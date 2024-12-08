F1. Последний этап. Абу-Даби, Яс Марина. Лучшее время в первой тренировке показал Шарль Леклер из Ferrari.

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Но в любом случае, он получает штраф в виде десяти позиций на старте. Все из-за внеплановой смены (сверх лимита) батарей. Это очень осложнить борьбу команды за Кубок конструкторов.

А во второй тренировке, лучшие времена за пилотами McLaren

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Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом.

Уже в квалификации пошел дурдом: Нико Хюлькенберг - на четвертом месте! И пусть потом фанаты F1 не пищат, что "усё честна и правыла харошыи"... При нормальных правилах и тех.регламенте, подобное могло случится только в дождь или Монако. Но никак не на такой трассе! Правда, чуть позже, его оштрафовали на три позиции из-за обгона при выезде из боксов. И в гонку он уйдет лишь с 7-ой позиции...

Поул - у Ландо Норриса...

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Фактически, все уже решено еще до гонки: Леклер провалил квалификацию (плюс штраф в 10 позиций на старте) и Ferrari практически не имеет шансов обогнать McLaren в Кубке конструкторов. Ну, а чемпиона мы уже знаем...

Прорыв Леклера на третье место, как и второе у Сайнса, уже ничего не решало: победил Ландо Норрис.

И McLaren взяли Кубок конструкторов. Сезон окончен...

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Был он хорошим? Нет. С самого начала было ясно, кто станет чемпионом. И то, что во второй половине сезона Ферстаппен стал "сливаться", только подарило надежду, не более. А Кубок продули благодаря "таланту" "Чеко" Переса, который явно не тянет на место пилота вообще.





Formula E. 1этап. Сан-Паулу. Первую гонку нового сезона выиграл пилот Митч Эванс из команды JAGUAR TCS RACING.

Гонка была очень напряженной по накалу борьбы, лидеры гонки неоднократно менялись. Кроме того, сама гонка два раза прерывалась красными флагами из-за аварий.





SuperGT. 8-й этап, Сузука. Это последний этап японского чемпионата. В классе GT500 гонку выиграл экипаж Ямашита/Тсубой на Tom's Toyota,

которые и стали чемпионами 2024 года. В классе GT300 победителями сезона стал экипаж Когури/Мотоджима на Lamborghini.









Новости и слухи.

F1. Опять! Опять скандал в "королевском семействе"... Джордж Рассел пожаловался, что некто по имени Макс Ферстаппен, грозился врезаться в него и размазать в лепешку...

Ну, детский сад прям: "Мама, мама, Васька меня обижает!"

Продолжение этого скандала между пилотами Mercedes и Red Bull продолжили их руководители. Тото Вольф

резко критиковал руководителя "энергетической водички", Кристиана Хорнера, называя его "маленьким тявкающим терьером".

Вот взрослые люди... Могли бы решить конфликт по-мужски... В NASCAR, например, морды друг другу бьют. Уж лучше так, чем бабская перепалка...

F1. Будущую команду Cadillac возглавит Грэм Лоудон,

который руководил командой Marussia во время её участия в чемпионате F1 (с 2010 по 2015 год).

F1. Во время первой тренировки, компанию Шарлю Леклеру составил его брат, Артур Леклер.

И это был его дебют за рулем Ferrari F1. Такое произошло в F1 впервые, когда два брата были в одной команде.

F1. Audi и Sauber определились с пилотами, которые проведут первые предсезонные тесты в Абу-Даби. Ими станут Нико Хюлькенберг и новичок Габриэль Бортолето (Бразилия). Бортолето будет принимать участие в тестах молодых пилотов, а Хюлькенберг будет тестировать новые шины Pirelli.

Super Formula. А вот пилоты Оливер Берман и Андреа Кими Антонелли

проведут тесты в японском чемпионате. Трудно сказать, зачем это им делать, ведь оба будут в "обойме" F1. Но тесты пройдут на трассе Сузука с 11 по 13 декабря.

WEC. На 2025 год Кевин Магнуссен

зачислен в "штат" команды BMW в классе гиперкаров. Место в F1 для датчанина потеряно, но без гонок он не остался...

WEC. Вслед за тизером, компания Hyundai представила свой гиперкар Genesis GMR-001 Hypercar,

который был разработан компанией Oreca. Пока заявлены пилоты Андре Лоттерер и Луис Дерани. Старт в чемпионате намечен на 2026 год.

WRC. Адриан Фурме

переходит из команды M-Sport Ford World Rally Team в Hyundai Motorsport. На 2025 год заявлено его участие во всех 14 этапах чемпионата мира.

MotoGP. Президент компании Suzuki вовсе не отрицает возвращение в MotoGP.

Уход команды был связан в первую очередь с финансовыми проблемами производителя. Сейчас, не имеет смысла говорить о временах ранее 2027 года, когда будет применен новый технический регламент к байкам и моторам.

Спортивный директор Dorna, Карлос Эспелета, утверждает, что место есть еще, но можно и опоздать... Ведь упорно муссируются слухи о приходе в чемпионат BMW. Хотя, сам немецкий концерн эти слухи не подтверждает. Да и ситуация с KTM не внушает оптимизма на будущее их команд (сама австрийская компания начала процедуру банкротства). Но, посмотрим...









По материалам autosport.com.ru, fiaformulae.com, motogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.







