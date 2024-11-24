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Итоги гоночного уик-энда 23-24 ноября

По факту: все чемпионаты, кроме Формулы 1 и мирового чемпионата по ралли завершены. Но в той же F1 еще не все решено...
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F1. Гран-При Лас-Вегаса. Очередная гонка на городской трассе.

В пятничной второй тренировке лучшее время показал Льюис Хэмильтон на Mercedes.

Тем не менее, гонщик не считает, что они сумеют сохранить темп в дальнейшем и будут лидировать в квалификации.

Макс Ферстаппен

же остался крайне недоволен поведением своего болида на трассе. Он высказался, что машина ведет себя словно на льду и не понятно в чем причина такого поведения.

Квалификация была опять очень даже странной. Во второй ее части несколько всем помешал Колапинто, когда разбил свой болид и "забрызгал" осколками достаточный "метраж" трассы. А еще он очень усложнил жизнь своим механикам, которые не факт что соберут из зап.частей новый болид... Выиграл квалификацию Джорж Рассел,

в то время, как его напарник Льюис Хэмильтон стал только десятым. Как-то уж очень странно "выстрелил" Гасли, который будет стартовать третьим.

Гонка была сумбурной, хоть и с борьбой. На всех "эшелонах". Кроме первого. Тут Джоржд Рассел, как стартовал первым, так и победил...

Гонка отлично выявила проблему современной F1: просто свинский шинный менеджмент. Это просто позорище...

Макс Ферстаппен финишировал лишь пятым,

но этого хватило, чтобы досрочно стать чемпионом 2024 года (что было ясно с первых этапов сезона).

Ferrari Challenge North America. Лас-Вегас. В преддверии очередного этапа F1, на этой же трассе прошел очередной этап американского кубка Ferrari Challenge. В первой ночной гонке победил Дилан Медлер.

Вторая гонка была такой же контактной, как и первая. Уже в самом начале из-за столкновения одной машины с барьером безопасности, вывесили желтый флаг на несколько минут. За первой место шла борьба в "своем дивизионе" между Медлером и Верхагеном. И опять победил Дилан Медлер.


WRC. Япония. На мой взгляд, это самый красивый этап чемпионата мира. И на нем решалась судьба чемпионства. Борьба за титул была между Тьерри Невилем и Отт Тянаком. И поначалу казалось, что получив поломанную турбину двигателя, Невиль не сможет взять титул. Но он после ремонте героически пробивался вверх. А вот Отт допустил ошибку, вылетел с трассы, разбив свой Hyundai i20 N Rally1 Hybrid. Таким образом, Тьерри Невиль стал чемпионом мира еще до официального окончания этапа. 

В самой же гонке победил Элфин Эван на Toyota, которая взяла победу в зачете производителей.

А в зачете WRC2 победу одержал россиянин Николай Грязин.


Новости и слухи.

F1. После жалоб команды Red Bull, FIA внесла изменения в правила, которые касаются защитных элементов крепления днища.

Но далеко не все команды довольны таким решением. Например, Фредерик Вассёр, руководитель Ferrari крайне удивлен таким решением. Ведь их днище вполне отвечало прежним нормам FIA.

F1. Очередной скандал в "королевской формуле"! Теперь из-за отбитых фанатов Макса Ферстаппена, которые оскорбляют комментаторов. С канала Sky Sport F1 уже ушел Деймон Хилл, а теперь собирается увольняться и Мартин Брандл.

F1. Сотрудники Red Bull могут потерять до 40% годовых бонусов из-за Серхио Переса, который явно тянет команду вниз в Кубке конструкторов. А из-за этого команда получит меньше бонусов... Пока команда занимает третье место, что не совсем соответствовало реальным возможностям команды.

F1. Грядут изменения в составе европейских автодромов, которые могут потерять место после 2025 года. На два выделенных места претендуют четыре трассы: Барселона, Имола, Зандворт и Спа.

Что тут можно сказать? Горите "эффективные манагеры" в аду! Вот и весь сказ...

WEC. Роберт Кубица сохранит за собой место в полузаводской команде Ferrari на следующий сезон в 2025 году.

К тому же он будет самым опытным пилотом в составе третьего гиперкара (остальные два: Йифей Йе и Фил Хэнсон).

WEC. Даниил Квят остается без места в чемпионате WEC. Lamborghini официально заявило о своем уходе из данного чемпионата.

У команды нет ни финансовых, ни технических ресурсов на 2025 год.

WEC. Mercedes вернется в гонку "24 часа Ле-Мана" в следующем году. Это произойдет только в классе LMGT3 вместе с командой Iron Lynx, которая в этом сезоне выступала на Lamborghini.

Lamborghini анонсировала новый автомобиль Lamborghini Temerario GT3,

который отличается от стандартного серийного тем, что в нем нет электромоторов. Его дебют намечен на 2026 год.

Россиянин Егор Оруджев выиграл в Хересе финальный уик-энд Lamborghini World Finals в зачёте Pro.

MotoGP. Начались новые предсезонные тесты. Первый прошел спустя пару дней после завершения последнего этапа в Барселоне. Новый чемпион, Хорхе Мартин, протестировал в своей новой команде Aprilia сразу несколько вариантов переднего обтекателя.

Aprilia интенсивно работает с аэродинамикой, чтобы приблизится по своих характеристикам к лидерам чемпионата.

Марк Маркес же предстал публике в ярко алом комбинезоне на таком же байке заводской команды Ducati.

В целом, он остался доволен результатами тестов. Он рассказал, что на новом байке 2025 года есть, как положительные, так и отрицательные моменты. Но в целом, он очень доволен его поведением на трассе.

Также остался доволен своим новым байком и Маверик Виньялес, который в следующем году будет пилотировать KTM.

Несмотря на то, что его команда Tech3 является сателлитной, они получат точно такие же прототипы, как пилоты заводской команды.

Алекс Маркес остался доволен пилотированием текущего байка Ducati GP24, на котором будет выступать в следующем году.

Кроме того, он был лидером этих тестов, показав лучшее время круга.




По материалам autosport.com.ru, motogp.com, Be on Edge страница в VK.

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