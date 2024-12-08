Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Итоги гоночного уик-энда 7-8 декабря

Все. Формула 1 завершает сезон 2024 года. Пройдет и очередной этап серии Super GT. А вот в Сан-Паулу пройдет... первый этап нового сезона Formula E...
[ ] для раздела Блоги
+
+

F1. Последний этап. Абу-Даби, Яс Марина. Лучшее время в первой тренировке показал Шарль Леклер из Ferrari.

реклама



Но в любом случае, он получает штраф в виде десяти позиций на старте. Все из-за внеплановой смены (сверх лимита) батарей. Это очень осложнить борьбу команды за Кубок конструкторов.

А во второй тренировке, лучшие времена за пилотами McLaren

реклама



Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом.

Уже в квалификации пошел дурдом: Нико Хюлькенберг - на четвертом месте! И пусть потом фанаты F1 не пищат, что "усё честна и правыла харошыи"... При нормальных правилах и тех.регламенте, подобное могло случится только в дождь или Монако. Но никак не на такой трассе! Правда, чуть позже, его оштрафовали на три позиции из-за обгона при выезде из боксов. И в гонку он уйдет лишь с 7-ой позиции...

Поул - у Ландо Норриса...

реклама



Фактически, все уже решено еще до гонки: Леклер провалил квалификацию (плюс штраф в 10 позиций на старте) и Ferrari практически не имеет шансов обогнать McLaren в Кубке конструкторов. Ну, а чемпиона мы уже знаем...

Прорыв Леклера на третье место, как и второе у Сайнса, уже ничего не решало: победил Ландо Норрис.

И McLaren взяли Кубок конструкторов. Сезон окончен...

реклама



Был он хорошим? Нет. С самого начала было ясно, кто станет чемпионом. И то, что во второй половине сезона Ферстаппен стал "сливаться", только подарило надежду, не более. А Кубок продули благодаря "таланту" "Чеко" Переса, который явно не тянет на место пилота вообще.


Formula E. 1этап. Сан-Паулу. Первую гонку нового сезона выиграл пилот Митч Эванс из команды JAGUAR TCS RACING.

Гонка была очень напряженной по накалу борьбы, лидеры гонки неоднократно менялись. Кроме того, сама гонка два раза прерывалась красными флагами из-за аварий.


SuperGT. 8-й этап, Сузука. Это последний этап японского чемпионата. В классе GT500 гонку выиграл экипаж Ямашита/Тсубой на Tom's Toyota,

которые и стали чемпионами 2024 года. В классе GT300 победителями сезона стал экипаж Когури/Мотоджима на Lamborghini.



Новости и слухи.

F1. Опять! Опять скандал в "королевском семействе"... Джордж Рассел пожаловался, что некто по имени Макс Ферстаппен, грозился врезаться в него и размазать в лепешку...

 Ну, детский сад прям: "Мама, мама, Васька меня обижает!"

Продолжение этого скандала между пилотами Mercedes и Red Bull продолжили их руководители. Тото Вольф

резко критиковал руководителя "энергетической водички", Кристиана Хорнера, называя его "маленьким тявкающим терьером".

Вот взрослые люди... Могли бы решить конфликт по-мужски... В NASCAR, например, морды друг другу бьют. Уж лучше так, чем бабская перепалка...

F1. Будущую команду Cadillac возглавит Грэм Лоудон,

который руководил командой Marussia во время её участия в чемпионате F1 (с 2010 по 2015 год).

F1. Во время первой тренировки, компанию Шарлю Леклеру составил его брат, Артур Леклер.

И это был его дебют за рулем Ferrari F1. Такое произошло в F1 впервые, когда два брата были в одной команде.

F1. Audi и Sauber определились с пилотами, которые проведут первые предсезонные тесты в Абу-Даби. Ими станут Нико Хюлькенберг и новичок Габриэль Бортолето (Бразилия). Бортолето будет принимать участие в тестах молодых пилотов, а Хюлькенберг будет тестировать новые шины Pirelli.

