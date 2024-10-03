Сегодня я расскажу о трех новых фильмах, которые вышли в 2024 году на экраны. И я их посмотрел...

Разные жанры, разные платформы, отличающиеся бюджеты...

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Начну с наиболее странного фильма - "Собиратель душ" (другое название "Длинноногий" или "Longlegs").

Фильм совместного производства США и Канады. Режиссер: Осгуд Перкинс. В ролях: Майка Монро, Блэр Андервуд, Николас Кейдж, Алисия Уитт, Мишель Чхве-Ли, Дакота Долби и другие.

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Это триллер с детективным сюжетом. В главной роли у нас агент ФБР, Ли Харкер (Майка Монро),

которая работает над очень запутанным и тяжелым делом о массовых убийствах семей. На протяжении долгих лет, в округе происходят странные убийства семей. Всегда все происходит по одному сценарию: отец будто сходит с ума и убивает всех членов семьи. После чего совершает акт самоубийства. Нет ни предпосылок, ни поводов, ни прямых связей между убийствами. Лишь какие-то странные символы.

Ли Харкер отличается от других агентов тем, что у нее какая-то чрезвычайная чувствительность или интуиция. Именно поэтому ее и привлекли к расследованию.

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И она тут же находит зацепки в деле. За всеми преступлениями должен стоять кто-то извне семей. Но кто это? И как он заставляет отцов семейств совершать преступления? Вот это мы постепенно и выясним...

Фильм снят в тягучей манере. Странные съемки, долгие проводы камерой.

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Это создает не столько гнетущую атмосферу в фильме, сколько нудную. Создается впечатление, что фильм намного длиннее, чем есть на самом деле (1 ч. 41 мин.). Роль злодея тут исполнил сам Николас Кейдж,

которого в гриме не сразу и узнаешь. Сюжет не спешит открывать новые данные о расследовании. Но потом, вдруг, резко может ускориться и выйти на совершенно другой уровень развития.

Это неравномерность напрягает. А тут еще и "второй сюжетный план" все больше приобретает значимость...

Концовка, скорее всего, вас удивит (если не уснете в процессе просмотра фильма), но вот "путь" к финалу не будет легким. Уж очень заунывно. Некоторые комментаторы к фильму писали, что тут имеется прям некоторое сходство с игрой "Alan Wake" в плане "подачи материала". Кому как: но для меня это отрицательная оценка.

Посмотреть фильм можно, но не на ночь. Иначе, точно уснете в процессе...

"Уродина" ("оригинальное название "Uglies").

Режиссер: МакДжи. В ролях: Джои Кинг, Бриэнн Тджу, Кит Пауэрс, Чейз Стоукс, Лаверн Кокс, Чармин Ли и другие.

Фильм в жанре фантастического боевика снят для платформы Netflix. И я не правильно "трактовал" рекламный ролик этого фильма...

Ну, то, что это фильм для молодежи, было сразу понятно. Но то, что это попытка создания очередного "сериала"...

Суть фильма.

Будущее. Человечество в очередной раз "проср... все полимеры", т.е. чуть не вымерло. Но нашлось какое-то удивительное растение (ох, уж эти "удивительные растения"), что спасло людей. И они стали строить новое общество. Где нет раздора и ссор. Типа идеальный мир.

И знаете, главную причину того, что люди не могут найти взаимопонимания? Не догадаетесь. Нет, ни разу не богатство. Нет, не способности к бизнесу и наукам. Различие в красоте!!! Есть красивые, а есть - не очень... Уже тут можно производить жест, ставший мемом.

До 16 лет всех тут называют уродами. А после сего срока, всем делают операции по созданию "совершенства". Оно включает апгрейд здоровья и изменения вашей внешности по вашему желанию. И все! Мир становится прекрасным и нет никаких проблем! Главная героиня Талли (Джои Кинг)

скоро подвергнется операции. Она и ее друг

дают обещание, что и после операции отношения между ними не изменятся. Дружочек прошел операцию первым и сразу "забил" на свою "уродскую" подружку. А как не забить: вся жизнь "красавцев" и "красавиц" только и состоит из праздного безделья. Сплошная вечеринка, а не жизнь...

