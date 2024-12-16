Изначально, я хотел написать статью лишь по последнему фильму Копполы, который вышел на широкие экраны в 2024 году. Фильм я то посмотрел, но вот "выдавить" из себя материала на статью не смог... Позже объясню причину этого. Ну, и решил написать статью о всех фильмах режиссера, которые сам видел.

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Фрэнсис Форд Коппола родился в 1939 году в Детройте. Корни у него итальянские, что явно прослеживается в его кинокарьере...

Болезнь в детстве обернулась для Копполы интересом к театру. Он даже сам стал снимать домашние фильмы на 8мм пленку. И это увлечение позже переросло в работу всей жизни. Попав в Голливуд, он стал помощником режиссёра Роджера Кормана. И первыми "работами" для молодого Копполы стали перемонтированные советские фильмы! Да! И такое в Голливуде было. Об этом я узнал совершенно случайно на канале одного весьма популярного блогера с довольно едкими видео (Трава Зеленая, если кто понимает...). Так фильм "Небо зовет" 1959 года стал блокбастером "Битва за пределами Солнца". А "Садко" (1952) - всемирно известным персонажем Синбадом ("Волшебное путешествие Синдбада"). Так было легче фильмы продавать в прокате.

Набравшись опыта под "крылом" именитого режиссера, Фрэнсис Форд Коппола, отправляется в "одиночное плавание".

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В 1972 году он снимает фильм "Крестный отец" (оригинальное название "The Godfather"), который был основан на одноименном романе Марио Пьюзо. Как вы понимаете, фильм посвящен итальянской мафии в США. Несмотря на то, что в центре фильма была семья одного из самых могущественных кланов мафии под управлением дона Карлеоне, этот персонаж был вымышленным. Но создавая его, писатель Марио Пьюзо опирался на вполне реальных мафиози. И это высоко оценили как читатели, так и сами члены мафиозных группировок. И вот на основе этого предстояло снять фильм. Был привлечен пул отличных актеров: Марлон Брандо, Аль Пачино, Джеймс Каан, Роберт Дювалл, Ричард С. Кастеллано, Дайан Китон и другие. Коппола очень хотел, чтобы самого Карлеоне играл Марлон Брандо.

Но актер к тому времени уже был мегапопулярным и обладал очень скверным характером. Роль главы мафиозного клана вовсе не сулила роста популярности. Вообще, все было не так и очевидно с точки зрения коммерческого успеха... Но фильм выстрелил! Он стал очень популярным и принес создателям большую прибыль. Чуть позже, фильм получил массу наград, в том числе и "Оскара". Это был взлет карьеры Копполы. Снять фильм об отрицательных персонажах, которые полюбятся зрителями, не так и просто. Но у режиссера это получилось. Трилогия "Крестный отец" является, по мнению многих, лучшей экранизацией фильмов о мафии. Этот же фильм дал сильный толчок карьере еще молодого Аль Пачино, у которого была в фильме одна из главных ролей.

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В 1974 году Фрэнсис Форд Коппола снимает вторую часть "Крестного отца". Изначально, не было планов на продолжение. Но первый фильм очень понравился зрителям. Во второй части снимались: Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Дайан Китон, Роберт Дювалл, Джон Казале, Ли Страсберг и другие. Тут уже Аль Пачино играет главу клана Карлеоне.

В фильме также появился и еще один "итальянец" - Роберт Де Ниро.

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Фильм понравился зрителям меньше, чем первая часть. Сборы были заметно хуже. Тем не менее, мне и эта часть понравилась. Отличный фильм про дальнейшее становление мафии в США. И опять тут был сохранен баланс между реалиями и вымыслом. Для многих тогда было откровением, что отъявленный бандит, который только что изувечил человека и сбросил его труп в реку, придет домой, нежно поцелует жену и будет мило болтать со своими детьми. Но именно так и происходило...

Третья часть ("Крестный отец 3") вышла в 1990 году. Коппола не хотел ее снимать. Ему это было не особо интересно. Да и не было уверенности в том, что фильм хорошо примут зрители. Тем не менее, фильм стал также популярным. В ролях: Аль Пачино, Энди Гарсиа, Дайан Китон, Талия Шайр, Илай Уоллак, Джо Мантенья, София Коппола и другие. Фильм вполне логично завершает "эпоху Карлеоне".