Super Formula. А вот пилоты Оливер Берман и Андреа Кими Антонелли

проведут тесты в японском чемпионате. Трудно сказать, зачем это им делать, ведь оба будут в "обойме" F1. Но тесты пройдут на трассе Сузука с 11 по 13 декабря.

WEC. На 2025 год Кевин Магнуссен

зачислен в "штат" команды BMW  в классе гиперкаров. Место в F1 для датчанина потеряно, но без гонок он не остался...

WEC. Вслед за тизером, компания Hyundai представила свой гиперкар Genesis GMR-001 Hypercar,

который был разработан компанией Oreca. Пока заявлены пилоты Андре Лоттерер и Луис Дерани. Старт в чемпионате намечен на 2026 год.

WRC. Адриан Фурме

переходит из команды M-Sport Ford World Rally Team в Hyundai Motorsport. На 2025 год заявлено его участие во всех 14 этапах чемпионата мира.

MotoGP. Президент компании Suzuki вовсе не отрицает возвращение в MotoGP.

Уход команды был связан в первую очередь с финансовыми проблемами производителя. Сейчас, не имеет смысла говорить о временах ранее 2027 года, когда будет применен новый технический регламент к байкам и моторам.

Спортивный директор Dorna, Карлос Эспелета, утверждает, что место есть еще, но можно и опоздать... Ведь упорно муссируются слухи о приходе в чемпионат BMW. Хотя, сам немецкий концерн эти слухи не подтверждает. Да и ситуация с KTM не внушает оптимизма на будущее их команд (сама австрийская компания начала процедуру банкротства). Но, посмотрим...



По материалам autosport.com.ru, fiaformulae.commotogp-news.ru, Be on Edge страница в VK.



Оценитe материал
рейтинг: 4.5 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

formula 1 formula e super gt
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (GA605W)
1
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG Coreliquid I240
1
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 14 (UX5406S)
4
Обзор процессорного кулера Formula V Line Ice Burg EX ARPW 6P
17
Обзор и тестирование смартфона Doogee V40 Pro
2
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom XT12 Pro
6
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S 14 (M5406W)
3
Обзор платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite на примере смартфона Realme GT 7 Pro
8
Обзор механической клавиатуры Rapoo V500Pro-87
3
Обзор ноутбука ASUS ProArt P16 (H7606WI)
+
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командиры "Вагнера" впервые после событий лета 2023 года дали интервью и объявили новый набор
2
Видеокарты GeForce GTX больше не соответствуют минимальным требованиям последних ААА-игр
50
Суперкомпьютер Frontier запустил крупнейшую симуляцию Вселенной для проверки модели космологии
+
GeForce RTX 2070 Super подключили к крану с холодной водой и проверили температуры в играх
9
На АвтоВАЗе вновь приступили к сборке карбюраторных двигателей
4
Исследование предполагает, что миниатюрные черные дыры могут прорываться через материю
4
RTX 4060 Ti выдаёт лишь 30 FPS в Indiana Jones and the Great Circle при Full HD разрешении
12
Специалисты: каждый запрос ChatGPT стоит пол-литра воды, и так больше продолжаться не может
6
Росморречфлот хочет доставлять грузы России в Китай и Турцию через Иртыш
+
Гиперзвуковой 'Орешник' из Белоруссии способен достичь Нью-Йорка и РЛС в Гренландии
+
Российские подразделения продвигаются в населённом пункте Шевченко на юге от Покровска
+
Подросток из США за ночь заработал на созданной им криптовалюте 50 000 долларов
2
Mash: ВСУ впервые атаковали Крымский мост польскими дронами "Гавия" с группой прикрытия
4
Серия смартфонов Samsung S25 получит больше функций искусственного интеллекта и новый Bixby
+
Российские ракеты Р-37М теперь способны перехватывать F-16C
+
Смартфоны Redmi Note 14 выходят на мировой рынок 9 декабря
2
"F-35 дорогие и устаревшие" - Илон Маск уронил акции Lockheed Martin, раскритиковав программу JSF
2
Китайская корпорация представила новое оборудование для щелочного электролиза водорода
1
Indiana Jones and the Great Circle показывает, что видеокарты с VRAM менее 12 ГБ отживают своё
15
Подтвержден запуск Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus на глобальном рынке с сертификацией IP69
+

