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Итоги гоночного уик-энда 12-13 октября

Пока караван Формулы 1 медленно, но верно плывет в Америку, проходят иные гонки. WSBK покоряет трассу в Эшториле. В Японии проходит очередной этап Супер Формулы. И традиционный NASCAR...
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WSBK. Португалия. Эшторил. Гонка обещает быть дождливой. Уже в пятницу, на практике, погода была не очень хорошей. Лучшее время показал Топрак Разгатлиоглу, который, вроде бы, полностью оправился от своей травмы.

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Он же занял и поул на старте в квалификации, которая проходила уже на мокрой трассе. Второе время показал Данило Петруччи. Альваро Баутиста имел шансы, но падение 

поставило крест на хорошее место на старте: в "бой" он уйдет с 11-й позиции...

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Гонка сначала была довольно интересной: шла борьба за первую позицию. Но постепенно, в лидеры вырвался Топрак и стал уезжать от остальных... Сзади пилоты выбывали из борьбы один за другим. Упал Баутиста. Упал Петруччи... И Топраку ничего даже теоретически не угрожало.

Странно видеть чемпионат в "одну калитку", учитывая, что в прошлом году BMW совершенно не блистала.

Порадоваться подиуму может, разве что Икер Лекуона (Honda), для которого это неожиданный подарок.

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Старт спринта Топрак провалил. Но за несколько кругов разобрался с парочкой Yamaha и Данилой Петруччи на Ducati. Но создать комфортный отрыв не смог: сзади накатывал Никола Булига, который не собирался мириться с тотальным доминированием турка. И в последнем повороте перед финишем пошел в атаку, пользуясь слипстримом. И обогнал Топрака Разгатлиоглу буквально на пол колеса!

Третьим финишировал, прорвавший с середины пелетона, Альваро Баутиста.

Интриги во второй гонке не было: выиграл ее опять Топрак Разгатлиоглу.

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Вот за второе место боролись Булига и Баутиста. Но Альваро не сумел обогнать - третье место.


NASCAR. Шарлотт. В серии NASCAR Xfinity победил Сэм Майер.

В дополнительное время он сумел обогнать Паркера Клигермана и выйти вперед, постепенно наращивая отрыв от преследователей. Теперь у Майера три победы, причем две подряд на овале. И он проходит дальше в серии плей-офф.

Cup Series. Тут гонку на трассе Charlotte Motor Speedway Roval выиграл Кайл Ларсон,

еще раз доказав, что является одним из сильнейших пилотов NASCAR. На этот раз многие гонщики из плей-офф были в лидерах гонки и прошли в 1/4 финала. Алекс Боуман, Синдрик, Даниэль Суарес и Чейз Бриско выбывают из борьбы.


Super Formula. Япония. Трасса Фудзи. Первую гонку, которая проходила в субботу, выиграл Шо Тсубой,

который лучше распорядился "зарядом" обгонной кнопки и был более силен тактически. 

И вторую гонку, которая была уже в воскресенье, выигрывает опять Шо Тсубой.

Великолепный уик-энд для этого пилота!


GTWCh. Барселона. Первая гонка (суббота) проходила под дождем. И это во много определило итоги гонки. Победил экипаж Жюль Гунон/Максимиллиан Гётц на Mercedes команды Boutsen VDS.

Во второй гонке победил представитель Porsche из команды Rutronik Racing - Свен Мюллер.


IMSA. Атланта. Это был последний этап серии в этом году. И тут также решался вопрос о победителе сезона. Саму гонку выиграл Cadillac под номером 1 с экипажем Диксон/Бурдэ/ван дер Занде.

Ну, а титул в классе GTP взяла команда Penske, выступающая на Porsche. Титул в классе GTD Pro удержала команда AO Racing Porsche.



Supercers. Маунт Панорама. Тут, в Австралии, прошла самая известная гонка континента - Батхёрст 1000. Борьбы было не особо много, но тем не менее... Выиграл гонку Броди Костеки (команда Erebus),

которому победа далась не особенно легко: всю вторую часть гонки его "прессовал" Брок Финни. Неожиданно для такой сложной гонки, был только один желтый флаг. Такое нетипично для этой трассы.


Новости и слухи.

F1. Команда HAAS объявила о партнерстве с компанией Toyota, точнее с ее гоночным подразделением Toyota Gazoo Racing.

Пока речь идет лишь о техническом сотрудничестве. В то же время со стороны Ferrari  (поставщик моторов для HAAS) в отношении этого альянса, были предоставлены некоторые требования. Таким образом HAAS будет работать сразу с двумя автопроизводителями.

F1. Хельмут Марко, используя свой "инсайдерский потенциал", назвал Юки Цуноду

потенциальным пилотом для Red Bull, То есть положение Серхио Переса все еще очень шаткое и все будет зависеть от его выступлений в оставшихся гонках чемпионата.

F1. Гюнтер Штайнер ответил на вопрос, при каких обстоятельствах титул чемпиона мира может достаться Ландо Норрису. Штайнер считает, что для этого, нужна будет небольшая помощь от... Ferrari. Да, именно пилоты Скудерии могут отнимать очки у Макса Ферстаппена в чемпионате. И это позволит Норрису (при хорошем личном выступлении) стать новым чемпионом мира.

Майкл Андретти

уходит с поста руководителя Andretti Global. Теперь эту должность будет занимать его друг и деловой партнер Дэн Таурисс. Сам же Андретти, скорее всего, будет консультантом команды.

FIA WEC. Mercedes рассматривает возможность выступления со своим гиперкаром в этом чемпионате или в американском IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Но пока это только "теоретические желания" без какой-либо конкретики.




По материалам autosport.com.ru, nascar.com, wsbk.com, imsa.comBe on Edge страница в VK.

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