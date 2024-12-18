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Пространные рассуждения об эксплуатации ностальгии в играх

Вот почему многим нравятся старые игры? Вопрос интересный. И ответ на него вовсе не так очевиден...
[ ] для раздела Блоги
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Вот почему многие любят старые игры? Самый распространенный ответ: ностальгия. Для многих именно так. Но не всегда...

Попробую в этом разобраться на своем личном примере.

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Обычно, под ностальгией понимают события давних времен. Или другой эпохи. Или детство. Тут все зависит от того, к какому события мы хотим данный термин применить. Касательно компьютерных игр, для многих это именно условное детство. Игры, которые проходились в школьные годы, априори будут считаться отличными. Даже если таковыми они на самом деле не являются. Также очень яркие впечатления оставляют первые игры. Не важно, когда они вышли - важно, что человек с них начал свое знакомство с виртуальным миром. Это применимо не только к играм, а вообще ко всем событиям. Но детские впечатления более яркие и субъективные.

В моем случае, ни о каком знакомстве с компьютерными играми в детстве речь не могла идти: не было их, как таковых. Все знакомство ограничивалось игрой "Ну, погоди",

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 называемая в народе "яйцеловкой". Такая игра у нас дома была. И в нее играли почти все: я, мой брат, мама. Лишь отец несколько свысока относился к этому "наркотическому увлечению". Кто играл в нее давно, тот понимает, о чем речь.

Прикосновение к игровому ПК произошло гораздо позже. Точный год не скажу, но это был ноутбук, купленный братом. Год не помню, но события покупки хорошо запомнились. Это был бюджетный и вовсе не игровой DELL 500.

 Значит, примерно 2008 год. Мы даже задержались из-за него в городе часа на два. Дело в том, что на нем была установлена Windows Vista, которая пользовалась в народе дурной славной. Вот там же, в магазине, ее меняли на кондовую Windows XP. И первой игрой, которую немного погонял на нем, была "NFS: Underground 2".

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Это было круто! Но в душе я лелеял надежду поиграть в игру "GTR 2",

о которой был небольшой обзор в журнале "Клаксон".

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Поиграть в нее я смог, когда мы купили свой компьютер. Называть его "игровым" можно было с большой натяжкой. Процессор был Celeron Duo (модель точно не помню), а видеокарта - GeForce 8600 GT...

 Уже через год (плюс/минус) и карта, и процессор были заменены. Процессор стал Pentium E5400, а значит, это произошло в условном 2009 году. Значит, первый ПК у меня появился на рубеже 2007-2008 года. И я был взрослым. Никакой детской ностальгии не могло быть. Но и те игры, которые я сегодня считаю отличными, я проходил вовсе не тогда. А гораздо позже.

Начнем с игры, о которой сейчас много говорят "в контектсе". Это даже не игра, а трилогия. Да, речь о "СТАЛКЕРе". В игру "СТАЛКЕР: Тени Чернобыля" я играл позже ее выхода и намного.

 Большинство всех проблем на тот момент уже решили. Пофиксили баги (не все). Игра меня просто поразила. Это был ни разу не первый шутер, в который я играл. И графикой она не могла меня удивить, ибо до нее был пройден "великий и ужасный" "Crysis". Но игра стала для меня особенной. Почему? Да, сюжет. Да, фантастика. Но сама атмосфера была превосходной. И в то же время ностальгирующе-щемящей, постоянно напоминая о стране, которую мы потеряли. Несмотря на то, что я и близко не был в тех местах, многое было узнаваемо, как типичное из времен СССР. А кроме того, та же Припять (из "СТАЛКЕР: Зов Припяти") уж очень напоминала мой родной разбитый и заброшенный городок.

 Нет, никакой войны или аварии. Просто с развалом СССР, все стало приходить в упадок. Заводы закрываются, люди уезжали, дома (многоэтажки) становились заброшенными... И вот, играя в Припяти, я вспоминал, как ходил поздно вечером по улицам: точно также на тебя смотрят мертвые пустые "глаза" домов... Жутко... Печально... Поэтому корни отношения к трилогии "СТАЛКЕР" для меня вполне понятны. Чего не произошло с играми серии "Метро". Вроде, тоже постапокалипсисный мир.