Популярные статьи

Лучшие фильмы с Вином Дизелем (субъективное мнение)
18
Настало время натрий-ионных батарей - бюджетной и безопасной альтернативы литию
+
История советского КПВ - как пулемёт 1940-х остаётся актуальным и сегодня
3
Подросток успел за один вечер создать новый мемкоин, заработать на нем $50 000 и обвалить его курс
3
9 игровых ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4060, которые можно купить со скидками в Мегамаркете
6
Итоги гоночного уик-энда 7-8 декабря
+
Геймеры устали от медленной GeForce RTX 4060 и переходят на более дорогие видеокарты NVIDIA
10
Обзор и ремонт ноутбука MSI Alpha 15 спустя 3 года использования (A4DEK-011RU, R7 4800H + RX 5600M)
9
Какие российские ракеты неуязвимы для THAAD
5
Битва у Роркс-Дрифт (1879) - как 140 человек разгромили 4000 армию
13

Сейчас обсуждают

Макс Полонский
19:05
16 гиг оперативы непригодная для игр. Ммм. Да ещё и на 21 год. Интересно конечно. А у меня вот обратная сторона. Покупал ASUS scar II. И нормальной работы от него небыло вообще. 1060+ I7 8 поколения. ...
Обзор и ремонт ноутбука MSI Alpha 15 спустя 3 года использования (A4DEK-011RU, R7 4800H + RX 5600M)
VRoman
19:02
Вот именно. 27 идёт только туда где 32 физически не влезет. Разница в цене незначительна.
На CES 2025 могут показать ASUS ROG Swift OLED PG27UCDM — первый монитор 27" с разрешением 4K
Товарищ Ким
19:00
Нужно натравить местных гастеров, что-бы прехватили кортеж кокаинового клоуна, на пути в киевский бизнес-терминал. Конечно, снабдив их необходимым количеством черенков от лопат!
Зеленский демонстративно отверг призыв Трампа к прекращению огня и началу переговоров с РФ
Gensek_Vova
18:59
Запасаемся, набиваем холодильники )
Исследователи предупреждают: лед в Северном Ледовитом океане может пропасть до 2030 года
Товарищ Ким
18:57
"кто этот коллапс организовали, снарядив экстремистские группировки в атаку". Понятно, что автор задал риторический вопрос. Всем, даже детям в яслях понятно, что опять "обманул", лучший друг, и поста...
Broadcom представила уникальную платформу 3.5D XDSiP для ИИ процессоров
valderm
18:57
для мультимедийных центров и онлайн игр типа ферм, но не более
На что способна видеокарта NVIDIA RTX 4010 из Китая
Андрей Потапов
18:55
Не проще ли купить чиллер для лазерного станка и охлаждать замкнутый контур до низких температур, если уж так надо?
GeForce RTX 2070 Super подключили к крану с холодной водой и проверили температуры в играх
Gensek_Vova
18:54
Праильна! Пока деньги идут надо работать! Помирать ведь не самому! Ещё успеет добежать до самолёта )
Зеленский демонстративно отверг призыв Трампа к прекращению огня и началу переговоров с РФ
Товарищ Ким
18:47
Утёс хорош, но у него другой калибр! 12,7мм.
История советского КПВ - как пулемёт 1940-х остаётся актуальным и сегодня
Gensek_Vova
18:47
Помним юрту Каддафи на территории Кремля накануне. Что сделал Вова? Поулыбался ...
Politico: Комиссар ЕС по обороне требует выделить 100 миллиардов евро на закупку вооружения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем