Игр во вселенной "Star Wars" было очень и очень много. В разных жанрах. Тут вам и кооперативные шутеры, и "космические гоночки", и даже РПГ. Но я буду говорить о трех играх, которые можно охарактеризовать, как экшн с нотками метроидвании (в последнем случае). Эти игры я достаточно изучил в свое время и в общих чертах имею о сюжете представление. Между ними нет прямой связи, но сравнивать серию "Star Wars: The Force Unleashed" и "Star Wars Jedi: Fallen Order" можно. Одиночный персонаж, который машет световым мечом направо и налево, попутно используя Силу. А остальное, не так и важно...

В 2008 году игра "Star Wars: The Force Unleashed"

вышла практически на всех актуальных платформах, включая ПК. Создавали игру в студии LucasArts под патронажем самого Джорджа Лукаса. По сути, перед нами "экшн-махач" с мечом. В главной роли - Старкиллер, который бодро работает как со световым мечом, так и Силой. Игра, вероятно, была популярной. Я ее прошел, но значительно позже релиза. В целом, она мне понравилась. По сюжету не заметил "отхода от канона". Все вступление, которое является и обучением, мы играем за самого Лорда Вейдера,

который легко и непринужденно валит всяких бедных волосатых вуки, попутно уничтожая одиноких джедаев. Но основную кампанию мы проходим за того самого Старкиллера, который заметно слабее (оно и понятно) и постепенно прокачивает свои скиллы.

Игра линейна по перемещению и почти линейна по сюжету. Только в самом конце, мы можем выбрать из двух вариантов развития событий. Борьба со всякими противниками на легком уровне сложности не представляла серьезных трудностей.

Но вот пробивание всяких стен с помощью Силы... Это было выше моих сил... Как же я матерился, когда делал безуспешные попытки попасть именно туда, куда нужно! Реализация управления Силой выполнена была отвратительно! Да, есть геймпад, но приобщаться к "темной стороне" не в моих правилах: только мышь и "тетя Клава". Именно управление и всякие QTE бесили в игре.

Ролики тут короткие, хоть их достаточно. Но они не переходили во всякие соплежуйства: все четко и по делу. Следующая проблема была в том, что игра шла как-то странно, словно рывками. И только узнав, сколько фпс тут выдает любая система, я понял причину... Да, тут стоит лок кадров в 30 фпс.

Все для"консолехолопов"... Для тестирования под статью, я скачал небольшой мод, который увеличивает фпс, вплоть до безлимита. Но об этом я расскажу позже.

На момент первого знакомства с игрой, я уже прошел и "Crysis", и "FEAR". Поэтому графика показалась очень отсталой. Особенно, когда узнал год создания игры... Очень и очень прискорбно. Хорошо, что в игре имелась частичная разрушаемость. Это придавало толику реализма.

Несколько позже, я познакомился со второй частью данной игры - "Star Wars: The Force Unleashed II". Она вышла в 2010 году. Не сказал бы, что годы существенно улучшили графику в игре, но выглядела она получше. И опять в главной роли у нас Старкиллер.

Но, вроде, не он сам, а его клон. И вот он совершает дерзкий побег, круша все на своем пути.

Тут также будут разнообразные противники. Причем, их не так и много: тут делают ставку на "смеси" из разных врагов. Уж не знаю, какие тут сложные боссы,

но меня просто убивали (в прямом и переносном смысле) сражения с истребителями и десантными челноками.

Часто, от них нужно было убегать. И это, играя на клавиатуре, заставляло вспомнить весь запас нецензурной брани. Именно из-за этих моментов, играл я с большими перерывами, часто давая себе обещание больше не прикасаться к этому поделию. Но играл снова и снова. До конца игры я не дошел. Просто, в один момент, захотелось переустановить Windows и благополучно "похезал" все сохранения. Играть с нуля снова не хотелось...

Игра в сражениях понравилась чуть больше. Разнообразие врагов требовало применять разные тактики боя.

Но вот применение Силы опять не понравилось, хотя тут логики "швыряния" было куда больше. По крайней мере, долго я никогда не мучился. Меня абсолютно не напрягала линейность игры, ее сюжетная примитивность. Было весело крошить врагов на разнообразных локациях. Если бы не всякие миниигры с беготней от кораблей...

В 2019 году вышла игра "Star Wars Jedi: Fallen Order" от студии Respawn Entertainment. И я на нее делал небольшой обзор . Мне тогда игра не особо понравилась: много болтовни, уж сильно отходят от "канонов" вселенной (но я тогда еще же не знал об "Аколите").

Да и техническое состояние тогда было довольно печальное.

Но для написания статьи я снова скачал игру. Тут уже многие проблемы решили. Фризов стало меньше, вроде бы, подтянули производительность. Есть русификация (как же это приятно). Главными минусами я бы назвал следующее:

- длинные, не перематываемые ролики, и они часто бесят

-черты метроидвании (а мне совершенно не хотелось возвращаться на старые локации, чтобы открыть новые секреты)

Игра во многом спорная с точки зрения "истинной вселенной" "Звездных войн". Но и только.

Ведь тут куда более продвинутая и гораздо лучше реализованная боевая система! Ставить блоки, использовать Силу... Да практически все гораздо лучше реализовано, чем в старых играх.

Сражаться просто приятнее. Даже некий платформинг, который я не люблю, тут не особо бесил.

А вот моменты, когда нужно было работать только с клавиатурой (всякие скольжения по льду) - выносили мозг.

Именно на них я чаще всего и умирал. Причина в том, что игра не хочет сменить традиционную раскладку WASD на стрелки. Вот это была для меня главная проблема. Ну и карта. Это какое-то садистическое изделие, которое реализовано извращенцами. Так все заморочить, нужно еще суметь... И именно из-за карты часто не хотелось возвращаться в уже исследованные локации, чтобы можно было проникнуть в ранее недоступные места. Система прокачки стала гораздо более сложной.

И это не совсем плюс. Ибо только в бою понимаешь, ценно ли это умение или нет. Ну и саму систему прокачки/отдыха понятно скопипастили откуда...

Что же касается графики, то у меня к ней не было вопросов и на релизе.

Более того, играя в один день в "Star Wars: The Force Unleashed" и "Star Wars Jedi: Fallen Order" я не испытывал никакой "глазной боли". Если игра хорошая, то графика не особо и нужна (хотя, лишней не будет).

Я попытался провести сравнение производительности в трех этих играх. Но мод на разблокирование кадров в игре "Star Wars: The Force Unleashed II" не сработал.

В чем тут причина, я не знаю. Поэтому сравнил только в двух играх.

Тестовая система.

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Тестовые отрезки мониторил через программу CapFrameX. Разблокировка кадров в первой игре вызвало баг с "раздвоением" движущихся объектов.

И любое применение Силы буквально выбрасывало врагов в другую Вселенную... Но для теста это не особо и важно.

Результат вышел таким.

Настройки в обоих играх максимальные, 1080р.

Стоит учитывать, что в игре "Star Wars: The Force Unleashed" видеокарта не грузилась полностью.

И вот теперь я перехожу к несколько неожиданному для себя выводу. Обычно, я пишу, что старые игры были лучше. Оно и понятно: раньше и волос было больше, и девушки моложе... Но в данном случае, стоит признать, что игра "Star Wars Jedi: Fallen Order" лучше предшественников практически по всем параметрам. Да, она ни разу не идеальна. Да, она меньше соответствует канону. Но, как игра, она лучше. И теперь, когда ее заметно оптимизировали, я постараюсь пройти ее до конца.