Но не трогает. Совершенно. Дело в том, что эти игры уже делали с прицелом на западную аудиторию. И тут есть отголоски советского. Но уже есть и явно выраженное "медведь с балалайка, рюсский водка и матрешка". То есть пытались продать типично советское на Запад. И это хорошо чувствовалось. Поэтому, серия "Метро" хорошая, но никогда для меня не встанет на тот же уровень, что и трилогия "СТАЛКЕР". Про "СТАЛКЕР 2" и говорить не хочется. Это просто подделка под оригинал. Даже отбросив политику, которую туда всунули, и отвратительное техническое состояние. Чувствуется не искренность, а имитация. Как в фильмах "для взрослых": вроде, "актриса" и старается, но чего-то ей не верится...

С другими играми сложнее. Тут не будет ни малейшей примеси ностальгии по былому. Но тем не менее, игры старые и отличные.

Игра "Enclave" вышла в 2002 году. Может тогда, на релизе, она и поражала графикой.

Я этого не знаю. В нее я поиграл позже того же "Crysis". И ничем в графическом плане она уже не удивила. Но я в нее залип. Ну играть просто в кайф! Более того, когда я готовил материал по разгону оперативной памяти ("Проверяю влияние разгона оперативной памяти DDR3 на fps в играх"), мне всего лишь нужно было пройти небольшой отрезок для теста. Но я так увлекся, что прошел обе кампании: за Свет и Тьму. И это в 2024 году. Игра проходит проверку временем. Я не могу объяснить причину, но графика в игре мне нравится. Вернее, не она сама, а работа дизайнеров и художников. Ну и сюжет неплохой.

"FEAR" вышла в 2005 году. И ее я впервые проходил году в 2010. И опять не могла она поразить графикой. Хотя физика и ИИ противников был на высочайшем уровне.

Мрачная атмосфера, какая-то мутная история с Альмой. Одна из лучших серий фантастических шутеров в моем личном рейтинге.

Серия игр "Mass Effect". Так вышло, что сначала я поиграл во вторую часть. Потом - в третью. А вот с первой все никак не выходило. Я брал диск с игрой у знакомого, но там в самом конце установки вылезала ошибка о нехватке какого-то файла и игра просто не устанавливалась. Позже, я купил сборник с тремя частями игры. И, как назло, первая игра была запоротой. Просто наглухо висла в одной из миссий. И только с третьей попытки, мне удалось установить игру и пройти ее.

Значит, это произошло позже 2012 года. При том, что первая часть вышла в 2007. Повлияло ли это на ее восприятие? Нет, ни разу! Эту трилогию (естественно, без "Андромеды") я считаю лучшей фантастической РПГ. Резала ли глаза уже отсталая графика? Нет. Вот, что резало слух, так это русская озвучка...

Это же в полной мере относится и к играм серии "Dragon Age", где первая была шедевром в сюжетном плане.

В плане диалогов, которые не просто было спрогнозировать на собеседника. И это при примитивной графике и убогой анимации.

Но почему нет желания скачать (бесплатно) ту же новую часть "Dragon Age: The Veilguard" от той самой Bioware? Нет, не то, что "железо не тянет". И даже не "повесточка" (а ее отголоски были и в ранних играх серий "Dragon Age" и "Mass Еffect"). Она совсем другая. Я специально часами смотрел стримы по этой игре, чтобы понять, хорошая она или нет. Мой однозначный вердикт: это просто "однофамильцы". Все не так. Все.

Еще одним ярким примером "неностальгии" может служить "Return to Castle Wolfenstein".

 Она вышла в далеком 2001 году. Я в нее тогда не играл. Хотя, позже прошел все игры серии, кроме тех самых "приключений сестричек Бласковиц". В каком году я впервые прошел "Return to Castle Wolfenstein"? Делайте ставки, господа...

В 2020! Спустя примерно 19 лет с момента создания! Без модов на улучшение графики! Там только что-то было сделано в плане оптимизации и все. Меня не корежило от графики, от реализации стрельбы. От типичных для тех лет тайников и локаций. Вот, что значит хорошая игра без привязки ко времени!

Я толком не могу сформулировать, чем цепляют подобные игры. Но сей факт имеет место. Частично, это можно объяснить, что на заре создания современных 3Д-игр, разработчики вкладывали все свои силы и душу в создание проектов. Они действительно старались. Придумывали оригинальные механики и сюжеты. А потом... А потом уже стали просто пожинать плоды былого. Так, например, компания Ubisoft, из лидера индустрии по новациям в играх, превратилась в тупого копипаста своих же идей. Обидно. Печально. Но тренд задан, похоже, надолго...

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