут много производителей, которые соревнуются в двух классах: GT500

и GT300. Гонки длинные, есть смена пилота по ходу заезда. А еще, гонки интересны тем, что тут сразу ТРИ производителя шин! И это очень хорошо. Ведь разные шины по-разному ведут себя на трассах, в разных погодных условиях. Это делает гонку намного интереснее и заранее предсказать итог почти не реально.

Австралийские SuperCars. Тут всего два производителя: Ford и Chevrolet. Но борьба за титул довольно упорная. В этом году, Уилл Браун

не испытывал серьезных проблем. Сильная команда, отличная машина Camaro.

Поэтому он практически с самого начала был в числе кандидатов на титул. И он его полностью заслужил. Иногда было непросто, но почти всегда, Браун был в числе лидеров гонки.

NASCAR. Этот чемпионат всегда стоит особняком. Слишком тут "особенные" правила. Дело в том, что после того, как заканчивается основная часть чемпионат, наступает пора плей-офф. Где самые лучшие пилоты продолжают борьбу за титул. И, если в плей-офф выходят действительно самые лучшие, то вот в самом плей-офф... Тут уже есть изрядная доля удачи. Джоуи Логано 

никаким образом не был сильнейшим в этом сезоне по ходу чемпионата. Более того, попал он в плей-офф буквально в последний момент, на последней позиции. Но именно он и выиграл Кубок. Вот так часто бывает в этих гонках... Предсказать заранее обладателя Кубка нереально. Есть с десяток пилотов, которые претендуют на это. Так было, так есть и так будет (наверное).

WEC. Этот чемпионат "длинных гонок" меня полностью разочаровал. Это уже второй сезон, когда присутствует новый класс гиперкаров. И сначала у меня была надежда, что тут будет реальная борьба. Но все просто убили уродским "правилом баланса". В двух словах: просто замедляют лидеров и дают послабление аутсайдерам. Это вне понимания! Это АВТОСПОРТ!!! А вы его убиваете в угоду "зрелищности"...

В итоге, по "интересу", этот чемпионат оказался даже хуже F1. Чемпионами в личном зачете стали пилоты Porsche Кевин Эстре, Андре Лоттерер и Лоренс Вантор.

Переходим к мотогонкам.

Тут также прямо противоположная ситуация.

WSBK. Начну с прошлого года. Тогда всех буквально разгромил Альваро Баутиста на Ducati. Было принято решение об установке минимально допустимого веса пилота с мотоциклом. И от этого правила пострадал именно Баутиста: он очень маленького роста и легок. Поэтому получил "довесок кирпичей в штаны". Может это или другие факторы повлияли: в этом году, он уже не был особо грозным соперником. Часто, он проводил плохие квалификации и потом в гонке вынужден был прорываться вперед. Это все сказывалось на его результатах. Но "удивительно" другое. Топрак Разгатлиоглу в 2024 году перешел в команду BMW, которая была в аутсайдерах в 2023. И что вы думаете? Он выиграл чемпионат вообще без проблем! Да, Топрак отличный пилот.

 Но почему так резко "бустанул" бывший аутсайдер? Это не секрет: опять "подкрутили" "правило баланса"... То, что не устроило руководство в 2023 году, повторилось опять в 2024 году, но с другим пилотом. Что предпримет теперь FIM? Может турку тоже "подложат кирпичи"?

MotoGP. Тут все было понятно с самого начала: за титул будут бороться двое. Это Хорхе Мартин и Франческо Баньяйя. Ну, а с байками было ясно уже с прошлого сезона: Ducati - без вариантов...

Мартин был с самого начала сезона более стабильным. Он меньше ошибался, меньше падал. И вот именно такая стабильность принесла ему титул чемпиона мира.

Баньяйя же действовал по схеме: грудь в крестах или голова в кустах... В "кустах" он был очень часто, близко к лидерам по падению... И это лишило его титула. Но борьба шла весь сезон. И до самого финала не было понятно, кто победит.

Вот таким получился 2024 год в плане авто и мотоспорта.

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