А тут еще героиня узнает, что на самом деле существует подпольная организация "Дым" где-то на развалинах былого мира.

Вот нас и ждет противостояние между мирами и "душевные метания" главной героини...

По мере просмотра сего "чюда", на ум приходило сравнение с неким "Инсургентно-дивергентным" поделием также нацеленным на молодежную аудиторию. Такой же тупой сюжет. Такая же бездарная режиссура. Такой же каст актеришков. Да еще и явное продолжение ждет... И оно, скорее всего, будет, ведь это стриминговая платформа и там свои подходы к монетизации своих продуктов.

Почему фильм плохой? Он не ответил на массу жизненно-важных вопросов. Ну, нам стало понятно, что главная цель "массонского сговора" не создание мира красивых людей, а их тотальное оболванивание (в буквальном смысле). Но кто же в этом "прекрасном" мире обеспечивает все блага цивилизации? А нет ответа на этот вопрос. "Уроды" учатся

и остальное время просто занимаются своими делами. "Красавцы" отдыхают в роскоши. А кто, простите, работает? А зачем это вам знать? Но и секта "Дым" не лучше. Там просто идеальная община хиппи. Только без травки. Прям единение людей и природы. Весело таскают шпалы и рельсы (буквально).

А вы, поколение Тик-Тока будущего, пробовали в мороз рельсы таскать? Или дрова колоть? И мерзнуть в своих жалких домишках, пока печка не протопится? Думаю, что вся "прелесть жизни на природе" быстро улетучится. Оба мира абсолютно несуразные и отвратительно показаны. Да, диаметрально противоположные, но оба мало реальные.

Этот фильм не стоит смотреть, если не отбитый фанат всяких молодежно-фантастических франшиз ("Дивергент", "Бегущий в лабиринте" и подобное).

"В тумане" (оригинальное название "Talchul: peurojekteu sailleonseu").

Это корейский фантастический фильм ужасов. Режиссер: Ким Тхэ-гон. В ролях: Ли Сон-гюн, Чу Джи-хун, Ким Хи-вон, Ким Су-ан, Мун Сон-гын и другие. Ну, как многие знают, в Южной Корее умеют снимать фильмы ужасов. И этот фильм, на фоне общего заплесневения жанра, хоть чем-то выделяется.

Главный герой, который работает помощником секретаря безопасности государства, отвозит свою дочку в аэропорт.

По дороге на мосту их застигает плотный туман. И это становится причиной массовой аварии.

В этой пробке застревает большое количество людей. А тут еще взрывается грузовик, перевозящий ядовитые химикаты и путь в одну сторону отрезан. Среди машин, попавших в пробку, оказался и военный грузовик, который перевозил бойцовских псов на утилизацию. И это не просто собаки - это генно-модифицированные псы проекта "Тишина", который разрабатывался для спецслужб. Каждому псу вживлен специальный чип, с помощью которого, собакам дают приказы. Но одна собака,

свой чип разбивает и "поднимает восстание".

Не трудно догадаться, что люди становятся жертвами этих огромных собак. Но и прибывший спецназ с оружием, не в силах с ними справиться.

Оставшиеся в живых, должны сами выбираться из этой страшной ситуации.

А тут еще и наш герой узнает, что его начальник был в курсе реализации проекта

и правительству шумиха по поводу собак-мутантов не нужна...

Это типичный корейских фильм ужасов. Со всеми присущими им чертами. Опять тут будет россыпь персонажей с разными характерами.

Опять будет "пожертвование по имя". Фильм не страшный, не особо кровавый. Довольно бюджетный, что особенно заметно по самим собакам: уж очень они компьютерные. Но на фоне низкобюджетных поделок Голливуда в данном жанре, фильм довольно неплох. Да и сам сюжет оригинален (хотя собаки-убийцы в фильмах не редкость). Лично мне фильм понравился, хоть и не лучший в поджанре. И это лучший фильм из троицы обозреваемых однозначно. Рекомендовать к просмотру могу совершенно спокойно.