На примерах трех фильмов, хорошо показано, как меняется сама мафия в США. Как от "отдельного бизнеса" постепенно приходят в слиянию с руководителями гос.структур. Ну и мы видим, как меняется сам главный герой.

Все части стоит посмотреть, если вы любите подобные фильмы. Главное, найти версию с хорошим переводом.

В 1979 году вышел еще один культовый фильм Копполы - "Апокалипсис сегодня" (оригинальное название "Apocalypse Now"). В ролях: Марлон Брандо, Мартин Шин, Роберт Дювалл, Фредерик Форрест, Сэм Боттомс, Лоренс Фишбёрн, Альберт Холл, Харрисон Форд, Деннис Хоппер и другие.

Это фильм о вьетнамской войне.

Но это антивоенный фильм. Его съемки было очень тяжелыми по многим причинам. Тем не менее, он стал одним из самых известных фильмов о войне во Вьетнаме. Тут нет сюсюканья и заигрываний со зрителем. Война показана, как она есть: с кровью, жестокостью обеих сторон и безумием.

Одну из главных ролей сыграл опять Марлон Брандо.

Сыграл очень хорошо, но режиссеру потребовалось немало сил, чтобы уговорить "привереду" сняться в фильме. Фильм очень хороший, но тяжелый в восприятии. Это не боевик, тут больше трагедии и философии.

В 1983 году режиссер снял фильм "Бойцовская рыбка" ("Rumble Fish").

В ролях: Мэтт Диллон, Микки Рурк, Дайан Лэйн, Деннис Хоппер, Дайана Скаруид, Винсент Спано, Николас Кейдж, Крис Пенн и другие.

Фильм непростой для просмотра. Более полно я о нем уже рассказывал в статье " Лучшие фильмы с участием Микки Рурка (субъективное мнение) ".

В этом фильме снялся племянник Фэнсиса Форда Копполы, Николас Ким Коппола, который для своей карьеры выбрал псевдоним Кейдж.

Вообще, многие родственники режиссера так или иначе засветились в производстве фильмов. У его дочери Софии Копполы

карьера актрисы совершенно не сложилась, зато она потом стала относительно неплохим режиссером. Ну, а про Николаса Кейджа только глухой не слышал...

Также стоит сказать о таком фильме, как "Дракула" ("Bram Stoker's Dracula"), который был снят в 1992 году. Это фильм по книге того самого Брэма Стокера о самом известном кровососе. В ролях снялись известные актеры: Гари Олдман, Вайнона Райдер, Энтони Хопкинс, Киану Ривз, Ричард Э. Грант, Кэри Элвес и другие. Фильм максимально близок к роману.

В свое время мне он очень понравился, несмотря на то, что тему вампиров не особо люблю. Я считаю этот фильм лучшим произведением про вампиров.

Без идиотизма, присущего более новым фильмам.

Коппола выступил продюсером еще одного очень неплохого фильма - "Сонная лощина" ("Sleepy Hollow"), которую снял Тим Бертон в 1999 году.

Формально, в основе лежит произведение Вашингтона Ирвинга "Легенда о Сонной Лощине". Но уверяю, что сходство с книгой там чисто формальное. Хотя, фильм очень даже интересный.

И вот, 2024 год... Фильм "Мегалополис"...

Я лично ждал фильм. Но то, что увидел, повергло меня в крайнее уныние. Но то кино, не то... Это такой фильм-притча с налетом фантастики. Некий гениальный архитектор изобретает новый строительный материал. Он собирается реализовать свой проект. Но у него есть и конкуренты, которые вовсе не желают ничего подобного. Все это происходит в утопическом Новом Риме. И у всех героев имена известных исторических персонажей. Архитектор - Кателина Цезарь. Мэр - Франклин Цицерон...

Тут явная аналогия со временами того самого Цезаря. Но в новом амплуа. Но фильм просто не интересный, нудный. Да и к касту актеров у меня имеется претензия. Главную роль сыграл, например, Адам Драйвер.

Но для меня он навсегда останется недолордом Вейдером с психическими проблемами. Иначе, я его не воспринимаю. Натали Эммануэль...

А просто симпатичная актриса. Где талант? Не замечал за ней этого.

В общем, не понравился фильм. Да и большинству зрителей. Недаром этот фильм стал крупнейшим провалом в 2024 году.

Станет ли этот фильм финальным в карьере Фрэнсиса Форда Копполы? Кто знает... Может "старикашка" "отсидится" пару лет, да и выдаст очередной шедевр. Посмотрим...



